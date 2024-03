US-Außenminister Blinken bei UNO-Drogenkonferenz in Wien

Wien - US-Außenminister Antony Blinken hat am Freitag zu einer weltweiten Kooperation im Kampf gegen synthetische Drogen aufgerufen. Er nahm in Wien an der jährlichen UNO-Drogenbekämpfungskonferenz teil. Später am Nachmittag trifft er Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

EU-Staaten gaben grünes Licht für Lieferkettengesetz

EU-weit/Brüssel - Die EU-Staaten haben sich bei der EU-Lieferkettenrichtlinie geeinigt. Das teilte die belgische Ratspräsidentschaft auf der Online-Plattform X (früher: Twitter) mit. Eine Abstimmung unter den 27 EU-Mitgliedstaaten war jüngst mehrmals verschoben worden, nachdem mehrere Staaten, allen voran Deutschland, Italien und Österreich, nicht zustimmen wollten. Nun wurde doch eine Einigung gefunden, damit die nötige qualifizierte Mehrheit zusammenkam.

Großer Drogenfund: 137 Kilo Kokain sichergestellt

St. Pölten/Wien/Hamburg - Die niederösterreichische Polizei hat eine Bande gefasst, die international riesige Mengen an Drogen geschmuggelt und verkauft haben soll. 137 Kilo Kokain wurden sichergestellt, der Großteil davon wurde in Holzbrettern in einem Frachtschiff-Container in Hamburg entdeckt. Neun Verdächtige wurden festgenommen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach in einer Pressekonferenz am Freitag in St. Pölten von einem "historischen Erfolg".

Ukraine erhält 100 Leichen getöteter Soldaten von Russland

Donezk/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge von Kriegsgegner Russland 100 Leichen getöteter Soldaten zurückerhalten. Nach der Identifikation sollen die Toten den Verwandten übergeben werden, teilt der ukrainische Koordinationsstab für Kriegsgefangenenbelange am Freitag per Telegram mit. Russland und die Ukraine warfen einander indes weitere Angriffe vor. Bei neuen russischen Raketenangriffen auf die südukrainischen Hafenstadt Odessa sind mindestens 14 Menschen getötet worden.

Israels Premier billigte Pläne für Militäroffensive in Rafah

Gaza/Jerusalem - Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat Pläne zu einer Militäroperation in Rafah gebilligt. Das teilte sein Büro am Freitag mit. Zuvor hatte Netanyahu eine von der militanten Palästinenser-Organisation Hamas vorgeschlagenen, mehrstufigen Plan für eine an den Austausch von Geiseln und Häftlingen gekoppelte Feuerpause im Gaza-Krieg abgelehnt.

Israel bestreitet Hamas-Angaben zur Tötung von Zivilisten

Gaza/Tel Aviv - Die israelische Armee hat Angaben der Hamas-kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen entschieden zurückgewiesen, wonach am Donnerstagabend mindestens 20 Menschen bei einem Angriff israelischer Truppen im Norden des Palästinenser-Gebiets getötet wurden. Demnach warteten die späteren Opfer an einem Kreisverkehr auf Hilfsgüter. Mehr als 150 weitere Menschen seien verletzt worden, hatte es geheißen.

Rechnungshof kritisiert Haftbedingungen in Justizanstalten

Wien - Der Rechnungshof (RH) kritisiert in zwei am Freitag veröffentlichten Berichten ("Follow-up-Überprüfung zur Steuerung und Koordinierung des Straf- und Maßnahmenvollzugs" und "Resozialisierungsmaßnahmen der Justiz") die Haftbedingungen in den heimischen Justizanstalten (JA). Diese befinden sich seit Jahren an der Auslastungsgrenze, sind teilweise überbelegt und haben mit Personalmangel zu kämpfen, was sich negativ auf die Häftlinge und die Resozialisierungsbemühungen auswirkt.

ÖVP startet Online-Kampagne "Wir. Die Mitte."

Wien - Die ÖVP startet eine Online-Kampagne unter dem Titel "Wir. Die Mitte." Die insgesamt zehn Sujets, die in den kommenden Wochen online gezeigt werden sollen, drehen sich um "Anstand, Respekt, Zusammenhalt und Miteinander", wie Generalsekretär Christian Stocker (ÖVP) am Freitag bei einer Pressekonferenz erklärte. Platziert werden sie auf diversen Social-Media-Kanälen und in Online-Medien.

