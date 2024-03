EU-Wahl - Strack-Zimmermann führt Liberale in den Wahlkampf

Brüssel - Als letzte der fünf Parteien des EU-Parlaments, die mit Spitzenkandidierenden in die Wahl im Juni ziehen, haben die Liberalen am Mittwoch bei ihrem Parteikongress in Brüssel ihre Topkandidaten bestimmt. Die Liberalen treten mit ihrer gemeinsamen Plattform "Renew Europe Now" und einem Trio an. Die deutsche FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zieht mit Renew-Fraktionsvorsitzender Val�rie Hayer und EDP-Generalsekretär Sandro Gozi in den Wahlkampf.

Wohnbaupaket im Nationalrat beschlossen

Wien - Im Nationalrat ist am Mittwoch das von der Regierung angekündigte Wohnpaket in Teilen beschlossen worden. Bringen soll es etwa Erleichterungen bei Wohnbaukrediten. Kritik gab es von der Opposition, SPÖ-Klubchef Philip Kucher sagte, ein echtes Paket schaue anders aus. Dennoch trug es seine Fraktion - wie auch jene der FPÖ - mit. Gegen das Gesetzesvorhaben stimmten die NEOS. Fixiert wurde, dass bei geförderten Neubauten künftig eine Solarkraftanlage montiert werden muss.

Prozess um im "Doppelgängerwahn" attackierten 79-Jährigen

Wien - Weil er seinen Vater für einen von der galvanischen Mafia ausgetauschten Doppelgänger hielt, hat ein 49-Jähriger dem 79 Jahre alten Mann am 20. August 2023 in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Meidling mit einem Schnitzelklopfer einen Schlag auf den Kopf versetzt und diesem eine Schere in die Brust gestochen. "Ich wollte ihn betäuben, dass ich die Polizei rufen kann", schilderte er am Mittwoch am Landesgericht. Er wurde in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Kanada stoppt Waffenlieferungen an Israel

Washington/Ottawa - Kanada hat einen Stopp ihrer Waffenlieferungen an Israel angekündigt. Außenministerin Melanie Joly gab die Entscheidung am Dienstag (Ortszeit) gegenüber der Zeitung "Toronto Star" bekannt. Israel reagierte auf die Entscheidung mit scharfer Kritik. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte indes, dass die umstrittene Invasion in Rafah "noch etwas Zeit brauchen" werde. US-Außenminister Antony Blinken begann am Donnerstag eine neue Nahost-Tournee.

Wiener Börse schließt unbewegt

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch den Handel belastet von einem Kursrutsch der RBI-Aktie unbewegt beendet. Der ATX schloss prozentuell unverändert auf 3.453,91 Punkte. Die RBI-Aktien reagierten mit einer Kurstalfahrt in Höhe von fast neun Prozent auf einen Medienbericht. Die US-Behörden wollen der RBI laut Reuters bei ihrem heiklen Milliarden-Deal rund um den russischen Oligarchen Oleg Deripaska und dessen Anteile am Baukonzern Strabag einen Strich durch die Rechnung machen.

Irischer Regierungschef Varadkar tritt zurück

Dublin - Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar hat überraschend seinen Rücktritt angekündigt. Auch den Posten als Chef der Regierungspartei Fine Gael werde er abgeben, teilte Varadkar am Mittwoch in Dublin mit. Er trete sowohl aus persönlichen als auch aus politischen Gründen ab. "Nach sieben Jahren im Amt denke ich, dass ich nicht mehr die richtige Person dafür bin", sagte Varadkar. Der Schritt gilt als große Überraschung.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red