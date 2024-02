Vier Tote und 14 Vermisste nach Hochhausbrand in Valencia

Valencia - Nach dem Hochhausbrand in Valencia mit mindestens vier Toten werden in der ostspanischen Hafenstadt noch 14 Menschen vermisst. Das bestätigte eine Vertreterin der Regionalregierung am Freitagmorgen. "Wir haben bisher 14 Mensch, die nicht lokalisiert werden konnten", sagte Pilar Bernab�. Endgültig sei diese Zahl aber nicht. Ein Vertreter der Stadtverwaltung, der namentlich nicht genannt werden wollte, hatte in der Nacht von 19 Vermissten gesprochen.

Schwere Angriffe auf Odessa und Dnipro

Odessa - Kurz vor dem zweiten Jahrestag ihres Angriffs gegen die Ukraine hat die russische Armee das Land erneut mit Raketen- und Drohnenangriffen überzogen. Allein in der südukrainischen Stadt Odessa seien in der Nacht auf Freitag bei Angriffen drei Menschen getötet worden, erklärte die ukrainische Polizei im Online-Dienst Telegram. Unterdessen kündigten die USA das bisher schärfste Sanktionspaket gegen Russland seit Kriegsbeginn an.

Aufgetauchter Bub in Wien nach einem Tag wieder weg

Wien - Ein am Mittwoch wiederaufgetauchter Bub von insgesamt drei in Wien abgängigen Geschwistern ist nach einem Tag bereits wieder aus einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt (Magistratsabteilung 11) verschwunden. Das berichteten Polizei und MA 11 am Freitag auf APA-Anfrage. Der Elfjährige habe von Beginn an gezeigt, dass er nicht bleiben möchte, sagte MA-11-Sprecherin Ingrid Pöschmann. In einem unbemerkten Moment am Donnerstagnachmittag sei der Bub davongelaufen.

Zahl der Fluggäste legte 2023 um ein Viertel zu

Wien - Die Zahl der Passagiere an den heimischen Flughäfen hat sich nach den coronabedingten Reisebeschränkungen weiter erholt, das Vorkrisenniveau von 2019 ist allerdings noch nicht erreicht. Im abgelaufenen Jahr zählten die sechs österreichischen Flughäfen 33,2 Millionen Fluggäste, das waren um ein Viertel mehr als noch 2022, wie die Statistik Austria am Freitag mitteilte. Auch das Frachtaufkommen legte geringfügig zu, bei der Luftpost stellte sich ein Rückgang ein.

StVO-Novelle enthält Ampelregeln mit und ohne Grünblinkphase

Linz - Der Ministerialentwurf zur 35. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) sieht unter anderem die "Implementierung einer Zuflussregelung zur zielgerichteten Steuerung von Verkehrsströmen" vor. Gemeint ist eine abweichende Ampelregelung beim Blinken. Das Innenministerium hat nun vergangene Woche in einer Stellungnahme vor Verwirrung aufgrund dieser "Ampelregelungen mit und ohne Grünblinkphase" gewarnt, berichtete die "Kleine Zeitung" am Freitag.

Verletzte Schüler in deutschem Wuppertal außer Lebensgefahr

Wuppertal - Die bei der Amoktat in Wuppertal in Deutschland verletzten Schüler sind alle außer Lebensgefahr. Das hat ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Freitag auf Anfrage mitgeteilt. Ein 17-jähriger Oberstufenschüler soll am Donnerstag an einem Gymnasium mit Stichwaffen auf seine Mitschüler losgegangen sein.

Nach Leichenfund in Wien: Opfer wurde erstochen

Wien - Nach dem Leichenfund in einer Wohnung in Wien-Ottakring am Mittwoch erhärtet sich der Verdacht auf ein Gewaltverbrechen: Laut Obduktionsbericht kam der Mann durch Stiche in den Oberkörper ums Leben. Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte zudem Medienberichte, wonach dem Opfer auch Gliedmaßen abgetrennt worden seien. "Aufgrund der Umstände besteht der Verdacht, dass es sich um einen Fall der organisierten Kriminalität handeln könnte", sagte Sprecherin Barbara Gass der APA.

AK Wien startet kostenlosen "Altbau-Mietencheck"

Wien - Ab heute können sich Mieterinnen und Mieter von Altbauwohnungen zur kostenlosen Überprüfung ihrer Richtwertmiete an die Arbeiterkammer Wien (AK) wenden. Sollten sie zu viel bezahlen, zieht die AK für die Betroffenen bei Bedarf vor Gericht, um die zu Unrecht abgeführte Miete zurückzufordern, wie die AK bei der Präsentation des neuen Service "Altbau-Mietencheck" am Freitag in Wien bekanntgab. Zudem warnte die AK vor Prozessfinanzierern und forderte "wirksame" Mietobergrenzen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red