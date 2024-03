Israel greift zweiten Tag in Folge Bekaa-Tal im Libanon an

Jerusalem/Beirut - Das israelische Militär hat den zweiten Tag in Folge das Bekaa-Tal im Libanon angegriffen. Ein Ziel der dortigen Hisbollah-Miliz sei getroffen worden, verlautete aus libanesischen Kreisen. Mindestens ein Hisbollah-Mitglied sei bei einem Luftangriff auf das Dorf Nabi Chit getötet, weitere verletzt worden. Das Gebiet ist eine Hochburg der Hisbollah, die mit der Hamas und dem Iran verbündet ist. Zuvor hatte die Hisbollah mehr als hundert Katjuscha-Raketen auf Israel abgefeuert.

Nahost-Feuerpause laut Katar in weiter Ferne

Doha/Kairo - Israel und die radikalislamische Hamas sind von einer Einigung auf eine Feuerpause und eine Geiselfreilassung nach Angaben des Vermittlers Katar immer noch weit entfernt. Die Lage sei weiterhin "sehr kompliziert", sagte der Sprecher des katarischen Außenministeriums, Majed al-Ansari, am Dienstag in Doha. Die Vermittler USA, Katar und Ägypten hatten zuvor erfolglos versucht, vor dem Beginn des muslimischen Fastenmonats Ramadan am Montag eine Einigung herbeizuführen.

Anzahl rechtsextremer Straftaten 2023 stark angestiegen

Wien - Die Anzahl rechtsextrem motivierter Straftaten ist im Jahr 2023 stark angestiegen. Sie liegt bei 1.208, wie aus einer Anfragebeantwortung von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) an die SPÖ hervorgeht. 2022 waren es noch 928. Konkret hatten 1.080 Taten einen rechtsextremen Hintergrund (2022: 791), 66 waren rassistisch (2022: 51), 43 antisemitisch (2022: 33) und sieben islamophob (2022: drei) motiviert. Ein Aktionsplan zur Extremismusprävention soll demnächst präsentiert werden.

Wiener Gericht verhängte über Gewalttäter 18 Jahre Haft

Wien - Ein 30 Jahre alter, bereits elf Mal vorbestrafter Mann ist am Dienstag am Wiener Landesgericht zu 18 Jahren Haft verurteilt worden, weil er seine Ex-Freundin zwischen August 2022 und Juli 2023 fast täglich geohrfeigt, getreten, geschlagen, in der Wohnung gefangen gehalten und permanent kontrolliert haben soll. Auch der Vergewaltigung und sogar des versuchten Schwangerschaftsabbruchs ohne Einwilligung der Schwangeren (� 98 StGB) wurde er für schuldig befunden.

FMSG erleichtert Banken die Vergabe von Wohnbaukrediten

Wien - Das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG) hat wie erwartet Anpassungen bei den Ausnahmekontingenten für Wohnbaukredite beschlossen. Konkret sollen bürokratische Hürden abgebaut und den Banken zur Verfügung stehende Kontingente damit leichter nutzbar werden, teilte das FMSG am Dienstag in einer Aussendung mit. An den sonstigen Bestimmungen der KIM-Verordnung, die die Vergabe von Wohnbaukrediten regelt, rüttelte das Gremium nicht.

Lebenserwartung durch Corona sank stärker als erwartet

Paris - Die Corona-Krise hat laut einer Studie die Lebenserwartung weltweit stärker sinken lassen als bisher angenommen. In den ersten zwei Pandemie-Jahren 2020 und 2021 sei die durchschnittliche weltweite Lebenserwartung um 1,6 Jahre zurückgegangen, wie die Untersuchung hunderter Wissenschafter ergab, die am Dienstag im Fachblatt "The Lancet" veröffentlicht wurde.

Deutscher Bahnstreik führt auch zu Ausfällen in Österreich

Berlin/Wien - Infolge des Lokführerstreiks in Deutschland kommt es heute auch in Österreich zu Ausfällen und Fahrplanänderungen. Der 24-stündige Arbeitsausstand bei der Deutschen Bahn begann um 2.00 Uhr in der Früh. Die ÖBB empfehlen Reisen von und nach Deutschland zu verschieben. Laufend aktualisierte Informationen sind über die Website oebb.at und die Fahrplanauskunft "Scotty" abrufbar. Die Railjet-Verbindungen Wien-München fallen alle aus. Züge der mehrheitlich privaten Westbahn fahren.

Verfahren gegen SPÖ-Politiker in Inseraten-Causa eingestellt

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hat ihre Ermittlungen gegen Politikerinnen und Politiker der SPÖ eingestellt, die in der eigentlich türkisen Inseraten-Causa mitbelastet worden waren. Die nunmehrige Kronzeugin Sabine Beinschab hatte in ihrer Einvernahme gemeint, in roten Ministerien herrsche "dasselbe System" wie bei der ÖVP. Die WKStA ortete keinen Anfangsverdacht und stellte das Verfahren laut Ö1-"Mittagsjournal" nun endgültig ein.

