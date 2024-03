Blick auf Benkos Gage und Steuercausa in U-Ausschuss

Wien - Der von SPÖ und FPÖ eingesetzte COFAG-Untersuchungsausschuss hat am ersten Tag sowohl Einblicke geliefert, als auch verhindert. So gab es bei der Befragung des Leiters der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, Aufschlüsse über die Gage von Investor Rene Benko und die Nutzung seines Privatjets. Weniger transparent fiel der Tag für die Medienvertreter im Lokal I des Parlaments aus. Ein Paravent versperrte die Sicht auf die Abgeordnetenplätze, was zu Protesten der Branche führte.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden zu toter 14-Jähriger

Wien - Im Zusammenhang mit dem Tod einer 14-Jährigen, die am Dienstag gegen 11.30 Uhr leblos in der Wohnung eines 26-Jährigen in Wien-Simmering aufgefunden wurde, gehen die Behörden aktuell nicht von Fremdverschulden aus. Das bekräftigte die Staatsanwaltschaft am Mittwochabend. "Es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Sexualdelikt und es gibt derzeit auch keine Hinweise auf ein Suchtmitteldelikt", sagte Behördensprecherin Nina Bussek der APA. Der Mann gelte nicht als Beschuldigter.

Haley gibt Präsidentschaftsbewerbung in USA auf

Washington - Die Republikanerin Nikki Haley zieht sich offiziell aus dem parteiinternen Rennen um die US-Präsidentschaft zurück und macht so den Weg frei für eine erneute Kandidatur des früheren Amtsinhabers Donald Trump. Die 52-Jährige verkündete ihre Entscheidung am Mittwoch in ihrem Heimat-Bundesstaat South Carolina. Damit kommt es zu einer Neuauflage des Duells zwischen Trump und dem aktuellen demokratischen US-Präsidenten Joe Biden, der für eine zweite Amtszeit antreten will.

Schweden soll am Donnerstag NATO-Mitglied werden

Brüssel - Schweden soll am morgigen Donnerstag offiziell 32. Mitglied der NATO werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird im Verteidigungsbündnis damit gerechnet, dass das Aufnahmeverfahren für das skandinavische Land während eines Besuchs des schwedischen Ministerpräsidenten Ulf Kristersson und des Außenministers Tobias Billström in Washington abgeschlossen werden kann.

Zahl der Bausparer 2023 eingebrochen

Wien - Die Spareinlagen bei Austro-Banken sind 2023 kräftig gestiegen, die Einlagen im Segment Bausparen und die Zahl der Bausparer aber gesunken. Die Spareinlagen von privaten Haushalten stiegen um 9,8 Prozent auf 194 Mrd. Euro. Die Bauspareinlagen gingen um 2,6 Prozent auf 14,3 Mrd. Euro zurück, zeigen am Mittwochnachmittag von der Nationalbank (OeNB) veröffentlichte Daten. Nur 34 Prozent der Österreich hatten demnach zuletzt einen Bausparer - Tiefststand seit Erhebungsstart 1997.

Regierung bringt Gasnetz- und Stromnetz-Ausbau auf Schiene

Wien - Die Bundesregierung hat am Mittwoch in ihrer Regierungssitzung den schon angekündigten Ausbau der Gaspipeline zwischen Deutschland und Österreich auf den Weg gebracht. Ebenso wurde im in der Ministerratssitzung verabschiedeten "Energiepaket" der Plan des Ausbaus der Stromnetze festgeschrieben. Ziel ist die Energieversorgungssicherheit und die Reduzierung der Abhängigkeit von russischem Gas.

UNO: 2023 Rekordjahr bei Todeszahl von Flüchtlingen

Genf - Im vergangenen Jahr sind nach Angaben der Vereinten Nationen so viele Menschen auf der Flucht gestorben wie seit Beginn der Erhebung 2014 nicht. Mindestens 8.565 Flüchtlinge seien 2023 weltweit ums Leben gekommen, teilte die Internationale Organisation für Migration (IOM) in Genf am Mittwoch mit. Zuvor war laut der UNO-Behörde die Rekordzahl im Jahr 2016 mit 8.084 Toten registriert worden. Die Opferzahl im vergangenen Jahr lag demnach um 20 Prozent höher als 2022.

Demonstranten drangen in Mexiko in Präsidentenpalast ein

Mexiko-Stadt/Innsbruck - Bei einem Protest gegen die schleppenden Ermittlungen zur Entführung von 43 Studenten vor fast zehn Jahren sind vermummte Demonstranten in den mexikanischen Regierungssitz eingedrungen. Sie rammten am Mittwoch mit einem Geländewagen eine Seitentür des Nationalpalasts in Mexiko-Stadt und gelangten kurzzeitig in das historische Gebäude, während Präsident Andr�s Manuel L�pez Obrador dort seine tägliche Pressekonferenz abhielt.

