COFAG-Ausschuss befragt Finanzbeamten zu Signa-Sitzverlegung

Wien - Der parlamentarische COFAG-Untersuchungsausschuss hat am Donnerstag mit der Befragung eines inzwischen pensionierten hohen Finanzbeamten begonnen, der in die Steuerangelegenheit der Signa involviert war, bevor diese im Jahr 2018 ihren Sitz von Wien nach Innsbruck verlegte. "Den Grund für den aus unserer Sicht überstürzten Abzug können wir nur vermuten", so der Beamte.

Zahlreiche Forderungen zum Weltfrauentag

Wien - Anlässlich des morgigen Weltfrauentags sind einmal mehr zahlreiche Forderungen an Politik und Entscheidungsträger ergangen, um die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zu beseitigen. Während die Oppositionsparteien Arbeitszeitverkürzung (SPÖ), Wahlfreiheit (NEOS) bzw. Asylstopp als "aktive Frauenpolitik" (FPÖ) verlangten, verwiesen die Regierungsparteien ÖVP und Grüne auf bisher Erreichtes. Auf Verbesserungen drängten auch NGOs und Interessensvertretungen.

Von der Leyen zur EVP-Spitzenkandidatin gewählt

Bukarest/EU-weit - Die Europäische Volkspartei (EVP), der auch die ÖVP angehört, hat am Donnerstag auf ihrem Parteikongress in der rumänischen Hauptstadt Bukarest Ursula von der Leyen zu ihrer Spitzenkandidatin für die EU-Kommissionspräsidentschaft gewählt. Sie erhielt laut EVP 400 von 489 gültigen Stimmen. 89 Delegierte stimmten mit Nein. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erklärte in Bukarest sein Ja zu ihrer Wahl: Sie sei eine "gute und geeignete Kandidatin".

Chinas Außenminister kritisiert Westen und lobt Russland

Peking/Taipeh - Der chinesische Außenminister Wang Yi hat deutliche Kritik am Westen geäußert und das gute Verhältnis der Volksrepublik zu Russland gelobt. Besonders scharfe Worte fand der Chef-Diplomat für jegliche Einmischung in die sogenannte Taiwan-Frage. "Wer auch immer die Unabhängigkeit Taiwans unterstützt, wird sich daran verbrennen und die bittere Pille für seine Taten schlucken", sagte Wang. China werde niemals erlauben, dass sich Taiwan vom Festland abspalte.

Israel fordert Ablehnung von Gaza-Antrag bei UN-Gericht

Den Haag - Israel hat eine energische Zurückweisung des südafrikanischen Eil-Antrages zu humanitärer Hilfe im Gazastreifen durch den Internationalen Gerichtshof in Den Haag gefordert. "Südafrika fungiert weiterhin als rechtlicher Arm der Hamas und agiert gegen das Recht Israels, sich und seine Bürger zu verteidigen und sich für die Freilassung der Entführten einzusetzen", sagte der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Lior Haiat, am Donnerstag auf X.

Warnstreik: Botinnen und Boten lassen Fahrräder stehen

Wien/Österreich-weit - Bei rund 2.000 Fahrradbotinnen und Essenszustellern gibt es am heutigen Donnerstag eine Betriebsversammlung, die in einen Warnstreik übergeht. Grund sind KV-Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmenden und Arbeitgebern. Ausstände gibt es in Wien, Graz, Innsbruck und Klagenfurt, berichtete die Gewerkschaft vida. Demnach legen die Radler der Speisenlieferdienste Lieferando und Foodora ihre Arbeit von 13 bis 15 Uhr nieder.

EU-Klimadienst: Meerestemperatur erreicht neuen Rekordwert

Bonn - Die aktuellen Daten des EU-Klimadienstes Copernicus haben für den Februar 2024 neue Rekordwerte geliefert. Insbesondere die durchschnittliche globale Meeresoberflächentemperatur (SST) hat im Februar 2024 - gemittelt über den extrapolaren globalen Ozean - mit 21,06 Grad Celsius den bisher höchsten Wert für einen Monat erreicht. Damit wurde der bisherige Rekord vom August 2023 mit 20,98 Grad noch einmal übertroffen.

Mutter wegen Kindesentführung zu Haftstrafe verurteilt

Wien - Eine 32-jährige Frau ist am Donnerstag am Wiener Landesgericht wegen Kindesentziehung und Körperverletzung zu zehn Monaten Haft, davon drei Monate unbedingt, verurteilt worden. Sie hatte am 27. August 2023 ihren drei Jahre alten Sohn, der ihr wegen grober Vernachlässigung abgenommen und in Obhut der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) gegeben worden war, gemeinsam mit dem Vater des Kindes gekidnappt und nach Frankreich entführt.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red