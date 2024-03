Salzburg wählt Bürgermeister und Gemeindevertretungen neu

Salzburg - Im Bundesland Salzburg werden am Sonntag die Bürgermeisterinnen oder Bürgermeister und die Gemeindevertretungen neu gewählt. Mit besonderer Spannung wird dabei der Wahlausgang in der Stadt Salzburg erwartet, weil dort die Kommunisten bei der Landtagswahl im Vorjahr zur zweitstärksten Kraft aufgestiegen sind und ihr Kandidat Kay-Michael Dankl durchaus Chancen hat, zum Bürgermeister gewählt zu werden. Der amtierende Stadtchef Harald Preuner (ÖVP) tritt nicht mehr an.

Parlamentswahl in Portugal

Lissabon - In Portugal wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Laut jüngsten Umfragen wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der sozialistischen Regierungspartei (PS) von Pedro Nuno Santos und dem oppositionellen Mitte-Rechts-Bündnis Demokratische Allianz (AD) erwartet, das von Lu�s Montenegro angeführt wird. Sollten die Sozialisten nach acht Jahren abgewählt werden, ist mit der Bildung einer Minderheitsregierung zu rechnen.

Hollywood verleiht zum 96. Mal die Oscars

Hollywood - Im legendären Dolby Theatre von Los Angeles kommt in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder die Cr�me de la Cr�me Hollywoods zusammen, um die Besten unter sich mit einem Oscar zu bedenken. Bei der 96. Verleihung der begehrtesten Filmpreise der Welt geht heuer Christopher Nolans Biopic "Oppenheimer" als Topfavorit ins Rennen. Nicht nur kann das Werk auf 13 Nominierungen blicken, sondern gilt auch als heißer Kandidat in den begehrten Disziplinen Bester Film und Beste Regie.

Van der Bellen eröffnet neues Holocaust-Museum in Amsterdam

Amsterdam - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer werden am Sonntag auf Einladung des niederländischen Königs Willem-Alexander an der Eröffnung des Nationalen Holocaust-Museums in Amsterdam teilnehmen. Van der Bellen hält bei den Feierlichkeiten eine Rede, in der er an die besondere Verantwortung Österreichs erinnern werde, wie die Präsidentschaftskanzlei der APA im Vorfeld mitteilte. Österreich hat den Museumsbau mit 400.000 Euro unterstützt.

US-Finanzministerium droht RBI mit Sanktionen

Wien - Die Raiffeisen Bank International (RBI) hat sich mit ihren Russland-Aktivitäten Probleme mit US-Behörden eingehandelt: Das US-Finanzministerium warnte die Bank, dass sie Gefahr laufe, "vom US-Finanzsystem abgeschnitten zu werden" - wenn sie zur Finanzierung des russischen Militärs beitrage. Anna Morris, eine hochrangige Beamtin des US-Finanzministeriums, traf sich am Donnerstag und Freitag mit Regierungsmitgliedern und Führungskräften der RBI, berichtete der "EUobserver".

Treuhänder soll Vermögen der Signa Prime verwerten

Wien - Im Insolvenzverfahren der Signa Prime Selection sollen die Immobilien von einer Treuhänderin innerhalb von zwei Jahren verwertet werden. Dazu soll das gesamte Vermögen der Gesellschaft treuhändisch an die Gläubiger gehen, berichtete das "Profil" am Samstag. Die Signa Prime Selection verfügt über besonders hochwertige Immobilien. Aber auch alle Forderungen, Dividenden und Haftungsansprüche sollen übertragen werden.

