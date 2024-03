Hamas: Sechs auf Hilfe wartende Menschen in Gaza getötet

Rafah/Gaza - Das israelische Militär hat in Gaza-Stadt nach Angaben der Hamas-Gesundheitsbehörde im Gazastreifen sechs Menschen getötet, die auf Lkw mit Hilfsgütern gewartet haben. Dutzende weitere seien bei dem Beschuss verletzt worden. Das israelische Militär gab zunächst keine Stellungnahme zu dem Vorfall ab. Insgesamt starben binnen 24 Stunden im Gazastreifen wieder Dutzende Menschen.

Gewessler für "Made in Europe Bonus" für EU-Wertschöpfung

Sattledt/Wien - Mit einem "Made in Europe Bonus" wollen die Grünen Firmen unterstützen, die bei Photovoltaik (PV) auf europäische Wertschöpfung setzen. Klimaministerin Leonore Gewessler möchte dies durch eine Änderung im Erneuerbaren Ausbau Gesetz (EAG) erreichen. Dafür braucht sie allerdings eine Zweidrittelmehrheit im Parlament. Thema war der Bonus wohl auch beim "Standortgipfel" mit Regierungsmitgliedern am Donnerstag, bei dem die ÖVP-Vertreter allerdings eher die EU in der Pflicht sahen.

Frauenleiche in Donau bei Nussdorfer Schleuse in Wien

Wien - Ein Radfahrer hat am Donnerstag die Leiche einer Frau in der Donau auf der Höhe der Nussdorfer Schleuse in Wien-Döbling entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. Einen entsprechenden Online-Bericht der "Kronen Zeitung" bestätigte Polizeisprecher Mattias Schuster gegenüber der APA. Nähere Angaben zur möglichen Todesursache oder zur Identität der Toten gab es noch keine.

EU-Parlament verklagt Kommission wegen Ungarn-Geldern

Brüssel - Das Europäische Parlament verklagt die EU-Kommission von Ursula von der Leyen wegen der umstrittenen Freigabe von Fördergeldern für Ungarn. Das erfuhr die Nachrichtenagentur dpa am Donnerstag aus einer Sitzung von Parlamentspräsidentin Roberta Metsola mit den Vorsitzenden der Fraktionen in Straßburg. Zuvor hatte am Montagabend der Rechtsausschuss des Parlaments mit großer Mehrheit für die Klage vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg gestimmt.

Russland meldet Kämpfe im eigenen Grenzgebiet

Moskau - Russland hat am Donnerstag erneut Kämpfe im Grenzgebiet zur Ukraine gemeldet. Ukrainische Soldaten hätten versucht, in die russische Region Belgorod einzudringen, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Der Angriff sei allerdings abgewehrt und "bis zu 195 Soldaten" seien getötet worden, hieß es weiter. Auch fünf Panzer und vier gepanzerte Fahrzeuge seien dabei angeblich zerstört worden. Unabhängig überprüfen ließ sich das allerdings nicht.

Russland bestellt österreichischen Botschafter ein

Moskau - Nachdem Österreich zwei russische Diplomaten zu unerwünschten Personen erklärt hat, wird Russland Österreichs Botschafter ins Außenministerium vorladen. Dies meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS laut Reuters am Donnerstag. Es würden zu gegebener Zeit Vergeltungsmaßnahmen ergriffen werden, geht aus einer Erklärung des russischen Außenministeriums hervor.

Chat-Affären: Ermittlungen gegen Rainer Nowak eingestellt

Wien - Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat die Ermittlungen gegen Ex-"Presse"-Chefredakteur Rainer Nowak eingestellt. Die WKStA bestätigte am Donnerstag einen entsprechenden Bericht der "Presse". Die Ermittlungen stützten sich auf eine anonyme Anzeige, der Vorwurf lautete auf wohlwollende Berichterstattung im Gegenzug für Unterstützung für Nowaks angebliche Ambitionen auf den Posten des ORF-Generaldirektors durch Ex-Finanzministeriumsgeneralsekretär Thomas Schmid.

Teststart von Raketensystem "Starship" verschoben

Brownsville - Der bereits dritte Teststart des größten jemals gebauten Raketensystems ist etwas nach hinten verschoben worden. Es müssten zunächst noch Boote aus dem Sperrgebiet im Golf von Mexiko entfernt werden, schrieb Raketenbetreiber SpaceX am Donnerstagmittag auf X (vormals Twitter). Der Start sei nun für 14.10 Uhr österreichischer Zeit angepeilt, zuvor war 13.00 Uhr geplant gewesen. Weitere Verschiebungen waren zunächst nicht ausgeschlossen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red