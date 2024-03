Salzburg: Rot-Rotes Duell um den Bürgermeister

Salzburg - Die Stadt Salzburg ist wieder tief rot: Bei der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl am Sonntag gab es einen Doppelsieg von SPÖ und KPÖ Plus. Die ÖVP stürzte nach dem einmaligen Höhenflug vor fünf Jahren massiv ab, blieb aber vor der FPÖ und der Grünen Bürgerliste. Bei der Bürgermeisterwahl kommt es in zwei Wochen zu einer Stichwahl zwischen SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger und KPÖ-Plus-Gemeinderat Kay-Michael Dankl. Offen waren noch die Sitze in der Stadtregierung.

Netanyahu rechnet nicht mit rascher Waffenpause

Washington - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erwartet keine rasche Feuerpause im Gaza-Konflikt. Bei den Verhandlungen kämen die Unterhändler mit nichts zurück, sagte er in einem Interview mit "Bild", "Welt-TV" und "Politico" am Sonntag. Er gehe davon aus, dass Hamas derzeit kein Abkommen wolle, so Netanyahu, der zugleich die Kritik von US-Präsident Joe Biden an seiner Politik zurückwies. Eine "überwältigende Mehrheit" der Israelis stehe hinter ihm, betonte Netanyahu.

Van der Bellen eröffnet neues Holocaust-Museum in Amsterdam

Amsterdam/Wien - Begleitet von Protesten gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen ist in Amsterdam das neue Nationale Holocaust-Museum eröffnet worden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen betonte bei der Feier in der Portugiesischen Synagoge am Sonntag die besondere Verantwortung Österreichs. "Arthur Seyß-Inquart, der Reichskommissar der Nazis in den Niederlanden, war ein Österreicher", sagte Van der Bellen. Der israelische Präsident Yitzhak Herzog warnte vor wachsendem Antisemitismus.

Mindestens drei Tote bei Unwetter in Frankreich

Paris - Bei heftigen Unwettern in Südfrankreich sind drei Menschen gestorben. Zwei davon seien in einem Auto bei Goudargues nahe Avignon gefunden worden, teilte die zuständige Präfektur auf X, ehemals Twitter, mit. Das dritte Opfer sei am frühen Samstagabend mit seinem Geländewagen in Gagni�res ebenfalls nahe Avignon vom Hochwasser mitgerissen worden, als er eine Brücke überqueren wollte, berichtete "Le Figaro". Ein weiterer Insasse habe sich retten können.

Kiew kritisiert Äußerungen des Papstes

Vatikanstadt/Warschau - In der Ukraine stößt die jüngste Interview-Äußerung von Papst Franziskus zum "Mut zur weißen Fahne" und zu Verhandlungen mit Russland auf Unverständnis. Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba rief dazu auf, die Ukraine und ihr Volk im Kampf um ihr eigenes Leben zu unterstützen. "Der Stärkste ist derjenige, der im Kampf zwischen Gut und Böse auf der Seite des Guten steht und nicht versucht, sie auf die gleiche Stufe zu stellen und dies 'Verhandlungen' zu nennen."

Fußgängerin bei Verkehrsunfall in Wien von Auto erfasst

Wien - Bei einem Verkehrsunfall in Wien-Landstraße ist am Sonntagvormittag eine Passantin von einem der beiden beteiligten Autos erfasst und schwer verletzt worden. In den Pkw erlitten mehrere Personen leichte Verletzungen, berichtete die Polizei. Der Lenker des Wagens, der die Passantin erfasst hatte, flüchtete nach dem Unfall zu Fuß. Die laut Berufsrettung etwa 50-Jährige Fußgängerin wurde in den Schockraum eines Krankenhauses eingeliefert.

Burgenlands Landeshauptmann Doskozil erneut operiert

Eisenstadt - Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) ist am vergangenen Freitag erneut am Kehlkopf operiert worden. Bei einer Routinekontrolle im Klinikum Leipzig sei eine geringfügige, gutartige Wucherung an der zuletzt operierten Stelle festgestellt worden, teilte sein Büro am Sonntag mit. Es habe sich um einen kleinen Korrektureingriff gehandelt. Doskozil sei wohlauf. Er werde in den kommenden Tagen ins Burgenland zurückkehren und vorerst von zuhause aus arbeiten.

Frühes Van-Gogh-Gemälde auf Kunstmesse verkauft

Maastricht - Ein seltenes Frühwerk von Vincent van Gogh hat in den Niederlanden für mehrere Millionen Euro den Besitzer gewechselt. Das Ölgemälde "Kopf einer alten Bäuerin mit weißer Haube" stand bei der Maastrichter Kunstmesse "The European Fine Art Fair (TEFAF)" für 4,5 Millionen Euro zum Verkauf - und wurde laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP nun am Sonntag auch für diesen Preis verkauft.

