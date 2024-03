Haft und Einweisung nach Messerangriff auf Taxilenker in NÖ

Wiener Neustadt - Nach einem brutalen Messerangriff auf einen Taxifahrer im September 2023 in Breitenfurt (Bezirk Mödling) ist ein 28-Jähriger am Dienstag am Landesgericht Wiener Neustadt zu 19 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem wurde er in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Der Angeklagte soll das Opfer durch eine Vielzahl an Stichen schwer verletzt haben, er wurde u.a. wegen versuchten Mordes schuldig gesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Freispruch für Seilbahn-Mitarbeiter in Tirol

Innsbruck/Hintertux - Nach dem Tod einer 28-jährigen Skifahrerin im Jahr 2023 sind drei Mitarbeiter eines Zillertaler Seilbahnunternehmens am Dienstag am Landesgericht Innsbruck vom Vorwurf der grob fahrlässigen Tötung freigesprochen worden. Dem Geschäftsführer war vorgeworfen worden, trotz extrem eisiger Verhältnisse keine Betriebsanweisung zur Pisten-Sperre und zu Absicherungen erteilt zu haben. Zwei Pistenraupenfahrern wurde zur Last gelegt, die Piste nicht unverzüglich gesperrt zu haben.

AUA streicht 150 Flüge - Betriebsversammlungen abgesagt

Wien/Schwechat - Bei den Austrian Airlines (AUA) kommt es erneut zu Ausfällen. Aufgrund einer für kommenden Freitag angekündigten Betriebsversammlung des fliegenden Personals hat die AUA an diesem Tag 150 Flüge gestrichen, wie die Fluglinie auf APA-Anfrage mitteilte. Allerdings unnötig, da der Betriebsrat und die Gewerkschaft vida die angekündigte Betriebsversammlung Dienstagabend verschoben haben, wie die AUA gegenüber der APA erklärte.

Ungarns Präsident unterschreibt Schwedens NATO-Beitritt

Brüssel/Budapest - Der konservative Jurist Tam�s Sulyok hat am Dienstag sein Amt als neues Staatsoberhaupt Ungarns angetreten. Als erste Amtshandlung unterzeichnete der neue ungarische Staatspräsident das Gesetz über die NATO-Mitgliedschaft Schwedens. Ungarn hatte als letztes NATO-Land nach langem Herauszögern am 26. Februar Schwedens Beitritt zur Verteidigungsallianz durch einen Parlamentsbeschluss zugestimmt.

Van der Bellen nimmt Männer zum Frauentag in die Pflicht

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat den Frauentag zum Anlass genommen, vor allem die Männer in die Pflicht zu nehmen, insbesondere was Gewaltdelikte betrifft. "Frauenmorde sind ein Männerthema", so das Staatsoberhaupt er in seiner Rede anlässlich der Veranstaltung "Mut. Macht. Veränderung." Auch auf die Einkommensschere machte Van der Bellen aufmerksam, immer noch bekämen Frauen weniger bezahlt als Männer.

COFAG-Ausschuss startet mit Peschorn

Wien - Der von SPÖ und FPÖ eingesetzte Untersuchungsausschuss zur Covid-Finanzierungsagentur COFAG startet am Mittwoch mit den ersten Befragungen. Den Anfang macht der Leiter der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, der zu allen vier Beweisthemen geladen ist. Die Opposition interessiert sich vor allem für Förderungen an sogenannte "Milliardäre", etwa an Investor Rene Benko, der sein Kommen im U-Ausschuss für April bereits zugesagt hat.

Protest gegen Schließung von Lorenz-Böhler-Spital

Wien - In Wien protestiert der Betriebsrat am Mittwoch gegen die vorübergehende Schließung des Traumazentrums Wien-Brigittenau - besser bekannt als Lorenz-Böhler-Spital. Die AUVA will bau- und brandschutztechnische Maßnahmen durchführen. Laut einem Sachverständigen ist eine rasche Absiedlung nötig, da die Mängel im Bereich Brandschutz groß sind. Belegschaftsvertreter protestieren jedoch gegen das Vorgehen. Sie bezweifeln, dass die Schließung so rasch erfolgen muss.

Biden fordert von Israel und Hamas Waffenruhe vor Ramadan

Washington - US-Präsident Joe Biden hat vor einer "sehr gefährlichen" Situation gewarnt, sollten Israel und die radikalislamische Palästinenserorganisation Hamas nicht vor Beginn des Ramadan eine Waffenruhe vereinbaren. Es sei nun an der Hamas, das Angebot zu einer sechswöchigen Feuerpause anzunehmen, sagte Biden am Dienstag vor seinem Abflug von Camp David nach Washington. "Die Israelis haben kooperiert", sagte er. Das Angebot für die Waffenruhe sei vernünftig.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red