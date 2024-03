Lebenslang für Hauptangeklagten im Prozess um Macheten-Mord

Wien - Vier aus Algerien stammende Männer im Alter von 21, 22, 25 und 29 Jahren sind am Dienstagabend am Wiener Landesgericht im Prozess um den so genannten Macheten-Mord im Sinn der Anklage schuldig erkannt und zu langjährigen Freiheitsstrafen verurteilt worden. Für den 22 Jahre alten Hauptangeklagten setzte es eine lebenslange Freiheitsstrafe. Der 21-Jährige bekam 15 Jahre, die 25 und 29 Jahre alten Männer jeweils 17 Jahre Haft.

2014 bis 2023 laut WMO bisher heißestes Jahrzehnt weltweit

Genf - Der Klimawandel ist im vergangenen Jahr mit alarmierenden Negativ-Rekorden deutlicher denn je sichtbar geworden. Und es könnte in diesem Jahr noch schlimmer kommen, warnte der Leiter der Abteilung für Klimaüberwachung bei der Weltwetterorganisation (WMO), Omar Baddour, am Dienstag. Es sei gut möglich, dass 2024 den Temperaturrekord von 2023 übertreffe, sagte er anlässlich der Veröffentlichung des WMO-Berichts zum Zustand des Weltklimas 2023.

Baukartell: Sieben Unternehmer in Eisenstadt verurteilt

Eisenstadt/Wien - Der Prozess rund um ein Baukartell im Burgenland ist am Dienstag - zwei Tage früher als geplant - mit sieben Schuldsprüchen zu Ende gegangen. Die sieben Unternehmer wurden jeweils zu Geldstrafen von 4.800 bis 75.000 Euro verurteilt. Ein Angeklagter erhielt eine Diversion. Die fünf beteiligten Firmen müssen Verbandsgeldbußen von bis zu 29.200 Euro zahlen.

Deutsches Einreiseverbot gegen Rechtsextremisten Sellner

Berlin - Gut zwei Monate nach den Enthüllungen zu einem Treffen radikaler Rechter in Potsdam hat die Stadt ein für ganz Deutschland geltendes Einreiseverbot gegen den österreichischen Rechtsradikalen Martin Sellner erwirkt. Dies machte Sellner, früher Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung Österreichs, am Dienstag selbst auf der Plattform X (früher Twitter) öffentlich. Die Stadt Potsdam bestätigte das Einreiseverbot, nannte aber nicht Sellners Namen.

Österreicher arbeiten deutlich kürzer als der EU-Schnitt

Wien - Österreichs Arbeitsmarkt ist gleich mit mehreren strukturellen Herausforderungen konfrontiert: Die Bevölkerung wächst vor allem bei den über 65-Jährigen, während die Erwerbstätigen stagnieren. Gleichzeitig bleibt die Erwerbsbeteiligung Älterer in Österreich unter dem EU-Schnitt, Österreich hat nach Holland die zweithöchste Teilzeitquote in der EU. Laut Statistik Austria arbeitet mehr als die Hälfte der Frauen über 35 in Teilzeit.

Moldau weist russischen Botschaftsmitarbeiter aus

Moskau/Chisinau - Moldau hat die Ausweisung eines russischen Botschaftsmitarbeiters aus Protest gegen die Öffnung von Wahllokalen in der abtrünnigen moldauischen Region Transnistrien für die russische Präsidentschaftswahl bekanntgegeben. Er sei zur "persona non grata" erklärt worden und "wird das Land verlassen", so das moldauische Außenministerium am Dienstag im Onlinedienst Telegram. Zuvor hatte das Ministerium den russischen Botschafter zum zweiten Mal innerhalb einer Woche einbestellt.

Wiener Börse geht höher aus dem Handel, ATX +0,7 %

Wien - Die Wiener Börse hat sich am Dienstag mit Zuwächsen aus dem Handel begeben. Der ATX steigerte sich um 0,72 Prozent auf 3.453,88 Einheiten. Nach deutlichen Abgaben am vergangenen Freitag und weiteren Verlusten zum Wochenbeginn stabilisierte sich der Anteilsschein von Lenzing heute und gewann 6,8 Prozent hinzu. Nach Zahlen gaben Semperit indes um 0,2 Prozent. Die Aufmerksamkeit richtet sich nun auf die zur Wochenmitte anstehende Zinssitzung der Federal Reserve.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red