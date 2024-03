USA fordern Feuerpause in Gaza und hoffen auf Geisel-Deal

Kairo/Jeddah - Die USA haben dem UNO-Sicherheitsrat nach Angaben von Außenminister Antony Blinken einen Resolutionsentwurf vorgelegt, in dem eine "sofortige Feuerpause" im Gazastreifen gefordert wird. Gleichzeitig gab sich Blinken zuversichtlich bezüglich eines Deals zur Freilassung der israelischen Geiseln. Der US-Außenamtschef traf am Donnerstag in Ägypten ein. Für den Nachmittag ist eine Begegnung mit Vermittlern arabischer Länder sowie der palästinensischen Autonomiebehörde geplant.

EU-Gipfel berät zu Bosnien-Verhandlungen, Ukraine und Nahost

Brüssel - Der EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag in Brüssel wird sich mit der Reaktion der EU auf die Lage in der Ukraine und in Nahost befassen. Großes Thema wird die mögliche Nutzung eingefrorener russischer Vermögensgüter zur militärischen Unterstützung der Ukraine sein. Für Österreich zentral ist die Frage, ob die Staats- und Regierungsspitzen grünes Licht für EU-Beitrittsverhandlungen mit Bosnien-Herzegowina geben. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) vertritt Österreich.

E-Control: Aus für Ukraine-Gastransitvertrag wahrscheinlich

Wien - E-Control-Vorstand Wolfgang Urbantschitsch erwartet demnächst das Aus für den Ukraine-Gastransitvertrag. "Die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, dass ab Jänner 2025 kein Gas mehr über die Ukraine und die Slowakei nach Österreich fließt". Die heimischen Gasversorger müssten also jetzt Vorsorge treffen, um ihren Lieferverpflichtungen den Kunden gegenüber nachkommen zu können, sagte Urbantschitsch am Donnerstag in einer Pressekonferenz.

Karner zog Bilanz über "Jahr der Abschiebungen"

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat am Donnerstag Bilanz über ein aus seiner Sicht "Jahr der Abschiebungen" gelegt. Insgesamt 12.900 Personen mussten im vergangenen Jahr das Land verlassen, 46 Prozent davon zwangsweise. An der Spitze befanden sich aber nicht Flüchtlinge, sondern vor allem Bürger und Bürgerinnen aus der Slowakei, Ungarn und Rumänien. Karner sprach in einer Pressekonferenz dennoch von einer glaubwürdigen, gerechten und strengen Asylpolitik.

Mehrere Verletzte bei Großangriff auf Kiew

Kiew (Kyjiw) - Erstmals seit mehreren Wochen ist Kiew wieder Ziel eines größeren russischen Raketenangriffs geworden. Der Luftabwehr gelang es nach Angaben des ukrainischen Militärs zwar, alle 31 Geschoße am Donnerstag abzufangen. Dennoch wurden mindestens 13 Menschen verletzt. Raketentrümmer hätten mehrere Wohngebäude und Industrieanlagen beschädigt und auch einen Kindergarten getroffen, teilte Bürgermeister Vitali Klitschko mit. Russland meldete indes die Einnahme der Ortschaft Tonenke.

Pandemie-Abkommen der WHO-Länder wird gefordert

Genf - Mehr als 50 frühere Staats- und Regierungschefs haben die mehr als 190 Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation (WHO) eindringlich aufgerufen, sich auf ein internationales Abkommen zur Pandemie-Prävention zu einigen. Ein Pandemie-Abkommen sei "wesentlich, um unsere gemeinsame Zukunft zu sichern", erklärten frühere politische Entscheidungsträger wie der britische Ex-Premierminister Gordon Brown und die neuseeländische Ex-Premierministerin Helen Clark.

23-Jähriger stirbt bei Kollision auf der Rheintalautobahn

Nenzing - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Rheintalautobahn (A14) bei Nenzing (Bez. Bludenz) ist Donnerstagfrüh ein 23-jähriger Mann ums Leben gekommen. Als der junge Lenker nach einem Unfall aus seinem Wagen ausstieg, wurde er von einem nachkommenden Fahrzeug erfasst, so die Polizei. Er starb noch an der Unfallstelle.

Bandengewalt in Haiti eskaliert

Port-au-Prince - In Haiti eskaliert die Bandenkriminalität. Im Viertel Petion-Ville im Süden der Hauptstadt Port-au-Prince kamen bei Zusammenstößen mit der Polizei mutmaßliche Bandenmitglieder ums Leben. Ein Reuters-Reporter sah, wie zwei von ihnen, darunter ein unter dem Namen Makandal bekannter Anführer, getötet und in Brand gesetzt wurden. Aufnahmen, die Reuters zuvor gesehen hatte, zeigten, wie die Leichen auf die Straße geschleift wurden und dort lagen.

