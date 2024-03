Blick auf Benkos Gage und Steuercausa in U-Ausschuss

Wien - Der von SPÖ und FPÖ eingesetzte COFAG-Untersuchungsausschuss hat am ersten Tag sowohl Einblicke geliefert, als auch verhindert. So gab es bei der Befragung des Leiters der Finanzprokuratur, Wolfgang Peschorn, Aufschlüsse über die Gage von Investor Rene Benko und die Nutzung seines Privatjets. Weniger transparent fiel der Tag für die Medienvertreter im Lokal I des Parlaments aus. Ein Paravent versperrte die Sicht auf die Abgeordnetenplätze, was zu Protesten der Branche führte.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden zu toter 14-Jähriger

Wien - Im Zusammenhang mit dem Tod einer 14-Jährigen, die am Dienstag gegen 11.30 Uhr leblos in der Wohnung eines 26-Jährigen in Wien-Simmering aufgefunden wurde, gehen die Behörden aktuell nicht von Fremdverschulden aus. Das bekräftigte die Staatsanwaltschaft am Mittwochabend. "Es gibt derzeit keine Hinweise auf ein Sexualdelikt und es gibt derzeit auch keine Hinweise auf ein Suchtmitteldelikt", sagte Behördensprecherin Nina Bussek der APA. Der Mann gelte nicht als Beschuldigter.

EVP will von der Leyen zu Spitzenkandidatin wählen

Bukarest - Die Europäische Volkspartei (EVP), der auch die ÖVP angehört, setzt am Donnerstag ihren Parteikongress im rumänischen Bukarest mit der Wahl der Spitzenkandidatin für die EU-Kommissionspräsidentschaft fort. Die amtierende Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist die einzige Kandidatin, die von den Delegierten ihre Zustimmung erwarten kann. Die ÖVP will laut Generalsekretär Christian Stocker nach ihrer mehrheitlichen Enthaltung beim Wahlprogramm für die Deutsche stimmen.

Erstmals Tote bei Houthi-Angriff auf Schiff vor dem Jemen

Washington/Sanaa - Bei einem Angriff von Houthi-Rebellen auf einen Frachter vor der Küste des Jemens sind am Mittwoch nach britischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet worden. Es handelt sich um die ersten Berichte über Todesopfer, seit die vom Iran unterstützten Extremisten Mitte November mit ihren Attacken auf die Handelsschifffahrt begannen. Der Frachter "True Confidence" sei von einer Rakete getroffen worden, teilte der griechische Schiffsbetreiber mit.

Wiederkehr will Geldstrafe für unkooperative Eltern

Wien - Wiens Bildungsstadtrat Christoph Wiederkehr (NEOS) kann sich Verwaltungsstrafen bis zu 1.000 Euro für Eltern vorstellen, deren Kinder wegen wiederholter Gewalt von der Schule suspendiert werden und die danach das vorgesehene Gespräch mit der Schule verweigern. "Dass man in Österreich mit dem Lehrpersonal spricht, halte ich für eine Elternpflicht. Wird das nicht wahrgenommen, muss es Konsequenzen geben", begründete Wiederkehr das in der "Presse" (Donnerstagausgabe).

Regierung bringt Gasnetz- und Stromnetz-Ausbau auf Schiene

Wien - Die Bundesregierung hat am Mittwoch in ihrer Regierungssitzung den schon angekündigten Ausbau der Gaspipeline zwischen Deutschland und Österreich auf den Weg gebracht. Ebenso wurde im in der Ministerratssitzung verabschiedeten "Energiepaket" der Plan des Ausbaus der Stromnetze festgeschrieben. Ziel ist die Energieversorgungssicherheit und die Reduzierung der Abhängigkeit von russischem Gas.

Demonstranten drangen in Mexiko in Präsidentenpalast ein

Mexiko-Stadt/Innsbruck - Bei einem Protest gegen die schleppenden Ermittlungen zur Entführung von 43 Studenten vor fast zehn Jahren sind vermummte Demonstranten in den mexikanischen Regierungssitz eingedrungen. Sie rammten am Mittwoch mit einem Geländewagen eine Seitentür des Nationalpalasts in Mexiko-Stadt und gelangten kurzzeitig in das historische Gebäude, während Präsident Andr�s Manuel L�pez Obrador dort seine tägliche Pressekonferenz abhielt.

