Fastenmonat Ramadan beginnt - Überschattet vom Gaza-Krieg

Riad - Überschattet vom Gaza-Krieg beginnt für Millionen Muslime rund um den Globus mit dem ersten Tag des Ramadans ihre wochenlange Fastenzeit. Unter anderem in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Katar wurde der 11. März am Sonntag als erster Tag des Fastenmonats ausgerufen. Auch für die 746.000 Muslime in Österreich beginnt die Fastenzeit bereits am Montag. Der Termin richtet sich nach dem Erscheinen der Neumondsichel und kann von Land zu Land variieren.

14 Volksbegehren können unterzeichnet werden

Wien - Am Montag startet die Eintragungswoche für gleich 14 Volksbegehren. Die Themen sind dabei breit gestreut: In gleich mehreren Initiativen geht es um den Erhalt der Neutralität und die Senkung der Energiepreise. Außerdem wird um Unterschriften für eine tägliche Turnstunde bzw. gegen Lebensmittelverschwendung oder einen "Elektroauto-Zwang" geworben. Unter dem Titel "Bist du gescheit" werden Wissenstests für potenzielle Mitglieder der Bundesregierung gefordert.

Netanyahu rechnet nicht mit rascher Waffenpause

Washington - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erwartet keine rasche Feuerpause im Gaza-Konflikt. Bei den Verhandlungen kämen die Unterhändler mit nichts zurück, sagte er in einem Interview mit "Bild", "Welt-TV" und "Politico" am Sonntag. Er gehe davon aus, dass Hamas derzeit kein Abkommen wolle, so Netanyahu, der zugleich die Kritik von US-Präsident Joe Biden an seiner Politik zurückwies. Eine "überwältigende Mehrheit" der Israelis stehe hinter ihm, betonte Netanyahu.

Van der Bellen eröffnet neues Holocaust-Museum in Amsterdam

Amsterdam/Wien - Begleitet von Protesten gegen Israels Vorgehen im Gazastreifen ist in Amsterdam das neue Nationale Holocaust-Museum eröffnet worden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen betonte bei der Feier in der Portugiesischen Synagoge am Sonntag die besondere Verantwortung Österreichs. "Arthur Seyß-Inquart, der Reichskommissar der Nazis in den Niederlanden, war ein Österreicher", sagte Van der Bellen. Der israelische Präsident Yitzhak Herzog warnte vor wachsendem Antisemitismus.

Massiver Rechtsruck bei portugiesischer Parlamentswahl

Lissabon - In Portugal haben vorgezogene Parlamentswahlen am Sonntag einen massiven Rechtsruck gebracht. Nach Auszählung von drei Viertel aller Stimmen am Sonntagabend kam die Mitte-Rechts-Partei Demokratische Allianz (AD) auf 31,1 Prozent, die bisher regierenden Sozialisten (PS) auf 28,7 Prozent und die rechtsextreme Chega auf 19,3 Prozent. Bisher mit absoluter Mehrheit von den Sozialisten regiert, war Portugal eines der letzten Bollwerke gegen Rechtsextremismus in Europa gewesen.

Selenskyj weist Appell des Papstes scharf zurück

Vatikanstadt/Warschau - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat einen missverständlichen Appell von Papst Franziskus zu Friedensverhandlungen mit Russland scharf zurückgewiesen. Die Kirche sei bei den Menschen, sagte Selenskyj am Sonntag in seiner allabendlichen Videoansprache. "Und nicht zweieinhalbtausend Kilometer entfernt, irgendwo, um virtuell zu vermitteln zwischen jemandem, der leben will, und jemandem, der dich vernichten will."

Mindestens drei Tote bei Unwetter in Frankreich

Paris - Bei heftigen Unwettern in Südfrankreich sind drei Menschen gestorben. Zwei davon seien in einem Auto bei Goudargues nahe Avignon gefunden worden, teilte die zuständige Präfektur auf X, ehemals Twitter, mit. Das dritte Opfer sei am frühen Samstagabend mit seinem Geländewagen in Gagni�res ebenfalls nahe Avignon vom Hochwasser mitgerissen worden, als er eine Brücke überqueren wollte, berichtete "Le Figaro". Ein weiterer Insasse habe sich retten können.

Nationaler Volkskongress in China endet

Peking - Chinas Nationaler Volkskongress endet am Montag. Bei der einwöchigen Tagung des chinesischen Parlaments kommen alljährlich knapp 3.000 Delegierte aus allen Landesteilen in der Großen Halle des Volkes in Peking zusammen. Nach der Schlusszeremonie wird der chinesische Premier erstmals seit mehr als drei Jahrzehnten keine Pressekonferenz abhalten. Der Termin war stets eine seltene Gelegenheit, bei der sich der Regierungschef live im Fernsehen übertragen vor die Presse stellte.

