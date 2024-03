Finanzprüfer: Benkos Jet kostete Steuerzahler 9 Mio. Euro

Wien - Im parlamentarischen COFAG-Untersuchungsausschuss ging es am Donnerstag bei der Befragung des zweiten langjährigen Finanzbeamten vor allem um das von Ren� Benko genutzte Flugzeug, das Benko steuermindernd nutzen konnte. "Der Steuerzahler hat diesen Flieger bisher mit in Summe 9 Mio. Euro mitfinanziert", sagte der Finanzprüfer.

Teilbedingte Haft für Züchterin nach tödlichen Hundebissen

Linz - Eine 38-Jährige ist am Donnerstag in Linz rechtskräftig zu 15 Monaten Haft, fünf davon unbedingt verurteilt worden, weil drei ihrer Hunde im Oktober 2023 während eines Spaziergangs eine Joggerin in Naarn (Bezirk Perg) totgebissen haben. Die Staatsanwaltschaft hatte gegen die Züchterin Strafantrag wegen grob fahrlässiger Tötung eingebracht. Die Angeklagte legte ein umfassendes Geständnis ab: "Ich übernehme die volle Verantwortung."

NATO-Partner beginnen Manöver "Nordic Response 2024"

Oslo/Brüssel - Rund 20.000 Soldaten mehrerer NATO-Staaten trainieren seit Mitternacht mit einer Großübung im Norden Europas die Abwehr eines Angriffs auf das Bündnisgebiet. Russland wirft der NATO eine "Destabilisierung" der Weltlage vor und bereitet sich nach litauischen Geheimdienstinformationen auf eine Konfrontation mit der NATO vor.

Keine Zinssenkung: EZB hält an Leitzins von 4,5 Prozent fest

Frankfurt - Die von der Wirtschaft ersehnte Zinssenkung im Euroraum lässt weiter auf sich warten. Vorerst bleibt der Leitzins, zu dem sich Banken im Euroraum frisches Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB) besorgen können, unverändert bei 4,5 Prozent. Das entschied der Rat der Notenbank am Donnerstag in Frankfurt. Der Einlagenzins, den Banken für geparkte Gelder erhalten, beträgt weiterhin 4,0 Prozent.

Von der Leyen zur EVP-Spitzenkandidatin gewählt

Bukarest/EU-weit - Die Europäische Volkspartei (EVP), der auch die ÖVP angehört, hat am Donnerstag auf ihrem Parteikongress in der rumänischen Hauptstadt Bukarest Ursula von der Leyen zu ihrer Spitzenkandidatin für die EU-Kommissionspräsidentschaft gewählt. Sie erhielt laut EVP 400 von 489 gültigen Stimmen. 89 Delegierte stimmten mit Nein. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) erklärte in Bukarest sein Ja zu ihrer Wahl: Sie sei eine "gute und geeignete Kandidatin".

Zahlreiche Forderungen zum Weltfrauentag

Wien - Anlässlich des morgigen Weltfrauentags sind einmal mehr zahlreiche Forderungen an Politik und Entscheidungsträger ergangen, um die Ungleichheit zwischen Männern und Frauen zu beseitigen. Während die Oppositionsparteien Arbeitszeitverkürzung (SPÖ), Wahlfreiheit (NEOS) bzw. Asylstopp als "aktive Frauenpolitik" (FPÖ) verlangten, verwiesen die Regierungsparteien ÖVP und Grüne auf bisher Erreichtes. Auf Verbesserungen drängten auch NGOs und Interessensvertretungen.

Wirtshausbriefe: "Tagespresse" gewinnt gegen FPÖ vor Gericht

St. Pölten/Wien - Eine Klage der FPÖ Niederösterreich gegen die Satireplattform "Tagespresse" wegen an Wirtshäuser verschickte Fake-FPÖ-Briefe auf Unterlassung und Urteilsveröffentlichung ist vom Handelsgericht Wien abgewiesen worden. Das geht aus dem der APA vorliegenden nicht rechtskräftigen Urteil hervor. Im Wesentlichen entschied das Gericht, dass mit der Aktion zulässige Satire vorliege. Die Freiheitlichen kündigten an, Rechtsmittel einzubringen.

Sechs Tote in kanadischem Wohnhaus

Ottawa - In Kanada sind in einem Wohnhaus sechs tote Menschen gefunden worden. Darunter sind vier Kinder, wie die kanadische Polizei am Donnerstag mitteilte. Eine Person sei festgenommen worden. Die Polizei war am Mittwochabend (Ortszeit) zu dem Gebäude in einer Vorstadtsiedlung südlich der Hauptstadt Ottawa gerufen worden. Die Hintergründe der offensichtlichen Gewalttat blieben zunächst unklar. Die Polizei sprach lediglich von einer "tragischen und komplexen Untersuchung".

Wiener Börse mit leichten Rückgängen

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Donnerstagnachmittag nach Bekanntgabe der wie erwartet ausgefallenen EZB-Leitzinsentscheidung weiterhin mit leichterer Tendenz gezeigt. Der ATX gab um 0,20 Prozent auf 3.384 Einheiten nach. Die EZB hat die Leitzinsen erneut unverändert belassen. Am heimischen Aktienmarkt rückten auf Unternehmensebene Palfinger, UNIQA und Zumtobel mit Ergebnisvorlagen ins Blickfeld. Die Zumtobel-Aktie reagierte mit minus zwei Prozent am deutlichsten.

