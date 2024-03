Februar-Inflation auf 4,3 Prozent gesunken

Wien - Die Teuerung in Österreich hat sich weiter verlangsamt. Im Februar betrug die Inflationsrate 4,3 Prozent, das ist der niedrigste Wert seit Dezember 2021. "Der Rückgang von 4,6 Prozent im Jänner auf 4,3 Prozent im Februar ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Preisdruck bei Lebensmitteln deutlich nachgelassen hat, auch die Preise in Restaurants sind nicht mehr ganz so stark gestiegen wie zuletzt", sagte Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Montag.

Putin gewinnt Präsidentschaftswahl mit 88 Prozent

Moskau - Nach einer von Manipulationsvorwürfen begleiteten Präsidentenwahl hat Russlands Wahlkommission Kremlchef Wladimir Putin ein Rekordergebnis von vorläufig knapp 88 Prozent der Stimmen zugesprochen. Das teilte die Wahlleiterin Ella Pamfilowa am Sonntagabend nach Auszählung von fast einem Viertel der Stimmzettel mit. Damit legte der 71-jährige Putin um mehr als zehn Prozentpunkte im Vergleich zur Wahl von 2018 zu. Putin selbst dankte seinen Landsleuten in einer ersten Reaktion.

Tote bei pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan

Kabul/Islamabad - In Afghanistan sind in der Nacht auf Montag nach Angaben der herrschenden, radikal-islamischen Taliban mindestens acht Menschen bei pakistanischen Luftangriffen getötet worden. Pakistanische Kampfjets hätten gegen 03.00 Uhr (Sonntag, 23.00 MEZ) zivile Wohnhäuser in den grenznahen Provinzen Khost und Paktika angegriffen, erklärte ein Taliban-Sprecher. Unter den Getöteten seien drei Kinder. Die Taliban sprachen von einem "Angriff auf die Souveränität Afghanistans".

Putin schließt Konflikt mit Westen nicht aus

Moskau/Brüssel - Der russische Machthaber Wladimir Putin (71) hat nach seiner Wiederwahl bei einer weder freien noch fairen Abstimmung die Spannungen zwischen Russland und dem Westen in einem düsteren Licht gezeichnet. Ein umfassender Konflikt mit der NATO sei nicht auszuschließen, und in diesem Fall wäre die Welt nur einen Schritt von einem Dritten Weltkrieg entfernt, erklärte Putin Sonntagabend in Moskau. Seine Truppen in der Ukraine sieht er im Vorteil.

Israels Armee stürmte Al-Shifa-Klinik: Tote und Verletzte

Gaza - Israels Militär hat nach eigenen Angaben auf der Suche nach ranghohen Anführern der Terrororganisation Hamas das Al-Shifa-Spital in Gaza-Stadt gestürmt, in dem sich nach Hamas-Angaben "zehntausende" Vertriebene aufhalten. Die Soldaten führten einen "präzisen" Einsatz aus, meldete die Armee am Montag. Auf sie sei geschossen worden, sie hätten das Feuer erwidert. Laut der Hamas gab es Tote und Verletzte. Es brenne. Frauen und Kinder seien wegen der Rauchentwicklung erstickt.

Republik wird Signa-Sanierungsplänen heute nicht zustimmen

Wien - Für die Zukunft der von Ren� Benko gegründeten Signa-Gruppe ist heute ein entscheidender Tag - am Nachmittag stimmen die Gläubiger der Immobiliengesellschaften Signa Prime und Signa Development am Handelsgericht Wien über die vorgelegten Sanierungspläne ab. Wolfgang Peschorn, der dabei als Präsident der Finanzprokuratur die Interessen der Republik Österreich vertritt, hat bereits klargestellt: Er wird den Sanierungsplänen nicht zustimmen.

Rauchstopp verhindert fast alle Gesundheitsschäden

Toronto/Boston/Oslo - Rauchende Frauen haben im Vergleich zu Nichtrauchern ein um den Faktor 2,8 höheres Sterberisiko. Bei Männern ist die Mortalität um den Faktor 2,7 höher. Doch ein rechtzeitiger Rauchstopp verhindert so gut wie alle Schäden. Das hat eine Studie mit den Daten von fast 1,5 Millionen Menschen ergeben, die vor kurzem im "New England of Medicine" erschienen ist.

Tursky gegen Koalition mit Kickl in jeder Regierungsfunktion

Innsbruck/Wien - Ex-ÖVP-Staatssekretär und jetziger Innsbrucker Bürgermeisterkandidat Florian Tursky reiht sich in die Reihe jener prominenter Volkspartei-Granden ein, die eine Koalition mit FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl in Regierungsfunktion nach der Nationalratswahl dezidiert ausschließen. "Ich möchte nicht, dass er in dieser Republik eine Rolle spielt - weder als Bundeskanzler, noch als Vizekanzler noch erneut als Innenminister", sagte Tursky im APA-Gespräch.

