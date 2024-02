Urteil im Kurz-Prozess könnte am Freitag fallen

Wien - Im Strafprozess gegen den ehemaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz könnte am Freitag ein Urteil fallen. Dem einstigen ÖVP-Chef wird vorgeworfen, im parlamentarischen Ibiza-Untersuchungsausschuss seinen Einfluss bei Postenbesetzungen für die Staatsholding ÖBAG heruntergespielt zu haben. Mit Kurz angeklagt ist dessen damaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli. Beiden drohen im Falle eines Schuldspruchs am Straflandesgericht Wien bis zu drei Jahre Haft.

EU-Anti-Geldwäschebehörde AMLA geht nach Frankfurt

EU-weit/Brüssel - Frankfurt wurde zum Sitz der neuen EU-Anti-Geldwäsche-Agentur AMLA gewählt. Die deutsche Stadt, die bereits die Europäische Zentralbank (EZB) beherbergt, setzte sich bei der Abstimmung vom Europaparlament und den EU-Staaten gegen acht andere Städte durch. Auch Wien hatte sich als Sitz für die Behörde beworben, die künftig um die 400 Menschen beschäftigen und ihre Arbeit Mitte 2025 aufnehmen dürfte.

Ehrung für die Nobelpreisträger Zeilinger, Handke und Kandel

Wien - Die Nobelpreisträger Anton Zeilinger, Peter Handke und Eric Kandel sind am Donnerstagabend von Bundespräsident Alexander van der Bellen mit dem "Großen Goldenen Ehrenzeichen am Bande für Verdienste um die Republik Österreich" geehrt worden. Sie hätten "in unterschiedlichen Berufsfeldern" Außerordentliches geschaffen und "die höchste Auszeichnung, die man sich vorstellen kann", nämlich den Nobelpreis, erhalten, sagte der Bundespräsident.

Houthis wollen Angriffe auf Schiffe ausweiten

Sanaa - Die mit dem Iran verbündete Houthi-Miliz im Jemen will ihre Angriffe auf Handelsschiffe vor der Küste des Landes ausweiten. Man setze auf Eskalation als Antwort auf die Eskalation Israels im Gazastreifen, sagte der Anführer der Gruppe, Abdel-Malik al-Houthi, am Donnerstag in einer Fernsehansprache, wie der Sender Al-Masirah berichtete. Bisher seien 48 Schiffe angegriffen worden. Zudem kündigte er den Einsatz von Unterwasser-Waffen an.

G20-Außenminister für Reform internationaler Institutionen

Rio de Janeiro - Die G20-Außenminister haben sich für eine Reform der wichtigsten internationalen Organisationen ausgesprochen. "Alle waren sich einig, dass die wichtigsten multilateralen Institutionen wie die UNO, die Welthandelsorganisation, die Weltbank und der Internationale Währungsfonds reformiert werden müssen, um den Herausforderungen der heutigen Welt gerecht zu werden", sagte der brasilianische Außenminister Mauro Vieira am Donnerstag zum Abschluss des Treffens in Rio de Janeiro.

Mutter hat Leiche Nawalnys gesehen

Moskau - Die Mutter des im russischen Straflager gestorbenen Kremlgegners Alexej Nawalny hat nach tagelangem Warten Zugang zu seiner Leiche erhalten. Sie habe den Körper ihres Sohnes in der Leichenhalle zu sehen, aber nicht ausgehändigt bekommen, teilte Ljudmila Nawalnaja am Donnerstag in einem Video mit. Der 47-Jährige war am Freitag vergangener Woche im Straflager gestorben. Seither hatte die Mutter die Leiche in der Region am Polarkreis gesucht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red