Österreich bei Drogenkonsum weiterhin im Europa-Mittelfeld

Innsbruck/Wien/Bozen - Österreich liegt beim Drogenkonsum im europäischen Mittelfeld. Keine der 16 untersuchten Regionen des Landes befand sich im Vorjahr unter den zehn umsatzstärksten Regionen Europas, ging aus der jährlichen Abwasseranalyse des Instituts für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck (GMI) hervor. Unter den verbotenen Substanzen wurde Cannabis hierzulande am häufigsten konsumiert. Der Konsum von Kokain stieg weiter an.

EU will wieder Zölle für bestimmte Agrarprodukte aus Ukraine

EU-weit/Brüssel - Die EU will zur Unterstützung europäischer Landwirte wieder Zölle auf hohe Mengen bestimmter Agrarprodukte aus der Ukraine einführen. Darauf einigten sich Unterhändler der EU-Staaten und des Europaparlaments in der Nacht auf Mittwoch in Brüssel. Konkret geht es nach Angaben des Parlaments um Eier, Geflügel und Zucker sowie Mais, Hafer, Grütze und Honig. Für diese Waren soll es künftig ein gewisses Kontingent geben, das zollfrei in die EU verkauft werden darf.

Reform der Lehrerausbildung startet doch ein Jahr später

Wien - Der Start der Reform der Lehrerausbildung wird nach breiter Kritik im Begutachtungsprozess um ein Jahr verschoben. Der am Mittwoch im Ministerrat beschlossene Gesetzesentwurf sieht für Volksschullehrer nunmehr einen Start der neuen Struktur mit dreijährigem Bachelor- und zweijährigem Masterstudium erst ab 2025/26 vor, für Lehrer der Sekundarstufe soll es 2026/27 losgehen. Unis und Pädagogische Hochschulen (PH) hatten wegen des straffen Zeitplans Qualitätseinbußen befürchtet.

KSV erwartet heuer Anstieg auf zumindest 6.200 Firmenpleiten

Wien - Nach der beruhigten Insolvenzzeit rund um Corona und der danach erfolgten Annäherung an vor-pandemische Pleitezahlen, wird heuer ein deutlicher Anstieg bei den Firmeninsolvenzen erwartet. Der Gläubigerschutzverband KSV1870 rechnet 2024 gegenüber 2023 mit einem Plus von etwa 15 Prozent oder von rund 800 Fällen auf mindestens 6.200 Unternehmenspleiten. Privatinsolvenzen werden 9.500 erwartet - um etwa 500 mehr als im Vorjahr. Besonders in der Krise stecken Bau und Handel.

Zugang zum Psychotherapie-Master wird geöffnet

Wien - Ab 2026 soll es an den öffentlichen Unis eine Psychotherapieausbildung geben, die am Mittwoch im Ministerrat beschlossene Novelle des Psychotherapiegesetzes sieht bis zu 500 Master-Studienplätze pro Jahr vor. Dadurch soll das Studium günstiger und das Therapieangebot ausgebaut werden. Nach Kritik in der Begutachtungsphase soll der direkte Einstieg in den Master nun mehr Professionen offenstehen, außerdem sollen Praktika in Kliniken und Reha-Einrichtungen verpflichtend sein.

Mindestens zwölf Opfer bei Explosion in Mine in Pakistan

Islamabad - In Pakistan sind bei einer Gasexplosion in einer Kohlemine mindestens zwölf Bergarbeiter ums Leben gekommen. Mindestens zwölf weitere wurden verletzt, wie Behörden mitteilten. Demnach ereignete sich das Unglück in der Nacht auf Mittwoch in der Provinz Baluchistan im Südwesten des Landes. Rettungskräfte hätten sich stundenlang durch Trümmer gekämpft, um Tote und Verletzte zu finden.

