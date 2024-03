Salzburg wählt Bürgermeister und Gemeindevertretungen neu

Salzburg - Im Bundesland Salzburg haben die Bürgermeister- und Gemeindevertretungs-Wahlen begonnen. Um 6.45 Uhr haben zwei Gemeinden ihre Wahllokale geöffnet, die meisten der insgesamt 119 Gemeinden folgten dann um 7.00 Uhr. Mit besonderer Spannung wird der Wahlausgang in der Stadt Salzburg erwartet, weil dort die Kommunisten bei der Landtagswahl im Vorjahr zur zweitstärksten Kraft aufgestiegen sind und ihr Kandidat Kay-Michael Dankl durchaus Chancen auf das Bürgermeisteramt hat.

Ukraine wehrt großen russischen Drohnenangriff ab

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Sonntag einen groß angelegten russischen Angriff mit Kampfdrohnen abgewehrt. Von 39 anfliegenden Drohnen seien 35 abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe in der Früh mit. "Ich danke allen, die dieses Ergebnis erzielt haben", schrieb Luftwaffenkommandant Mykola Oleschtschuk auf seinem Telegram-Kanal.

Biden äußert sich zu "Roter Linie" für Netanyahu

Washington - US-Präsident Joe Biden hat eine mögliche Invasion Israels in Rafah im südlichen Gazastreifen in einem Interview im US-Fernsehsender MSNBC am Samstag (Ortszeit) als seine "rote Linie" für Israels Premierminister Benjamin Netanyahu bezeichnet. Biden merkte jedoch sofort an, es gebe keine rote Linie, er werde "Israel niemals verlassen". Dennoch müsse Netanyahu "unschuldigen Menschen, die als Folge der ergriffenen Maßnahmen ums Leben kommen, mehr Aufmerksamkeit schenken".

Van der Bellen eröffnet neues Holocaust-Museum in Amsterdam

Amsterdam - Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Frau Doris Schmidauer werden am Sonntag auf Einladung des niederländischen Königs Willem-Alexander an der Eröffnung des Nationalen Holocaust-Museums in Amsterdam teilnehmen. Van der Bellen hält bei den Feierlichkeiten eine Rede, in der er an die besondere Verantwortung Österreichs erinnern werde, wie die Präsidentschaftskanzlei der APA im Vorfeld mitteilte. Österreich hat den Museumsbau mit 400.000 Euro unterstützt.

Parlamentswahl in Portugal

Lissabon - In Portugal wird am Sonntag ein neues Parlament gewählt. Laut jüngsten Umfragen wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der sozialistischen Regierungspartei (PS) von Pedro Nuno Santos und dem oppositionellen Mitte-Rechts-Bündnis Demokratische Allianz (AD) erwartet, das von Lu�s Montenegro angeführt wird. Sollten die Sozialisten nach acht Jahren abgewählt werden, ist mit der Bildung einer Minderheitsregierung zu rechnen.

Hollywood verleiht zum 96. Mal die Oscars

Hollywood - Im legendären Dolby Theatre von Los Angeles kommt in der Nacht von Sonntag auf Montag wieder die Cr�me de la Cr�me Hollywoods zusammen, um die Besten unter sich mit einem Oscar zu bedenken. Bei der 96. Verleihung der begehrtesten Filmpreise der Welt geht heuer Christopher Nolans Biopic "Oppenheimer" als Topfavorit ins Rennen. Nicht nur kann das Werk auf 13 Nominierungen blicken, sondern gilt auch als heißer Kandidat in den begehrten Disziplinen Bester Film und Beste Regie.

Zwei Tschechen am Großglockner gerettet

Kals - Zwei befreundete Alpinisten aus Tschechien im Alter von 17 und 53 Jahren sind in der Nacht auf Samstag am Großglockner aus Bergnot gerettet worden. Die beiden hatten - nach dem Aufstieg über den Stüdlgrat - beim Abstieg vom Glockner die Orientierung verloren und einen Notruf abgesetzt. Zwei Bergführer fanden die Tschechen schließlich - unterkühlt und mit bereits sichtbaren Erfrierungen im Gesicht und an den Händen.

Alpinist in Vorarlberg von Lawine verschüttet und reanimiert

Partenen - Zwei deutsche Skitourengeher im Alter von 55 und 49 Jahren sind Samstagvormittag auf dem Weg zum Piz Buin in Vorarlberg von einer Lawine erfasst und mitgerissen worden. Der 55-Jährige wurde teilverschüttet und konnte sich selbstständig befreien. Der 49-Jährige wurde hingegen einen Meter tief komplett verschüttet und nach 15 Minuten von seinem Begleiter sowie Ersthelfern ausgegraben. Der Mann war bewusstlos und wurde erfolgreich reanimiert, teilte die Polizei mit.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red