Zeugen durch, Urteil im Kurz-Prozess wird erwartet

Wien - Im Prozess gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat am Freitag der letzte Verhandlungstag begonnen, ein Urteil wird für den Nachmittag erwartet. Zuerst wurden noch zwei Zeugen befragt, darunter Thomas Schmid zu einem Bewerbungsgespräch, bei dem er über Druck durch die Ermittler geklagt haben soll. Schmid widersprach den russischen Zeugen, sie würden die Unwahrheit sagen. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) sprach von einer "Falle".

Vier Tote und 14 Vermisste nach Hochhausbrand in Valencia

Valencia - Nach dem Hochhausbrand in Valencia mit mindestens vier Toten werden in der ostspanischen Hafenstadt noch 14 Menschen vermisst. Das bestätigte eine Vertreterin der Regionalregierung am Freitagmorgen. "Wir haben bisher 14 Mensch, die nicht lokalisiert werden konnten", sagte Pilar Bernab�. Endgültig sei diese Zahl aber nicht. Ein Vertreter der Stadtverwaltung, der namentlich nicht genannt werden wollte, hatte in der Nacht von 19 Vermissten gesprochen.

USA verhängen 500 neue Sanktionen gegen Russland

Washington - Die USA kündigen mehr als 500 neue Sanktionen gegen Russland an. Grund sei der andauernde Krieg und der Tod des Regimekritikers Alexej Nawalny, teilte das US-Präsidialamt am Freitag mit. Die Strafmaßnahmen richteten sich gegen Personen, die im Zusammenhang mit Nawalnys Inhaftierung stünden, gegen die russische Finanzbranche und den militärisch-industriellen Komplex.

Mutter und Tochter in Wien-Erdberg getötet

Wien - Eine 51-Jährige und ihre 13-jährige Tochter sind am Freitag in Wien-Erdberg getötet aufgefunden worden. Die Mutter der 51-Jährigen hatte sich Sorgen gemacht und die Polizei verständigt. Beamte öffneten die Wohnung in der Erdbergstraße und fanden die Frau und das Mädchen leblos vor, bestätigte die Polizei Informationen der APA. Bei beiden Personen konnte vom Notarzt nur der Tod festgestellt werden. Der Täter war vorerst unbekannt, die Ermittlungen laufen im familiären Umfeld.

Wegen grob fahrlässiger Tötung des Freundes verurteilt

Wien - Wegen grob fahrlässiger Tötung seines besten Freundes ist ein 21-Jähriger am Freitag am Wiener Landesgericht rechtskräftig zu 15 Monaten teilbedingter Haft verurteilt worden. Der ums Leben gekommene 19-Jährige hatte dem Angeklagten am 5. Mai 2023 das Steuer seines auf 400 PS aufgetunten Sportwagens überlassen. Dieser verlor in der Leberstraße in Fahrtrichtung Landstraßer Hauptstraße die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen geparkten Bus.

AK Wien startet kostenlosen "Altbau-Mietencheck"

Wien - Ab heute können sich Mieterinnen und Mieter von Altbauwohnungen zur kostenlosen Überprüfung ihrer Richtwertmiete an die Arbeiterkammer Wien (AK) wenden. Sollten sie zu viel bezahlen, zieht die AK für die Betroffenen bei Bedarf vor Gericht, um die zu Unrecht abgeführte Miete zurückzufordern, wie die AK bei der Präsentation des neuen Service "Altbau-Mietencheck" am Freitag in Wien bekanntgab. Zudem warnte die AK vor Prozessfinanzierern und forderte "wirksame" Mietobergrenzen.

StVO-Novelle enthält Ampelregeln mit und ohne Grünblinkphase

Linz - Der Ministerialentwurf zur 35. Novelle der Straßenverkehrsordnung (StVO) sieht unter anderem die "Implementierung einer Zuflussregelung zur zielgerichteten Steuerung von Verkehrsströmen" vor. Gemeint ist eine abweichende Ampelregelung beim Blinken. Das Innenministerium hat nun vergangene Woche in einer Stellungnahme vor Verwirrung aufgrund dieser "Ampelregelungen mit und ohne Grünblinkphase" gewarnt, berichtete die "Kleine Zeitung" am Freitag.

Aufgetauchter Bub in Wien nach einem Tag wieder weg

Wien - Ein am Mittwoch wiederaufgetauchter Bub von insgesamt drei in Wien abgängigen Geschwistern ist nach einem Tag bereits wieder aus einer Einrichtung der Kinder- und Jugendhilfe der Stadt (Magistratsabteilung 11) verschwunden. Das berichteten Polizei und MA 11 am Freitag auf APA-Anfrage. Der Elfjährige habe von Beginn an gezeigt, dass er nicht bleiben möchte, sagte MA-11-Sprecherin Ingrid Pöschmann. In einem unbemerkten Moment am Donnerstagnachmittag sei der Bub davongelaufen.

