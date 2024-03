Erdrutschsiege für Trump am Super Tuesday

Washington - Ex-Präsident Donald Trump hat am Super Tuesday bei den Vorwahlen zur Kür der US-Präsidentschaftskandidaten triumphiert. Er setzte sich bei den Republikanern in 14 der 15 am Dienstag abstimmenden Staaten klar gegen seine verbliebene Rivalin Nikki Haley durch, darunter in Texas, Kalifornien und Virginia. In Vermont siegte die Ex-UNO-Botschafterin knapp; so konnte sie ein komplettes Wahldesaster verhindern. Bei den Demokraten gewann Amtsinhaber Joe Biden alle 15 Staaten.

Haley gibt laut Zeitung Präsidentschaftsbewerbung in USA auf

Washington - Die ehemalige Gouverneurin Nikki Haley will einer Zeitung zufolge aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner aussteigen. Die 52-jährige Ex-US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen stehe davor, ihre Bewerbung zurückzuziehen, berichtete das "Wall Street Journal". Sie werde ihren Rückzug am Mittwoch in einer Rede bekanntgeben, hieß es unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen. Eine Stellungnahme von Haley lag nicht vor.

Zehn statt 15 Monate bedingte Haft für Sophie Karmasin

Wien - Ein Fünf-Richterinnen-Senat des Obersten Gerichtshofs (OGH) hat am Mittwoch die erstinstanzliche Verurteilung der ehemaligen ÖVP-Familienministerin Sophie Karmasin wegen Bestimmung zu wettbewerbsbestimmenden Absprachen bestätigt. Die vom Erstgericht verhängte Strafe wurde allerdings von 15 auf zehn Monate reduziert und zur Gänze bedingt nachgesehen. "Das ist kein Fall von schwerer, geschweige schwerster Kriminalität", stellte der Senatsvorsitzende Rudolf Lässig fest.

Verkaufsstart für Wiener Signa-Kaufhaus-Rohbau "Lamarr"

Wien - Rund um die Pleiten des schwer angeschlagenen Signa-Firmenkonglomerats von Rene Benko ist nun der Verkaufsprozess für den Rohbau des Kaufhauses "Lamarr" auf der Wiener Einkaufsmeile Mariahilfer Straße gestartet worden. Das teilte der dafür zuständige Insolvenzverwalter Clemens Richter am Mittwoch mit. Die Baustelle des Mehrzweckgebäudes steht seit mehreren Wochen - wie andere in Bau befindliche Signa-Projekte - still.

COFAG-Ausschuss startet mit Peschorn zu COFAG und Signa

Wien - Der von SPÖ und FPÖ eingesetzte Untersuchungsausschuss zur Covid-Finanzierungsagentur COFAG hat am Mittwoch mit den ersten Befragungen begonnen. Den Anfang machte der Leiter der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn. Die Opposition interessiert sich vor allem für Förderungen an sogenannte "Milliardäre", etwa an Investor Rene Benko. Man sei bei den Förderrichtlinien kaum eingebunden gewesen, betonte Peschorn. Kritik am Rande gab es wegen einer Abschirmung der Medien.

Apotheken wollen Beitrag zur Patientensteuerung leisten

Schladming/Wien - Die Apotheken wollen bei der geplanten Neuordnung der Lenkung von Patientenströmen einen Beitrag leisten. In der mit der Gesundheitsreform ausgegebenen Devise "digital vor ambulant, vor stationär" seien die nicht-medizinischen Gesundheitsberufe vergessen worden, sagte Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Österreichischen Apothekerkammer im Gespräch mit der APA. Apothekerinnen und Apotheker könnten an Ärzte, Spitäler oder neue telemedizinische Angebote weiterverweisen.

Israelische Armee: Tote bei Einsätzen in Gaza

Khan Yunis (Khan Younis) - Das israelische Militär hat nach eigener Darstellung bei Kämpfen im Gazastreifen fünf weitere am Hamas-Massaker in Israel Beteiligte getötet. Bei weiteren Angriffen am Dienstag seien zudem rund 20 Terroristen im Zentrum von Khan Younis getötet worden, sagte die Armee am Mittwoch. Auch in einem anderen Viertel des größten Ortes des südlichen Gazastreifens seien unter anderem bei einem Helikopter-Einsatz mehrere Menschen ums Leben gekommen - das Militär sprach von Terroristen.

Keine Verkehrstoten in der Vorwoche in Österreich

Wien - Zum ersten Mal seit zehn Jahren hat es in Österreich in der Vorwoche keine Verkehrstoten gegeben. Zwischen 26. Februar und 3. März habe kein Mensch sein Leben im Straßenverkehr verloren, berichtete das Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) am Mittwoch. Sollte es zu keinen Nachmeldungen kommen, wäre das laut KFV-Berechnung die erste Kalenderwoche seit zehn Jahren, in denen keine Todesopfer zu beklagen waren. Gleichzeitig mahnte der KFV zu erhöhter Fahrdisziplin.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red