Treuhänder übernehmen Abverkauf der Signa-Immobilien

Wien - Die Gläubiger der Signa Prime und der Signa Development haben mehrheitlich den Treuhand-Sanierungsplänen am Montag zugestimmt, wie Sanierungsverwalter Norbert Abel für die Signa Prime und Andrea Fruhstorfer für die Signa Development bekanntgaben. Damit übernehmen sie als Treuhänder alle Vermögenswerte und verkaufen sie in einem Zeitraum von zwei bis maximal fünf Jahren. Damit sind Konkurse vorerst abgewendet.

Israel: Hamas-Führer in Spital im Gazastreifen getötet

Gaza - Bei Kämpfen auf dem Gelände des Al-Shifa-Krankenhauses in der Stadt Gaza hat die israelische Armee am Montag nach eigenen Angaben 20 palästinensische Kämpfer "eliminiert". Das israelische Militär verkündete die Tötung eines ranghohen Hamas-Funktionärs bei der Militäraktion. Es handle sich dabei um Faik al-Mabhuh, Leiter einer Abteilung für innere Sicherheit der Hamas, die auch für operative Einsätze zuständig sei, hieß es in einer Mitteilung des Militärs am Montag.

Experten: Unmittelbar bevorstehende Hungersnot in Gaza

Rom - Angesichts der humanitären Krise im Gazastreifen warnen international anerkannte Experten, dass in Teilen Gazas eine Hungersnot unmittelbar bevorsteht. Im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens werde diese voraussichtlich zwischen Mitte März und Mai eintreten, hieß es am Montag in dem neuen Bericht der sogenannten IPC-Initiative für die Analyse von Nahrungskrisen. In den vergangenen Monaten habe man eine zunehmende Verschlechterung der Ernährungssituation festgestellt.

Maßnahmenpaket soll Antisemitismus im Netz eindämmen

Wien - Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat am Montag gemeinsam mit dem Präsidenten der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreich (IRG) Oskar Deutsch ein Maßnahmenpaket gegen Antisemitismus im Internet vorgestellt. Vorgesehen ist u.a. eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit Anbietern von Online-Plattformen und -Suchmaschinen. Es gehe darum, die "digitale Welt sicherer zu machen", sagte die Ministerin. Deutsch betonte, die "Hassorgie" müsse gestoppt werden.

Vier Tote bei Angriffen auf russischer Grenzregion Belgorod

Belgorod - Durch Beschuss aus der Ukraine sind in der russischen Grenzregion Belgorod nach Behördenangaben am Montag vier Menschen getötet worden, schrieb Gebietsgouverneur Wjatscheslaw Gladkow auf seinem Telegramkanal. Es handle sich um ein Ehepaar, eine Großmutter und einen 17-jährigen Burschen. Ihr Haus sei bei Angriffen auf das Dorf Nikolskoje etwa 20 Kilometer von der Grenze direkt von einer Granate getroffen worden. Ein Mädchen habe überlebt und liege auf der Intensivstation.

Van der Bellen übergab Sub-auspiciis-Ehrenringe in Hofburg

Wien - Präsident Alexander Van der Bellen hat am Montag erstmals in der Hofburg bei einer Sammel-Zeremonie die Ehrenringe an herausragende Uni-Absolventinnen und -Absolventen übergeben. Bisher war es üblich, dass die der Präsident für Sub-Auspiciis-Promotionen an die jeweilige Uni kommt. Seit diesem Jahr findet stattdessen einmal im Jahr eine gemeinsame Zeremonie für alle Ausgezeichneten in der Hofburg statt. Bei der Premiere wurden 13 Doctores in der Geheimen Ratsstube geehrt.

EU-Staaten verhängen Sanktionen wegen Tod von Nawalny

Brüssel - Die EU verhängt als Reaktion auf den Tod des Kremlkritikers Alexej Nawalny in einem russischen Straflager Sanktionen. Die Außenminister der Mitgliedstaaten verständigten sich am Montag bei einem Treffen in Brüssel auf Strafmaßnahmen gegen Vertreter des russischen Justizsystems, wie mehrere Diplomaten der Deutschen Presse-Agentur bestätigten.

Wiener Börse geht höher aus dem Handel, ATX gewinnt 0,56%

Wien - Die Wiener Börse ist am Montag mit Gewinnen aus dem Handel gegangen. Rückenwind lieferte am Nachmittag die positive Eröffnung an der Wall Street. Der Leitindex ATX schloss um 0,56 Prozent höher bei 3.429,30 Einheiten. Unter den Einzelwerten gaben die Titel von Lenzing allerdings weitere 3,5 Prozent ab, nachdem sie ergebnisbedingt am Freitag bereits um satte 13 Prozent eingebrochen waren.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red