Putin gewinnt Präsidentschaftswahl mit 88 Prozent

Moskau - Nach einer von Manipulationsvorwürfen begleiteten Präsidentenwahl hat Russlands Wahlkommission Kremlchef Wladimir Putin ein Rekordergebnis von vorläufig knapp 88 Prozent der Stimmen zugesprochen. Das teilte die Wahlleiterin Ella Pamfilowa am Sonntagabend nach Auszählung von fast einem Viertel der Stimmzettel mit. Damit legte der 71-jährige Putin um mehr als zehn Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl von 2018 zu. Putin selbst dankte seinen Landsleuten in einer ersten Reaktion.

Israels Armee meldet erneuten Einsatz in Shifa-Klinik

Gaza - Die israelische Armee ist nach eigenen Angaben erneut im Bereich des Shifa-Krankenhauses im umkämpften Gazastreifen im Einsatz. Man führe derzeit einen "präzisen" Einsatz auf dem Gelände des größten Krankenhauses im Gazastreifen durch, teilte die Armee in der Nacht auf Montag mit. Nachrichtendienstliche Informationen deuteten darauf hin, dass die Klinik in Gaza von ranghohen Mitgliedern der islamistischen Hamas zur Durchführung terroristischer Aktivitäten genutzt werde.

Putin schließt Konflikt mit Westen nicht aus

Moskau/Brüssel - Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach seiner Wiederwahl die Spannungen zwischen Russland und dem Westen, allen voran die NATO, in einem düsteren Licht gezeichnet. Ein umfassender Konflikt mit der NATO sei nicht auszuschließen, und in diesem Fall wäre die Welt nur einen Schritt von einem Dritten Weltkrieg entfernt, erklärte Putin Sonntagabend in Moskau zu seinem Sieg bei den Präsidentschaftswahlen. Seine Truppen in der Ukraine sieht er im Vorteil.

Entscheidende Gläubigersitzung für die Signa-Gruppe

Wien - Lostag für die von Rene Benko gegründete Signa-Gruppe: Am Montagnachmittag stimmen die Gläubiger der Immobiliengesellschaften Signa Prime und Signa Development am Handelsgericht Wien über die vorgelegten Sanierungspläne ab. Werden diese abgelehnt, dann ist anstatt dem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung ein Konkursverfahren vorgesehen. In beiden Szenarien wird von den Unternehmen langfristig nicht viel übrigbleiben, alle Immobilien und Projekte sollen verkauft werden.

Tursky gegen Koalition mit Kickl in jeder Regierungsfunktion

Innsbruck/Wien - Ex-ÖVP-Staatssekretär und jetziger Innsbrucker Bürgermeisterkandidat Florian Tursky reiht sich in die Reihe jener prominenter Volkspartei-Granden ein, die eine Koalition mit FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl in Regierungsfunktion nach der Nationalratswahl dezidiert ausschließen. "Ich möchte nicht, dass er in dieser Republik eine Rolle spielt - weder als Bundeskanzler, noch als Vizekanzler noch erneut als Innenminister", sagte Tursky im APA-Gespräch.

Australier stürzt aus Heißluftballon in den Tod

Melbourne - In Australien ist ein Teilnehmer einer Ballonfahrt aus dem Korb in den Tod gestürzt. Das Unglück habe sich Montagfrüh offenbar kurz nach dem Start über einem Vorort von Melbourne ereignet, berichtete der australische "Guardian" unter Berufung auf die Einsatzkräfte. Die Leiche sei in einem Wohngebiet entdeckt worden. Die Polizei riegelte die Fundstelle ab und sprach mit den anderen Insassen des Heißluftballons sowie mit Augenzeugen, um die Umstände der Tragödie zu klären.

Apple zahlt 490 Millionen Dollar nach Cook-Äußerungen

Cupertino - Wenige Sätze von Apple-Chef Tim Cook könnten den iPhone-Konzern fast eine halbe Milliarde Dollar kosten. Apple will eine seit Jahren laufende Sammelklage mit einer Zahlung von 490 Millionen Dollar (450 Mio. Euro) beilegen, wie aus Gerichtsunterlagen vom Wochenende hervorgeht. Cook hatte sich in einer Telefonkonferenz nach Vorlage von Quartalszahlen Anfang November 2018 relativ positiv über das Geschäft in China geäußert.

