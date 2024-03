EU-Wahl - Strack-Zimmermann führt Liberale in den Wahlkampf

Brüssel - Als letzte der fünf Parteien des EU-Parlaments, die mit Spitzenkandidierenden in die Wahl im Juni ziehen, haben die Liberalen am Mittwoch bei ihrem Parteikongress in Brüssel ihre Topkandidaten präsentiert. Die Liberalen treten mit ihrer gemeinsamen Plattform "Renew Europe Now" und einem Trio an. Die deutsche FDP-Verteidigungsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zieht mit Renew-Fraktionsvorsitzender Val�rie Hayer und EDP-Generalsekretär Sandro Gozi in den Wahlkampf.

Metsola und Nehammer werben für EU-Wahl

Wien - EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola hat am Mittwoch anlässlich ihres Wien-Besuches für die Teilnahme an der EU-Wahl Anfang Juni geworben. "Es geht um viel", sagte auch Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bei einer gemeinsamen Pressekonferenz und rief dazu auf, vom Wahlrecht Gebrauch zu machen. Thematisch habe für ihn derzeit der Kampf gegen "illegale Migration" und die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Europa Priorität, so Nehammer.

Versuchter Überfall auf Bank in Innsbruck, Täter flüchtig

Innsbruck - Ein vorerst unbekannter, bewaffneter Täter hat Mittwochnachmittag versucht, eine Bank im Innsbrucker Stadtteil Olympisches Dorf/Neu Arzl zu überfallen. Der vermummte Mann hatte eine Faustfeuerwaffe bei sich, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Geld wurde keines erbeutet, weshalb es "nur" beim Versuch blieb, war vorerst unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Der Unbekannte flüchtete anschließend zu Fuß, eine Großfahndung war im Gange und verlief bisher ergebnislos.

Rassismus seltener gemeldet - ZARA warnt vor Dunkelziffer

Wien - Im Jahr 2023 wurden der Anti-Rassismus-Beratungsstelle ZARA 1.302 rassistische Vorfälle gemeldet. Von diesem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (1.479) dürfe man sich aber nicht täuschen lassen, die Dunkelziffer sei viel höher, sagte ZARA-Geschäftsführerin Rita Isiba bei einer Pressekonferenz am Mittwoch. Eine der zentralen Forderungen von ZARA - der Nationale Aktionsplan gegen Rassismus - wird laut Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) wohl nicht mehr umgesetzt.

Prozess um im "Doppelgängerwahn" attackierten 79-Jährigen

Wien - Weil er seinen Vater für einen von der galvanischen Mafia ausgetauschten Doppelgänger hielt, hat ein 49-Jähriger dem 79 Jahre alten Mann am 20. August 2023 in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Meidling mit einem Schnitzelklopfer einen Schlag auf den Kopf versetzt und diesem eine Schere in die Brust gestochen. "Ich wollte ihn betäuben, dass ich die Polizei rufen kann", schilderte er am Mittwoch am Landesgericht. Er wurde in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen.

Kanada stoppt Waffenlieferungen an Israel

Washington/Ottawa - Kanada hat einen Stopp ihrer Waffenlieferungen an Israel angekündigt. Außenministerin Melanie Joly gab die Entscheidung am Dienstag (Ortszeit) gegenüber der Zeitung "Toronto Star" bekannt. Israel reagierte auf die Entscheidung mit scharfer Kritik. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte indes, dass die umstrittene Invasion in Rafah "noch etwas Zeit brauchen" werde. US-Außenminister Antony Blinken begann am Donnerstag eine neue Nahost-Tournee.

Putin will Sicherheit von Grenzregionen gewährleisten

Belgorod - Der russische Präsident Wladimir Putin betont nach dem zunehmenden Beschuss von Gebieten an der ukrainischen Grenze, dass Russland die Sicherheit seiner Grenzregionen gewährleisten werde. Das sei die vorrangige Aufgabe, sagte er am Mittwoch in Moskau. In der seit Tagen von ukrainischer Seite beschossenen russischen Grenzregion Belgorod verschärft sich unterdessen die Lage weiter. Eine Person wurde getötet. Die Ukraine meldete drei Tote nach russischem Beschuss.

