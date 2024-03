"EU-Ägypten-Deal" soll Migrantenströme nach Europa eindämmen

Kairo/Wien/Brüssel - Die Europäische Union hat am Sonntag ein Finanzierungspaket in Höhe von 7,4 Mrd. Euro für Ägypten eine Verbesserung des Verhältnisses zu dem nordafrikanischen Land angekündigt. Damit sollen nicht zuletzt die Migrantenströme nach Europa eingedämmt werden. Das Abkommen für eine "strategischen Partnerschaft" wurde bei einem Besuch von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit mehreren Regierungschefs, darunter Karl Nehammer (ÖVP), in der ägyptischen Hauptstadt fixiert.

Putin gewinnt Präsidentschaftswahl mit 88 Prozent

Moskau - Nach einer von Manipulationsvorwürfen begleiteten Präsidentenwahl hat Russlands Wahlkommission Kremlchef Wladimir Putin ein Rekordergebnis von vorläufig knapp 88 Prozent der Stimmen zugesprochen. Das teilte die Wahlleiterin Ella Pamfilowa am Sonntagabend nach Auszählung von fast einem Viertel der Stimmzettel mit. Damit legte der 71-jährige Putin um mehr als zehn Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl von 2018 zu. Putin selbst dankte seinen Landsleuten in einer ersten Reaktion.

Israels Armee meldet erneuten Einsatz in Shifa-Klinik

Gaza - Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben erneut im Bereich des Shifa-Krankenhauses im umkämpften Gazastreifen im Einsatz. Man führe derzeit einen "präzisen" Einsatz auf dem Gelände des größten Krankenhauses im Gazastreifen durch, teilte die Armee Montagnacht mit. Nachrichtendienstliche Informationen deuteten darauf hin, dass die Klinik in der Stadt Gaza von ranghohen Mitgliedern der islamistischen Hamas zur Durchführung terroristischer Aktivitäten genutzt werde.

Keine Rafah-Offensive solange Zivilisten festsitzen

Tel Aviv - Die israelische Armee wird nach den Worten von Regierungschef Benjamin Netanyahu ihre angekündigte Offensive in Rafah im Gazastreifen nicht starten, solange dort Zivilisten festsitzen. Dies sagte Netanyahu am Sonntag nach einem Treffen mit Deutschlands Kanzler Olaf Scholz. Der Kanzler forderte Israel auf, über eine "länger dauernde Waffenruhe" zu verhandeln. Das israelische Ziel sei weiter, "die verbleibenden Terroristen-Bataillone in Rafah zu eliminieren", sagte Netanyahu.

Trump spricht sich für Abtreibungsverbot aus

Washington - Der frühere US-Präsident Donald Trump hat sich für ein landesweites Abtreibungsverbot ausgesprochen. Er sagte am Sonntag in einem Fernsehinterview aber nicht, ab welcher Schwangerschaftswoche das Verbot gelten soll und welche Ausnahmen er plant. Trump vermied weiterhin eine klare Positionierung und sagte lediglich, er werde "bald" einen Vorschlag machen. Die Demokraten haben das Abtreibungsrecht dagegen bereits zu einem zentralen Bestandteil ihres Wahlkampfs gemacht.

Putin hat kein Interesse an Weltkrieg

Moskau/Brüssel - Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach seiner Wiederwahl die Spannungen zwischen Russland und dem Westen, allen voran die NATO, in einem düsteren Licht gezeichnet. Ein umfassender Konflikt mit der NATO sei nicht auszuschließen, und in diesem Fall wäre die Welt nur einen Schritt von einem Dritten Weltkrieg entfernt, erklärte Putin Sonntagabend in Moskau auf einer Pressekonferenz zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen.

Entscheidende Gläubigersitzung für die Signa-Gruppe

Wien - Lostag für die von Rene Benko gegründete Signa-Gruppe: Am Montagnachmittag stimmen die Gläubiger der Immobiliengesellschaften Signa Prime und Signa Development am Handelsgericht Wien über die vorgelegten Sanierungspläne ab. Werden diese abgelehnt, dann ist anstatt dem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung ein Konkursverfahren vorgesehen. In beiden Szenarien wird von den Unternehmen langfristig nicht viel übrigbleiben, alle Immobilien und Projekte sollen verkauft werden.

