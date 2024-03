Salzburg wählt Bürgermeister und Gemeindevertretungen neu

Salzburg - Im Bundesland Salzburg haben die Bürgermeister- und Gemeindevertretungs-Wahlen begonnen. Um 6.45 Uhr haben zwei Gemeinden ihre Wahllokale geöffnet, die meisten der insgesamt 119 Gemeinden folgten dann um 7.00 Uhr. Mit besonderer Spannung wird der Wahlausgang in der Stadt Salzburg erwartet, weil dort die Kommunisten bei der Landtagswahl im Vorjahr zur zweitstärksten Kraft aufgestiegen sind und ihr Kandidat Kay-Michael Dankl durchaus Chancen auf das Bürgermeisteramt hat.

Auto krachte in Tor des Buckingham-Palasts

London - Ein Auto ist in der Nacht auf Sonntag in ein Tor des Buckingham-Palasts in London gekracht. Das teilte die Metropolitan Police mit. Ein Mann sei wegen des Verdachts auf Sachbeschädigung festgenommen und in ein Krankenhaus gebracht worden, hieß es weiter. Berichte über Verletzte habe es nicht gegeben. Über den Hintergrund des Vorfalls, der sich gegen 2.30 Uhr (Ortszeit) ereignet haben soll, war zunächst nichts bekannt. Das sei laut Polizei nun Gegenstand der Ermittlungen.

Biden äußert sich zu "Roter Linie" für Netanyahu

Washington - US-Präsident Joe Biden hat eine mögliche Invasion Israels in Rafah im südlichen Gazastreifen in einem Interview im US-Fernsehsender MSNBC am Samstag (Ortszeit) als seine "rote Linie" für Israels Premierminister Benjamin Netanyahu bezeichnet. Biden merkte jedoch sofort an, es gebe keine rote Linie, er werde "Israel niemals verlassen". Dennoch müsse Netanyahu "unschuldigen Menschen, die als Folge der ergriffenen Maßnahmen ums Leben kommen, mehr Aufmerksamkeit schenken".

Ukraine wehrt großen russischen Drohnenangriff ab

Kiew (Kyjiw) - Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben in der Nacht auf Sonntag einen groß angelegten russischen Angriff mit Kampfdrohnen abgewehrt. Von 39 anfliegenden Drohnen seien 35 abgefangen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe in der Früh mit. "Ich danke allen, die dieses Ergebnis erzielt haben", schrieb Luftwaffenkommandant Mykola Oleschtschuk auf seinem Telegram-Kanal.

Parlamentswahl in Portugal

Lissabon - In Portugal hat am Sonntag eine vorgezogene Parlamentswahl begonnen, bei der den seit mehr als acht Jahren regierenden Sozialisten (PS) eine Niederlage droht. Rund 10,8 Millionen Stimmberechtigte sind aufgerufen, die 230 Abgeordneten der "Assembleia da Rep�blica" neu zu wählen. Präsident Marcelo Rebelo de Sousa hatte das Votum im November ausgerufen, nachdem Premier Ant�nio Costa im Zuge eines Korruptionsskandals zurückgetreten und nur geschäftsführend im Amt geblieben war.

34-Jähriger stürzte in Linz über Geländer in den Tod

Linz - Ein 34-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag einen Sturz über ein Geländer im Außenbereich der Linzer Passage nicht überlebt. Der Mann fiel rund drei Meter in die Tiefe. Passanten leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Rettung und Notarzt reanimierten den Verunfallten bis zur Einlieferung in das Unfallkrankenhaus. Dort erlag er jedoch seinen Kopfverletzungen, teilte die Polizei mit. Laut Zeugen dürfte der Mann den Sturz selbst verschuldet haben.

19 Tote nach Regenfällen in Indonesien

Jakarta - Sintflutartige Regenfälle haben auf der indonesischen Insel Sumatra Sturzfluten und Erdrutsche ausgelöst. Mindestens 19 Menschen kamen nach offiziellen Angaben vom Sonntag in der Provinz Westsumatra ums Leben. Rettungskräfte suchten zudem nach sieben Vermissten, wie der Leiter der Katastrophenschutzbehörde des Bezirks Pesisir Selatan, Doni Gusrizal, sagte. Die Niederschläge im Zuge der Regenzeit auf Sumatra haben die Provinz im Westen der Insel seit Donnerstag heimgesucht.

Alpinist in Vorarlberg von Lawine verschüttet und reanimiert

Partenen - Zwei deutsche Skitourengeher im Alter von 55 und 49 Jahren sind Samstagvormittag auf dem Weg zum Piz Buin in Vorarlberg von einer Lawine erfasst und mitgerissen worden. Der 55-Jährige wurde teilverschüttet und konnte sich selbstständig befreien. Der 49-Jährige wurde hingegen einen Meter tief komplett verschüttet und nach 15 Minuten von seinem Begleiter sowie Ersthelfern ausgegraben. Der Mann war bewusstlos und wurde erfolgreich reanimiert, teilte die Polizei mit.

