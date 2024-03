EU-Gipfel ermöglicht Nutzung russischer Vermögen für Waffen

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben sich in der umstrittenen Frage, die Erträge aus eingefrorenen russischen Vermögen für Waffen- und Munitionskäufe zur Verteidigung der Ukraine heranzuziehen, auf eine weitere Vorgehensweise geeinigt. Der EU-Gipfel fordert den Rat laut Schlussfolgerungen dazu auf, auf Basis der Vorschläge des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell weiterzuarbeiten. Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hatte sich vor dem Ratstreffen noch skeptisch gezeigt.

EU-Gipfel beschließt Beitrittsgespräche mit Bosnien

Brüssel - Die EU-Staats- und Regierungschefs haben am Donnerstag in Brüssel offiziell die Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit Bosnien-Herzegowina beschlossen. Das teilte EU-Ratspräsident Charles Michel auf der Online-Plattform X (früher: Twitter) mit. "Euer Platz ist in der europäischen Familie", schrieb Michel. Österreich gratulierte umgehend und sicherte weitere Unterstützung zu.

Streiks drohen: KV-Gespräche für AUA-Bordpersonal gestoppt

Wien/Schwechat - Die Verhandlungen zu einem KV fürs AUA-Bordpersonal sind am Donnerstag vorerst gescheitert. Nun drohen Betriebsversammlungen und Streiks in der wichtigen Osterreisezeit. Der Betriebsrat habe die Gespräche abgebrochen, sagte eine Unternehmenssprecherin zur APA. "Wir hoffen, dass der Betriebsrat schnell an den Verhandlungstisch zurückkehrt", sagte sie. Die Gewerkschaft vida bestätigte den Abbruch und fordert ein "ehrliches Angebot" von der AUA, die nur mit Zahlen spiele.

Wifo und IHS senken voraussichtlich Wachstumsprognose

Wien - Die Konjunkturexperten von Wifo und IHS senken am Freitag voraussichtlich ihre Wachstumsprognose für Österreichs Wirtschaft im Jahr 2024. Bisher ist das Wifo für heuer von einem realen Wirtschaftswachstum von 0,9 Prozent bzw. das IHS von 0,8 Prozent ausgegangen. Das dürfte sich nicht ausgehen, immerhin werde die Wirtschaft aber nicht schrumpfen, sagte Wifo-Chef Gabriel Felbermayr Anfang März.

Nationalrat: Keine Senkung der Strafmündigkeit

Wien - In der Donnerstagabend zu Ende gegangenen Sitzung des Nationalrats ist ein Antrag auf Senkung der Strafmündigkeit auf zwölf Jahre ohne Mehrheit geblieben. Die Freiheitlichen, die die entsprechende Gesetzesänderung eingebracht hatten, fanden keine Unterstützer für die Initiative.

Start von Sojus-Rakete zur ISS abgebrochen

Baikonur/Moskau/Washington - Der Start einer Sojus-Trägerrakete mit zwei Raumfahrerinnen aus Belarus und den USA sowie einem russischen Kosmonauten in einer Raumkapsel zur Raumstation ISS ist am Donnerstag überraschend abgebrochen worden. Die Trägerrakete mit dem Raumschiff "Sojus MS-25" sollte um 14.21 Uhr MEZ vom russischen Kosmodrom Baikonur in der Steppe der zentralasiatischen Republik Kasachstan starten.

Mann erleidet in Wien-Favoriten Messerstich

Wien - Ein 32-jähriger Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Wien-Favoriten am späten Donnerstagnachmittag mit einem Messer verletzt worden. Einen diesbezüglichen Bericht der Gratiszeitung "Heute" auf ihrer Online-Präsenz bestätigten die Wiener Berufsrettung und die Polizei. Laut Rettungssprecher Daniel Steiner erlitt der Mann einen tiefen Messerstich in einen Oberschenkel, wurde notfallmedizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht.

Unfall bei BBT-Baustelle in Tirol: Arbeiter von Zug erfasst

Innsbruck - Ein Arbeiter ist Donnerstagnachmittag bei einem schweren Arbeitsunfall auf der Brennerbasistunnel-Baustelle (BBT) in der Innsbrucker Sillschlucht von einem Baustellenzug erfasst worden. Der Mann war mit Vermessungsarbeiten beschäftigt gewesen, bestätigte BBT-Sprecher Andreas Ambrosi der APA. Er wurde schwer verletzt, hieß es seitens der Polizei. Die Einsatzkräfte waren an Ort und Stelle. Der Baustellenzug liefert Material zur Tunnelbohrmaschine, die den Haupttunnel ausbricht.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red