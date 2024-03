Russische Präsidentenwahl hat begonnen

Moskau - Unter Ausschluss der Opposition hat in Russland eine umstrittene Präsidentenwahl für den Machterhalt von Kremlchef Wladimir Putin begonnen. Im flächenmäßig größten Land der Erde öffneten die Wahllokale am Freitag (Ortszeit) zuerst im äußersten Osten etwa auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka. Der Urnengang, der Putin (71) weitere sechs Jahre im Amt sichern soll, wird vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie von massiven Manipulationsvorwürfen überschattet.

Drei Kinder bei Beschuss in Donezk getötet

Donezk/Kiew (Kyjiw) - In der russisch-kontrollierten Stadt Donezk sind nach Angaben der dortigen Behörden drei Kinder bei ukrainischem Beschuss eines Wohnhauses getötet worden. Das Haus sei in der Nacht auf Freitag direkt getroffen worden, Feuer sei ausgebrochen, teilte der Bürgermeister der Stadt über Telegram mit. Auch die Ukraine wurde nach Behördenangaben in der Nacht von Russland erneut mit zahlreichen Drohnen angegriffen. Zwei Menschen seien in der Stadt Winnyzja getötet worden.

US-Außenminister Blinken in Wien eingetroffen

Wien - US-Außenminister Antony Blinken ist Freitag früh in Österreich eingetroffen. Das bestätigte die US-Botschaft in Wien der APA auf Anfrage. Blinken nimmt in Wien an der jährlichen Konferenz des Büros der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) teil und hält dort um 12.30 Uhr eine Rede. Am Nachmittag trifft er Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP).

Rechnungshof kritisiert Haftbedingungen in Justizanstalten

Wien - Der Rechnungshof (RH) kritisiert in zwei am Freitag veröffentlichten Berichten ("Follow-up-Überprüfung zur Steuerung und Koordinierung des Straf- und Maßnahmenvollzugs" und "Resozialisierungsmaßnahmen der Justiz") die Haftbedingungen in den heimischen Justizanstalten (JA). Diese befinden sich seit Jahren an der Auslastungsgrenze, sind teilweise überbelegt und haben mit Personalmangel zu kämpfen, was sich negativ auf die Häftlinge und die Resozialisierungsbemühungen auswirkt.

Masernwelle in Österreich läuft - rund 270 Fälle bestätigt

Wien - Die derzeitige Masernwelle in Österreich läuft und läuft. Binnen einer Woche ist die Zahl der Fälle um fast 50 auf mittlerweile 267 Erkrankungen angestiegen. Die Komplikationsrate beträgt 20 Prozent. 15.500 Kinder unter einem Jahr hatten im Jahr 2022 überhaupt keine Masernimpfung erhalten. Das erklärten Donnerstagabend Experten bei einer Online-Ärzte-Fortbildungsveranstaltung der Österreichischen Impfakademie. Laut AGES waren es bis 10. März bereits 268 Fälle.

Reisebus am Wiener Praterstern in Vollbrand

Wien - Ein bis auf den Lenker unbesetzter Reisebus ist am Freitag in der Früh am Wiener Praterstern während der Fahrt in Vollbrand geraten. Der Chauffeur stellte das Fahrzeug noch in einer Parkbucht ab und versuchte vergeblich zu löschen. Dabei dürfte er eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Die Flammen wurden dann von der Wiener Berufsfeuerwehr mit zwei Löschleitungen unter Atemschutz gelöscht, wie es gegenüber der APA hieß.

Verletzte und Schäden durch Tornados in den USA

Indianapolis (Indiana) - Heftige Wirbelstürme und Tornados haben in den USA mehrere Menschen verletzt und erhebliche Schäden angerichtet. Betroffen waren vor allem die Bundesstaaten Indiana, Ohio und Kentucky, wie örtliche Medien berichteten. Innerhalb weniger Stunden wurden laut dem Sender ABC News mindestens acht Tornados am Donnerstagabend gezählt.

Ringen um Geisel-Deal zwischen Israel und Hamas

Gaza/Jerusalem - Die Islamistenorganisation Hamas hat nach eigenen Angaben in den Waffenruhe-Gesprächen im Gaza-Krieg einen umfassenden Vorschlag vorgelegt. Dieser sehe ein Ende der Kämpfe, Hilfslieferungen und einen mehrstufigen Plan Austausch von israelischen Geiseln und palästinensischen Häftlingen vor. Verlangt wird weiter der Abzug israelischer Truppen, was Israel ablehnt. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu meinte denn auch, die Hamas halte an "unrealistischen Forderungen" fest.

