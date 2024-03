Russische Präsidentenwahl hat begonnen

Moskau - Unter Ausschluss der Opposition hat in Russland eine umstrittene Präsidentenwahl für den Machterhalt von Kremlchef Wladimir Putin begonnen. Im flächenmäßig größten Land der Erde öffneten die Wahllokale am Freitag (Ortszeit) zuerst im äußersten Osten etwa auf der fernöstlichen Halbinsel Kamtschatka. Der Urnengang, der Putin (71) weitere sechs Jahre im Amt sichern soll, wird vom russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine sowie von massiven Manipulationsvorwürfen überschattet.

Drei Kinder bei Beschuss in Donezk getötet

Donezk/Kiew (Kyjiw) - In der russisch-kontrollierten Stadt Donezk sind nach Angaben der dortigen Behörden drei Kinder beim ukrainischen Beschuss eines Wohnhauses getötet worden. Das Haus sei in der Nacht auf Freitag direkt getroffen worden, Feuer sei ausgebrochen, teilte der Bürgermeister der Stadt über Telegram mit. Auch die Ukraine wurde nach Behördenangaben in der Nacht von Russland erneut mit zahlreichen Drohnen angegriffen. Zwei Menschen seien in der Stadt Winnyzja getötet worden.

AMS: Bildungskarenz keine verlängerte Elternkarenz

Wien - AMS-Vorständin Petra Draxl sieht Handlungsbedarf bei der Bildungskarenz. "Es gibt zwei, drei Kritikpunkte, bei denen wir auch als AMS der Meinung sind, dass man die verändern sollte", sagte sie zu den "Salzburger Nachrichten". Ein Drittel der Frauen in Bildungskarenz seien zuvor in Elterkarenz gewesen. "Nur sollte die Bildungskarenz nicht de facto eine verlängerte Elternkarenz sein". Wobei sie klarstellte: "Ich bin sehr dafür, dass Frauen sich auch in der Karenz bilden."

Erstes Hilfsgüter-Schiff erreichte Küste vor Gazastreifen

Gaza - Nach mehrtägiger Fahrt ist ein mit Hilfsgütern beladenes Schiff vor der Küste des Gazastreifens angekommen. Wie Fotos und Videos der Nachrichtenagentur AFP zeigen, befand sich die "Open Arms" der gleichnamigen spanischen NGO mit 200 Tonnen Lebensmitteln der US-Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) an Bord am Freitag in der Früh in Sichtweite des Palästinenser-Gebiets. Laut der Website Marine Traffic lag das Schiff rund fünf Kilometer vor der Küste.

Angespanntes Ringen um Geisel-Deal zwischen Israel und Hamas

Gaza/Jerusalem - Die militante Palästinenser-Organisation Hamas schlägt einen mehrstufigen Plan für eine an den Austausch von Geiseln und Häftlingen gekoppelte Feuerpause im Gaza-Krieg vor. Laut dem von Reuters am Freitag eingesehenen Konzept, das den internationalen Vermittlern überreicht wurde, soll am Ende der Vereinbarungen der vollständige Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen stehen. Israels Premier Benjamin Netanyahu wies die Forderungen als unrealistisch zurück.

Masernwelle in Österreich läuft - rund 270 Fälle bestätigt

Wien - Die derzeitige Masernwelle in Österreich läuft und läuft. Binnen einer Woche ist die Zahl der Fälle um fast 50 auf mittlerweile 267 Erkrankungen angestiegen. Die Komplikationsrate beträgt 20 Prozent. 15.500 Kinder unter einem Jahr hatten im Jahr 2022 überhaupt keine Masernimpfung erhalten. Das erklärten Donnerstagabend Experten bei einer Online-Ärzte-Fortbildungsveranstaltung der Österreichischen Impfakademie. Laut AGES waren es bis 10. März bereits 268 Fälle.

Reisebus am Wiener Praterstern in Vollbrand

Wien - Ein bis auf den Lenker unbesetzter Reisebus ist am Freitag in der Früh am Wiener Praterstern während der Fahrt in Vollbrand geraten. Der Chauffeur stellte das Fahrzeug noch in einer Parkbucht ab und versuchte vergeblich zu löschen. Dabei dürfte er eine Rauchgasvergiftung erlitten haben. Die Flammen wurden dann von der Wiener Berufsfeuerwehr mit zwei Löschleitungen unter Atemschutz gelöscht, wie es gegenüber der APA hieß.

Rechnungshof kritisiert Haftbedingungen in Justizanstalten

Wien - Der Rechnungshof (RH) kritisiert in zwei am Freitag veröffentlichten Berichten ("Follow-up-Überprüfung zur Steuerung und Koordinierung des Straf- und Maßnahmenvollzugs" und "Resozialisierungsmaßnahmen der Justiz") die Haftbedingungen in den heimischen Justizanstalten (JA). Diese befinden sich seit Jahren an der Auslastungsgrenze, sind teilweise überbelegt und haben mit Personalmangel zu kämpfen, was sich negativ auf die Häftlinge und die Resozialisierungsbemühungen auswirkt.

