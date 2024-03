Konkursverfahren über Benko wurde eröffnet

Wien/Innsbruck - Das Landesgericht Innsbruck hat am Freitag ein Konkursverfahren über das Vermögen des Signa-Gründers Ren� Benko eröffnet. Der Insolvenzeröffnung war am Donnerstag ein Insolvenz-Eigenantrag von Benko als Unternehmer vorausgegangen. Damit habe der Tiroler Immobilieninvestor seine Zahlungsunfähigkeit eingeräumt, hieß es. Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten sei noch nicht geklärt, so der Kreditschutzverband KSV1870.

Tursky geht nach Innsbruck, Plakolm übernimmt Digitalagenden

Innsbruck/Wien - Digitalisierungsstaatssekretär Florian Tursky (ÖVP) verlässt die Regierung und konzentriert sich ganz auf seine Kandidatur als Bürgermeisterkandidat der Liste "das Neue Innsbruck". Das gaben Bundeskanzler Karl Nehammer, Tursky selbst und seine designierte Nachfolgerin Claudia Plakolm (alle ÖVP) am Freitag in einer Pressekonferenz bekannt, nachdem die APA dies zuvor bereits aus sicherer Quelle erfahren hatte. Offiziell soll der Rückzug im Ministerrat am Mittwoch erfolgen.

Containerspital als Ersatz für Lorenz-Böhler-Spital ab 2025

Wien - Für das wegen Brandschutzmängel vor der Schließung stehende AUVA-Traumazentrum Wien-Brigittenau - besser bekannt als Lorenz-Böhler-Spital - wird es einen Ersatz geben. Geplant ist die Errichtung eines Containerspitals in der Nähe. Konkret soll ab 2025 ein derartiger Komplex am Nordwestbahngelände, bei dem es sich um ein künftiges Stadtentwicklungsgebiet handelt, in Betrieb gehen.

Maritimer Korridor für Gazastreifen soll am Sonntag öffnen

Larnaka - Der geplante maritime Hilfskorridor von Zypern zum Gazastreifen soll nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen möglichst schon am Sonntag öffnen. "Wir stehen kurz davor, diesen Korridor zu öffnen, hoffentlich schon diesen Sonntag", sagte von der Leyen am Freitag im Hafen von Larnaka in Zypern. Schon am Freitag soll ein Pilotprojekt testweise starten, so die Kommissionspräsidentin.

Günstigere Gasimporte drückten Handelsdefizit 2023 deutlich

Wien - Vor allem deutlich günstigere Gasimporte haben das Außenhandelsdefizit Österreichs 2023 gegenüber dem Jahr davor von 20,59 auf 1,09 Mrd. Euro massiv nach unten gedrückt. Im abgelaufenen Jahr wurden laut vorläufigen Zahlen Waren im Wert von 201,64 Mrd. Euro importiert (minus 6,3 Prozent) und Waren im Wert von 200,55 Mrd. Euro exportiert (plus 3,0 Prozent), wie die Statistik Austria am Freitag bekannt gab. Wichtigster Handelspartner bleibt Deutschland.

Rapid-Goalie Hedl gegen Austria Klagenfurt spielberechtigt

Wien - Rapid kann im Fußball-Bundesliga-Spiel am Sonntag bei Austria Klagenfurt auf Niklas Hedl zurückgreifen. Das Liga-Protestkomitee wandelte am Freitag die Sperre für den Goalie von einer Partie unbedingt und zwei Spielen bedingt auf drei Spiele bedingt um. Zudem änderte sich die Sanktion für Marco Grüll von je drei Spielen bedingt und unbedingt auf zwei Matches unbedingt und drei bedingt.

Polizei findet Waffen und Gold bei RAF-Mitglied Klette

Hamburg - Die mutmaßliche RAF-Terroristin Daniela Klette soll einem Medienbericht zufolge 1,2 Kilogramm Gold in ihrer Berliner Wohnung gehortet haben. Die Polizei habe dort außerdem 40.000 Euro Bargeld und eine Pistole mit zwei gefüllten Magazinen gefunden, berichtete das Magazin "Der Spiegel" am Freitag. Gegen die 65-jährige Klette wird wegen der Beteiligung an Anschlägen der Rote Armee Fraktion (RAF) und wegen Raubüberfällen ermittelt.

Trümmerteile aus Weltall streifen Österreich

Klagenfurt/Innsbruck/Bregenz - Ein abgeworfenes Batteriepaket der Internationalen Raumstation ISS wird voraussichtlich am Freitag wieder in die Erdatmosphäre eintreten und dabei möglicherweise zersplittern. Trümmerteile könnten dabei auch den Luftraum über Tirol, Vorarlberg und Kärnten streifen, hieß es in Aussendungen der betroffenen Landesregierungen am Freitag unter Berufung auf Informationen des deutschen Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe.

Wiener Börse im Verlauf wenig verändert

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag im Verlauf wenig verändert tendiert. Der ATX steigerte sich um 0,04 Prozent auf 3.387,45 Einheiten. Ins Blickfeld rückten Arbeitsmarktdaten aus den Vereinigten Staaten. So hat die US-Wirtschaft im Februar mehr Arbeitsplätze geschaffen als erwartet. Marktbeobachter verwiesen nach der Veröffentlichung darauf, dass der Markt nun mit einer ersten Zinssenkung der Federal Reserve im Juni rechne.

