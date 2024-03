Tesla-Produktion bei Berlin steht nach Stromausfall still

Grünheide - Die Polizei geht nach einem Stromausfall mit Folgen für die Tesla-Fabrik nahe Berlin dem Verdacht der Brandstiftung nach. Die Produktion in der einzigen europäischen Tesla-Fabrik steht seit Dienstagfrüh still. Die Fabrik in Grünheide bei Berlin sei evakuiert worden. Die als linksextremistisch eingestufte "Vulkangruppe" bekannte sich zum "Anschlag auf die Stromversorgung" nahe der Tesla-Fabrik als Protest gegen den US-Autobauer - die Polizei prüft die Echtheit des Schreibens.

Bisher umfangreichster Abwurf von Hilfsgütern über Gaza

Gaza/Genf - Jordanien, die USA und weitere Nationen haben am Dienstag die bisher umfangreichsten Hilfslieferungen aus der Luft über dem Gazastreifen koordiniert. Wie die jordanischen Streitkräfte mitteilten, waren daran neben jeweils drei jordanischen und US-amerikanischen Flugzeugen auch jeweils eine Maschine aus Ägypten und Frankreich beteiligt. Die abgeworfenen Hilfsgüter stammen teilweise aus dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.

Signa - Höhe des möglichen Verlusts der Hypo Vbg. offen

Wien/Bregenz - Die Hypo Vorarlberg Bank hat sieben Finanzierungen mit der Signa-Gruppe offen, für alle diese Fälle gibt es Besicherungen. Das hat Bankenchef Michel Haller am Dienstag in einer weiteren Pressekonferenz versichert. Ob das Geldhaus am Ende Geld verlieren wird - das maximale Ausfallvolumen steht bei 131,2 Mio. Euro - steht in den Sternen. Die Verwertung werde ein langer Prozess sein, sagte Haller. Grüne, NEOS und FPÖ forderten eine Prüfung der Hypo durch den Rechnungshof.

Festnahme mehrerer Teilnehmer nach Nawalny-Beerdigung

Moskau - Nach der Beerdigung von Kremlgegner Alexej Nawalny in Moskau sind Bürgerrechtlern zufolge mehrere Teilnehmer festgenommen worden. Am Dienstag seien ein Mann und eine Frau festgesetzt worden, die sowohl bei der Beerdigung am vergangenen Freitag als auch bei vorherigen Nawalny-Gedenkaktionen waren, teilte die Organisation Ovd-Info mit. Zuvor musste demnach bereits eine Moskauerin die Nacht auf Montag in einer Haftzelle verbringen.

Wiener Spitalsschließung wegen großer Brandschutz-Mängel

Wien - Das Traumazentrum Wien-Brigittenau - das ehemalige Lorenz-Böhler-Spital - muss geschlossen und saniert werden. Als Grund wurden bau- und brandschutztechnische Maßnahmen genannt. Der Sachverständige Erich Kern, der das entsprechende Gutachten verfasst hat, erläuterte am Dienstag im Ö1-"Morgenjournal", dass eine rasche Schließung nötig ist, weil die Mängel beim Brandschutz groß seien. Die AUVA sagte, es gebe nun "keine Zeit für Schuldzuweisungen oder andere Scharmützel".

Russisches Abhören deutscher Militärs wegen Anwendungsfehler

Berlin/Sarajevo - Nach ersten Untersuchungen ist ein "individueller Anwendungsfehler" verantwortlich dafür, dass das Gespräch hochrangiger Offiziere der deutschen Armee über das Taurus-Waffensystem von Russland abgehört werden konnte. Das sagte der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius am Dienstag in Berlin. Der Fehler gehe auf einen Teilnehmer zurück, der von Singapur aus an dem Gespräch teilnahm. Er habe sich über eine "nicht sichere Datenleitung" eingewählt, Mobilfunk oder WLAN.

Pritzker-Preis geht an Architekt Riken Yamamoto

Chicago/Tokio - Der japanische Architekt Riken Yamamoto (78) erhält den Pritzker-Preis 2024, die mit 100.000 Dollar (93.000 Euro) dotierte und heuer zum 46. Mal vergebene weltweit renommierteste Auszeichnung für Architektur. Das teilte die Jury am Dienstag in Chicago mit. Der in Peking geborene und in Yokohama arbeitende Architekt hat in Japan Wohnkomplexe, Universitäten, Museen und Bibliotheken gebaut, in Europa wurde er mit dem Projekt The Circle am Flughafen Zürich bekannt.

Betriebsversammlungen - AUA streicht 150 Flüge

Wien/Schwechat - Bei den Austrian Airlines (AUA) kommt es erneut zu Ausfällen. Aufgrund einer für kommenden Freitag geplanten Betriebsversammlung des fliegenden Personals streicht die AUA an diesem Tag 150 Flüge, wie die Fluglinie auf APA-Anfrage mitteilte. Die Airline geht auch rechtlich gegen die Betriebsversammlung vor. Am Ausfall der betroffenen Verbindungen ändert das nichts mehr, sie wurden bereits aus dem System genommen. Weitere kurzfristige Anpassungen im Flugplan seien möglich.

