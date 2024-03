Israel ruft zu Evakuierung von Shifa-Spital und Umgebung auf

Gaza - Das israelische Militär hat die Bevölkerung im Gazastreifen zur Evakuierung des Al-Shifa-Spitals in der Stadt Gaza aufgefordert. "Um Ihre Sicherheit zu gewährleisten, müssen Sie das Gebiet sofort verlassen", erklärte Armeesprecher Avichay Adraee am Montag im Onlinedienst X. Die Armee vollzog damit eine Kehrtwende. Zu Beginn ihrer Aktion gegen vermeintliche Terroristen hatte sie noch erklärt, eine Evakuierung sei nicht nötig. Laut der Hamas gab es Tote und Verletzte im Spital.

Republik wird Signa-Sanierungsplänen heute nicht zustimmen

Wien - Für die Zukunft der von Ren� Benko gegründeten Signa-Gruppe ist heute ein entscheidender Tag - am Nachmittag stimmen die Gläubiger der Immobiliengesellschaften Signa Prime und Signa Development am Handelsgericht Wien über die vorgelegten Sanierungspläne ab. Wolfgang Peschorn, der dabei als Präsident der Finanzprokuratur die Interessen der Republik Österreich vertritt, hat bereits klargestellt: Er wird den Sanierungsplänen nicht zustimmen.

FPÖ präsentierte alle EU-Kandidatinnen und -Kandidaten

Wien/Altlengbach - Die FPÖ hat ihre Liste der Kandidatinnen und Kandidaten für die EU-Wahl präsentiert. Listenführer Harald Vilimsky steht bereits seit längerem fest, ebenso die Kandidatur von Petra Steger auf dem zweiten Platz und jene der zwei weiteren bisherigen Mandatare in der blauen Fraktion. Insgesamt 42 Personen befinden sich auf der am Montag vom Parteivorstand fixierten FPÖ-Liste, Vilimsky hält bis zu sieben Mandate möglich, wie er am Montag in einer Pressekonferenz sagte.

Nahost - EU-Außenminister dürften Sanktionen beschließen

Brüssel - Ganz oben beim Treffen der Außenministerinnen und Außenminister der EU am Montag in Brüssel stehen die Situation in der Ukraine, Belarus und dem Nahen Osten. Vor dem Ratstreffen äußerten Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) sowie EU-Außenbeauftragter Josep Borrell ihre Hoffnung, dass eine politische Einigung zur Verhängung von Sanktionen gegen die Hamas und gegen radikale israelische Siedler erzielt werde. Schallenberg begrüßte sie als "wesentliches politisches Signal".

Kanzler zuversichtlich zu Start der EU-Gespräche mit Bosnien

Wien - Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat sich zuversichtlich gezeigt, dass der EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel Grünes Licht für Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina geben wird. Er hoffe, dass dies gelingen werde, sagte Nehammer am Montag im Hauptausschuss des Parlaments in Wien. Nach wie vor gebe es Mitgliedstaaten, die skeptisch seien. Keine Beitrittsgespräche mit Bosnien zu starten, wäre aber "ein großer Fehler".

Tote bei pakistanischen Luftangriffen in Afghanistan

Kabul/Islamabad - In Afghanistan sind in der Nacht auf Montag nach Angaben der regierenden Taliban mindestens acht Menschen bei pakistanischen Luftangriffen getötet worden. Kampfjets hätten gegen 03.00 Uhr (Sonntag, 23.00 MEZ) zivile Wohnhäuser in den grenznahen Provinzen Khost und Paktika angegriffen, erklärte ein Taliban-Sprecher. Die Getöteten seien fünf Frauen und drei Kinder. Die Taliban sprachen von einem "Angriff auf die Souveränität Afghanistans" und führten Vergeltungsschläge aus.

Kostenloses Lernhilfe-Angebot wird verlängert

Wien - Das in der Corona-Zeit eingeführte kostenlose Lernhilfe-Angebot wird verlängert. Bis Ende 2026 werden dafür 14 Millionen Euro bereitgestellt, 5,5 Millionen davon stammen aus dem europäischen Sozialfonds. Mit dem Geld sollen für weitere drei Jahre 200.000 Lernstunden ermöglicht werden, wie Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Montag bei einem Medientermin im Schulzentrum Friesgasse in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ankündigte.

Tursky gegen Koalition mit Kickl in jeder Regierungsfunktion

Innsbruck/Wien - Ex-ÖVP-Staatssekretär und jetziger Innsbrucker Bürgermeisterkandidat Florian Tursky reiht sich in die Reihe jener prominenter Volkspartei-Granden ein, die eine Koalition mit FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl in Regierungsfunktion nach der Nationalratswahl dezidiert ausschließen. "Ich möchte nicht, dass er in dieser Republik eine Rolle spielt - weder als Bundeskanzler, noch als Vizekanzler noch erneut als Innenminister", sagte Tursky im APA-Gespräch.

