US-Außenminister Blinken bei UNO-Drogenkonferenz in Wien

Wien - US-Außenminister Antony Blinken hat am Freitag zu einer weltweiten Kooperation im Kampf gegen synthetische Drogen aufgerufen. Er nahm in Wien an der jährlichen UNO-Drogenbekämpfungskonferenz teil. Später am Nachmittag trifft er Bundeskanzler Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg (beide ÖVP) sowie Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

ÖVP, SPÖ und Grüne warnen nach Attacken bei FPÖ-Demo

Wien - Nachdem es bei einer FPÖ-Kundgebung am Donnerstag in Wien-Favoriten zu gewalttätigen Handlungen gegenüber einem Team des TV-Senders Puls24 gekommen war, reagierten ÖVP, SPÖ, Grüne und Neos am Freitag alarmiert. Grünen-Generalsekretärin Olga Voglauer ortete in einer Pressekonferenz einen Angriff auf die Medienfreiheit und betonte: "Diese Gewalt trägt Herbert Kickls Handschrift." Sie rief "alle konstruktiven Kräfte" im Lande dazu auf, dagegen aufzustehen.

Brucknerhaus-Intendant bis auf weiteres freigestellt

Linz - Der Brucknerhaus-Intendant und künstlerische Leiter der Linzer Veranstaltungsgesellschaft (LIVA) Dietmar Kerschbaum und der kaufmännische Geschäftsführer Rainer Stadler, der mit 1. April seine Pension antritt, werden ab sofort vom Dienst freigestellt. Das einstimmige Ergebnis der LIVA-Aufsichtsratssitzung teilte dessen Vorsitzender, der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ), im Anschluss mit. Die "breit gefächerten Vorwürfe" hätten in der Sitzung nicht geklärt werden können.

Großer Drogenfund: 137 Kilo Kokain sichergestellt

St. Pölten/Wien/Hamburg - Die niederösterreichische Polizei hat eine Bande gefasst, die international riesige Mengen an Drogen geschmuggelt und verkauft haben soll. 137 Kilo Kokain wurden sichergestellt, der Großteil davon wurde in Holzbrettern in einem Frachtschiff-Container in Hamburg entdeckt. Neun Verdächtige wurden festgenommen. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) sprach in einer Pressekonferenz am Freitag in St. Pölten von einem "historischen Erfolg".

Israels Premier billigte Pläne für Militäroffensive in Rafah

Gaza/Jerusalem - Israels Premier Benjamin Netanyahu hat Plänen für eine Offensive in Rafah zugestimmt und die Hamas-Vorschläge zu einer Freilassung bestimmter Geiseln abgelehnt. Die Armee bereite eine Evakuierung der Grenzstadt zu Ägypten vor, erklärte sein Büro am Freitag. Zuvor hatte Netanyahu einen von der militanten Palästinenser-Organisation Hamas vorgeschlagenen, mehrstufigen Plan für eine an den Austausch von Geiseln und Häftlingen gekoppelte Waffenruhe im Gaza-Krieg zurückgewiesen.

Ukraine erhält 100 Leichen getöteter Soldaten von Russland

Donezk/Kiew (Kyjiw) - Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge von Kriegsgegner Russland 100 Leichen getöteter Soldaten zurückerhalten. Nach der Identifikation sollen die Toten den Verwandten übergeben werden, teilt der ukrainische Koordinationsstab für Kriegsgefangenenbelange am Freitag per Telegram mit. Russland und die Ukraine warfen einander indes weitere Angriffe vor. Bei neuen russischen Raketenangriffen auf die südukrainischen Hafenstadt Odessa sind mindestens 14 Menschen getötet worden.

Rechnungshof kritisiert Haftbedingungen in Justizanstalten

Wien - Der Rechnungshof (RH) kritisiert in zwei am Freitag veröffentlichten Berichten ("Follow-up-Überprüfung zur Steuerung und Koordinierung des Straf- und Maßnahmenvollzugs" und "Resozialisierungsmaßnahmen der Justiz") die Haftbedingungen in den heimischen Justizanstalten (JA). Diese befinden sich seit Jahren an der Auslastungsgrenze, sind teilweise überbelegt und haben mit Personalmangel zu kämpfen, was sich negativ auf die Häftlinge und die Resozialisierungsbemühungen auswirkt.

ÖVP startet Online-Kampagne "Wir. Die Mitte."

Wien - Die ÖVP startet eine Online-Kampagne unter dem Titel "Wir. Die Mitte." Die insgesamt zehn Sujets, die in den kommenden Wochen online gezeigt werden sollen, drehen sich um "Anstand, Respekt, Zusammenhalt und Miteinander", wie Generalsekretär Christian Stocker (ÖVP) am Freitag bei einer Pressekonferenz erklärte. Platziert werden sie auf diversen Social-Media-Kanälen und in Online-Medien.

Wiener Börse baut Kursgewinne am Nachmittag aus

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Freitagnachmittag weiterhin fester gezeigt. Der ATX baute die Kursgewinne aus und gewann 0,82 Prozent auf 3.422,16 Punkte. Im Fokus des Handelstages stehen frische Konjunkturdaten aus den USA. Unter den Einzelwerten gehörte Lenzing die Bühne. Der Faserhersteller legte Zahlen für 2023 vor, die Aktien rutschen über 6 Prozent ab. Sehr fest zeigten sich Bankaktien. Erste Group gewannen 2,8 Prozent, Raiffeisen Bank International stiegen 1,2 Prozent.

