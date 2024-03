Dutzende Festnahmen bei Nawalny-Begräbnis in Russland

Moskau - Trotz massivem Polizeiaufgebot und Repressionen sind Tausende Menschen in Moskau zur Beerdigung von Kremlgegner Alexej Nawalny gekommen. Die Trauerbekundungen schlugen zwischenzeitlich in offene Anti-Kreml-Proteste und Anti-Kriegs-Proteste um - der ersten derartigen Kundgebung seit langer Zeit in diesem Ausmaß. Die Polizei nahm landesweit nach Angaben der Nichtregierungsorganisation OWD-Info mehr als 45 Menschen im Zusammenhang mit den Trauerbekundungen festgenommen.

17 Beschuldigte im Fall einer missbrauchten Zwölfjährigen

Wien - Die Wiener Polizei hat am Freitag im Fall des mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs einer Zwölfjährigen im Rahmen einer Pressekonferenz weitere Details bekanntgegeben. Demnach gelten 17 Personen als tatverdächtig, darunter zwölf minderjährige Burschen im Alter zwischen 14 und 18 und ein junger Erwachsener im Alter von 19. Zwei Verdächtige sind noch keine 14 Jahre alt, somit nicht strafmündig und können daher nicht strafrechtlich belangt werden. Zwei Täter sind noch unbekannt.

Betriebsversammlung und Warnstreik: 138 AUA-Flüge gestrichen

Wien/Schwechat - Die Betriebsversammlung des fliegenden Personals der Austrian Airlines (AUA) hat am Freitag überraschend einen Warnstreik bis 17 Uhr beschlossen, der pünktlich beendet wurde. Insgesamt sind 138 Flüge ausgefallen, weitere wurden nach 17.00 Uhr verschoben. Am Vormittag waren 12.000 Passagiere wegen der Betriebsversammlung betroffen, am Nachmittag wegen des Warnstreiks weitere 3.500. Grund für den Ausstand waren die stockenden AUA-Kollektivvertragsverhandlungen.

Katastrophe in Gaza verstärkt Rufe nach Feuerpause

Brüssel/New York - Nach dem Tod vieler Palästinenser bei der Ankunft von Hilfslieferungen im Gazastreifen sind die Forderungen nach einer Waffenruhe international lauter geworden. Zugleich wurde Israel aufgefordert, die Umstände der tödlichen Katastrophe aufzuklären. Hilfsorganisationen wiesen auf die katastrophale humanitäre Lage der rund 2,2 Millionen Menschen im Gazastreifen hin. Mehrere arabische Länder warfen Israel vor, für die Toten verantwortlich zu sein. Israels Militär bestreitet das.

EU erhöht Hilfszahlungen an Palästinenser

Brüssel - Die EU-Kommission will in diesem Jahr weitere 68 Millionen Euro als Soforthilfe für die Palästinenser zahlen. Das Geld solle an internationale Partner wie das Rote Kreuz und den Roten Halbmond gehen, teilte die Brüsseler Behörde am Freitag mit. Außerdem sollen nächste Woche bereits geplante 50 Millionen Euro an das UNO-Palästinenserhilfswerk UNRWA ausgezahlt werden, die wegen Vorwürfen der Beteiligung am Angriff der Hamas auf Israel zurückgehalten worden waren.

Mann erschoss in Deutschland vier Menschen

Verden/Rotenburg an der Wümme - Ein Bundeswehrsoldat steht im Verdacht, vier Menschen im deutschen Bundesland Niedersachsen erschossen zu haben. Unter den am Freitag entdeckten Toten sei auch ein Kind, teilten die Polizei Rotenburg an der Wümme und die Staatsanwaltschaft Verden mit. Der mutmaßliche Angreifer habe sich nach der Tat in der Nacht auf Freitag gestellt.

Deutsche Umweltaktivisten protestieren gegen Tesla

Grünheide - Umweltaktivistinnen und -aktivisten haben nahe einer Tesla-Fabrik in Grünheide bei Berlin einen Wald besetzt und sich auf einen wochenlangen Protest eingerichtet. "Je länger die Besetzung dauert, desto besser", sagte eine Sprecherin der Initiative "Tesla stoppen" am Freitag. Die Besetzung des Waldstücks aus Protest gegen die geplante Erweiterung des Tesla-Geländes begann in der Nacht auf Donnerstag.

Auto fährt in polnischer Stadt Stettin in Menschenmenge

Stettin - Ein Autofahrer ist im polnischen Stettin in eine Menschenmenge gefahren und hat mindestens 17 Menschen verletzt. Laut Provinzgouverneur Adam Rudawski fuhr der Fahrer am Freitag im Zentrum der Stadt in eine Gruppe von Passanten, die an einer Kreuzung eine Straße überquerten. Zwei der Verletzten schwebten demnach in Lebensgefahr. Die Polizei schloss einen terroristischen Hintergrund aus.

Wiener Börse schließt fester

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag fester geschlossen. Der Leitindex ATX kletterte um 0,91 Prozent auf 3.378,58 Einheiten. Im Fokus standen Konjunkturdaten. Am Vormittag wurden Preisdaten aus der Eurozone veröffentlicht. Die Inflation im Euroraum dürfte im Februar laut ersten Schätzungen weiter zurückgegangen sein. In den USA hat die Industrie ihre lange Talfahrt überraschend beschleunigt. In Wien waren Bankaktien gesucht. RBI zogen 3,7 Prozent an, BAWAG stiegen 1,9 Prozent.

