Ungarns Präsident unterschreibt Schwedens NATO-Beitritt

Brüssel/Budapest - Der konservative Jurist Tam�s Sulyok hat am Dienstag sein Amt als neues Staatsoberhaupt Ungarns angetreten. Als erste Amtshandlung unterzeichnete der neue ungarische Staatspräsident das Gesetz über die NATO-Mitgliedschaft Schwedens. Ungarn hatte als letztes NATO-Land nach langem Herauszögern am 26. Februar Schwedens Beitritt zur Verteidigungsallianz durch einen Parlamentsbeschluss zugestimmt.

Van der Bellen nimmt Männer zum Frauentag in die Pflicht

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den Frauentag zum Anlass genommen, vor allem die Männer in die Pflicht zu nehmen, insbesondere was Gewaltdelikte betrifft. "Frauenmorde sind ein Männerthema", so das Staatsoberhaupt er in seiner Rede anlässlich der Veranstaltung "Mut. Macht. Veränderung." Auch auf die Einkommensschere machte Van der Bellen aufmerksam, immer noch bekämen Frauen weniger bezahlt als Männer.

Freispruch für Seilbahn-Mitarbeiter in Tirol

Innsbruck/Hintertux - Nach dem Tod einer 28-jährigen Skifahrerin im Jahr 2023 sind drei Mitarbeiter eines Zillertaler Seilbahnunternehmens bzw. Skigebietes am Dienstag am Landesgericht Innsbruck vom Vorwurf der grob fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Dem Geschäftsführer war vorgeworfen worden, trotz extrem eisiger Verhältnisse keine Betriebsanweisung zur Pisten-Sperre erteilt zu haben. Zwei Pistenraupenfahrern wurde zur Last gelegt, die Piste nicht selbst sofort gesperrt zu haben.

Haft und Einweisung nach Messerangriff auf Taxilenker in NÖ

Wiener Neustadt - Nach einem brutalen Messerangriff auf einen Taxifahrer im September 2023 in Breitenfurt (Bezirk Mödling) ist ein 28-Jähriger am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem wurde er in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Der Angeklagte soll das Opfer durch eine Vielzahl an Stichen schwer verletzt haben, er wurde u.a. wegen versuchten Mordes schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

AUA streicht 150 Flüge - Betriebsversammlungen abgesagt

Wien/Schwechat - Bei den Austrian Airlines (AUA) kommt es erneut zu Ausfällen. Aufgrund einer für kommenden Freitag angekündigten Betriebsversammlung des fliegenden Personals hat die AUA an diesem Tag 150 Flüge gestrichen, wie die Fluglinie auf APA-Anfrage mitteilte. Allerdings unnötig, da der Betriebsrat und die Gewerkschaft vida die angekündigte Betriebsversammlung Dienstagabend verschoben haben, wie die AUA gegenüber der APA erklärte.

Signa - Höhe des möglichen Verlusts der Hypo Vbg. offen

Wien/Bregenz - Die Hypo Vorarlberg Bank hat sieben Finanzierungen mit der Signa-Gruppe offen, für alle diese Fälle gibt es Besicherungen. Das hat Bankenchef Michel Haller am Dienstag in einer weiteren Pressekonferenz versichert. Ob das Geldhaus am Ende Geld verlieren wird - das maximale Ausfallvolumen steht bei 131,2 Mio. Euro - steht in den Sternen. Die Verwertung werde ein langer Prozess sein, sagte Haller. Grüne, NEOS und FPÖ forderten eine Prüfung der Hypo durch den Rechnungshof.

Festnahme mehrerer Teilnehmer nach Nawalny-Beerdigung

Moskau - Nach der Beerdigung von Kremlgegner Alexej Nawalny in Moskau sind Bürgerrechtlern zufolge mehrere Teilnehmer festgenommen worden. Am Dienstag seien ein Mann und eine Frau festgesetzt worden, die sowohl bei der Beerdigung am vergangenen Freitag als auch bei vorherigen Nawalny-Gedenkaktionen waren, teilte die Organisation Ovd-Info mit. Zuvor musste demnach bereits eine Moskauerin die Nacht auf Montag in einer Haftzelle verbringen.

Pritzker-Preis geht an Architekt Riken Yamamoto

Chicago/Tokio - Der japanische Architekt Riken Yamamoto (78) erhält den Pritzker-Preis 2024, die mit 100.000 Dollar (93.000 Euro) dotierte und heuer zum 46. Mal vergebene weltweit renommierteste Auszeichnung für Architektur. Das teilte die Jury am Dienstag in Chicago mit. Der in Peking geborene und in Yokohama arbeitende Architekt hat in Japan Wohnkomplexe, Universitäten, Museen und Bibliotheken gebaut, in Europa wurde er mit dem Projekt The Circle am Flughafen Zürich bekannt.

