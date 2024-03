COFAG-Ausschuss befragt Finanzbeamten zu Signa-Sitzverlegung

Wien - Der parlamentarische COFAG-Untersuchungsausschuss hat am Donnerstag mit der Befragung eines inzwischen pensionierten hohen Finanzbeamten begonnen, der in die Steuerangelegenheit der Signa involviert war, bevor diese im Jahr 2018 ihren Sitz von Wien nach Innsbruck verlegte. "Den Grund für den aus unserer Sicht überstürzten Abzug können wir nur vermuten", so der Beamte.

Warnstreik: Botinnen und Boten lassen Fahrräder stehen

Wien/Österreich-weit - Bei rund 2.000 Fahrradbotinnen und Essenszustellern gibt es am heutigen Donnerstag eine Betriebsversammlung, die in einen Warnstreik übergeht. Grund sind KV-Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebern. Ausstände gibt es in Wien, Graz, Innsbruck und Klagenfurt, berichtete die Gewerkschaft vida. Demnach legen die Radler der Speisenlieferdienste Lieferando und Foodora ihre Arbeit von 13 bis 15 Uhr nieder.

Israel fordert Ablehnung von Gaza-Antrag bei UN-Gericht

Den Haag - Israel hat eine energische Zurückweisung des südafrikanischen Eil-Antrages zu humanitärer Hilfe im Gazastreifen durch den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gefordert. "Südafrika fungiert weiterhin als rechtlicher Arm der Hamas und agiert gegen das Recht Israels, sich und seine Bürger zu verteidigen und sich für die Freilassung der Entführten einzusetzen", sagte der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Lior Haiat, am Donnerstag auf X.

EU-Klimadienst: Meerestemperatur erreicht neuen Rekordwert

Bonn - Die aktuellen Daten des EU-Klimadienstes Copernicus haben für den Februar 2024 neue Rekordwerte geliefert. Insbesondere die durchschnittliche globale Meeresoberflächentemperatur (SST) hat im Februar 2024 - gemittelt über den extrapolaren globalen Ozean - mit 21,06 Grad Celsius den bisher höchsten Wert für einen Monat erreicht. Damit wurde der bisherige Rekord vom August 2023 mit 20,98 Grad noch einmal übertroffen.

EVP will von der Leyen zu Spitzenkandidatin wählen

Bukarest/Brüssel - Die Europäische Volkspartei (EVP), der auch die ÖVP angehört, hat am Donnerstag ihren Parteikongress im rumänischen Bukarest mit der Wahl der Spitzenkandidatin für die EU-Kommissionspräsidentschaft fortgesetzt. Die aktuelle Kommissionschefin Ursula von der Leyen ist die einzige Kandidatin, die von den Delegierten klare Zustimmung erwarten kann. "Unser Europa wird von Populisten und Demagogen herausgefordert wie nie zuvor", erklärte sie in ihrer Rede vor den Delegierten.

Immer mehr sexuell übertragbare Krankheiten in Europa

Solna/Stockholm - Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) warnt vor einem beunruhigenden Anstieg von Fällen sexuell übertragbarer Infektionen in Europa. Im Berichtsjahr 2022 habe sich die Zahl der gemeldeten Fälle im Vergleich zum Jahr zuvor deutlich erhöht, wobei Gonorrhöe-Fälle um 48 Prozent, Syphilis um 34 und Chlamydien-Erkrankungen um 16 Prozent zunahmen, hieß es am Donnerstag. Es seien "dringend Sofortmaßnahmen" nötig.

Streiks bei Bahn und Lufthansa legen deutschen Verkehr lahm

Berlin/Frankfurt - Reisende müssen sich in Deutschland auf Bahn- und Flugausfälle einstellen. Im Personenverkehr der Deutschen Bahn (DB) wird bis Freitag 13.00 Uhr gestreikt. Millionen Pendler sind betroffen, die Bahn hat wie schon bei den vorigen Streiks einen eingeschränkten Fahrplan aufgestellt. Rund jeder fünfte Fernzug ist unterwegs. Bei der Lufthansa läuft seit dem frühen Morgen der nächste Warnstreik des Bodenpersonals. Hunderte Flüge vor allem in Frankfurt und München sind betroffen.

Österreicher können ab 14. 3. ohne Visum in China einreisen

Peking - Ab Mitte März bis zunächst Ende November können Österreicher und Österreicherinnen ohne Visum in die Volksrepublik China einreisen. Das kündigte der chinesische Außenminister Wang Yi am Donnerstag am Rande des Nationalen Volkskongresses in Peking an. China werde, beginnend mit dem 14. März, eine Politik der Visabefreiung gegenüber Österreich, der Schweiz, Irland, Ungarn, Belgien sowie Luxemburg anwenden, wurde Wang von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zitiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red