Weit über 100 Tote nach Anschlag bei Moskau - Festnahmen

Moskau - Nach dem Anschlag auf Besucher einer Konzerthalle bei Moskau ist die Zahl der Todesopfer deutlich gestiegen. Die staatliche Ermittlungskomitee sprach am Samstag von mindestens 133 Toten, im Staatsfernsehen war zuvor von 143 Toten die Rede gewesen. Der Kreml vermeldete die Festnahme von elf Personen im Zusammenhang mit dem tödlichsten Anschlag in Russland seit 20 Jahren. Darunter seien auch die vier mutmaßlichen Attentäter.

Warnungen vor FPÖ bei Demo gegen Rechtsextremismus

Wien - Hunderte Menschen haben sich am Samstag in Wien zu einer weiteren Demonstration gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus zusammengefunden. Die Appelle der Rednerinnen und Redner vor dem Bundeskanzleramt an die Politik betrafen vor allem eine neuerliche freiheitliche Regierungsbeteiligung. "Wir erwarten uns ein Versprechen der Parteien, dass sie am Ende des Tages nicht koalieren", sagte etwa einer der Organisatoren, Volkshilfe-Direktor Erich Fenninger.

Obdachloser nach Brandanschlag in Graz in Lebensgefahr

Graz - Ein 52 Jahre alter Ungar ist am Samstag gegen 0.40 Uhr am Grazer Lendplatz Opfer eines Brandanschlags geworden und schwebt in Lebensgefahr. Ein noch flüchtiger Täter dürfte den Obdachlosen, der laut Polizei im Eingangsbereich eines Schreibwarengeschäfts nächtigte, mit einer brennbaren Flüssigkeit überschüttet und angezündet haben. Zeugen beobachteten, wie ein Mann mit einem Kanister raschen Schrittes wegging, bevor dort der Brand ausbrach und ein Mensch in Flammen stand.

AUA - Streik würde 430 Flüge und 52.000 Passagiere treffen

Wien/Schwechat - Der KV-Streit bei der AUA und dem Bordpersonal hat sich weiter zugespitzt. Es kam zum Streikbeschluss für den 36-stündigen Zeitraum von Gründonnerstag-Mitternacht bis Karfreitag-Mittag. Das sagte Gewerkschafter Daniel Liebhart am Samstag zur APA. Bei der AUA würden in der reisestarken Zeit 430 Flüge mit 52.000 Passagieren ausfallen. Ob der Streik noch abgewendet werden kann erscheint fraglich, ist aber möglich. Die AUA könnte aber ihr Offert sogar zurückziehen.

UN-Sicherheitsrat verschiebt Abstimmung über Gaza-Waffenruhe

New York - Eine geplante Abstimmung im UN-Sicherheitsrat über eine Forderung nach einer sofortigen Gaza-Waffenruhe ist am Samstag in letzter Minute verschoben worden. Die Beratung zur Lage im Nahen Osten soll nun am Montag stattfinden. Es war anzunehmen, dass hinter den Kulissen weiter verhandelt wurde, um einen Erfolg der Resolution im mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen wahrscheinlicher zu machen.

Guterres fordert erneut Waffenruhe im Gaza-Krieg

Al Arish - UN-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat bei seinem Besuch in Ägypten Forderungen nach einer Waffenruhe im Gaza-Krieg erneuert. "Jetzt ist es mehr denn je an der Zeit für eine sofortige humanitäre Feuerpause", sagte Guterres am Samstag bei einem Besuch am Rafah-Grenzübergang. "Die Palästinenser in Gaza, Kinder, Frauen, Männer, stecken in einem nicht enden wollenden Albtraum fest. Gemeinden wurden ausgelöscht, Häuser zerstört, ganze Familien und Generationen ausgelöscht."

Schock nach Krebsdiagnose von Prinzessin Kate

London - Das britische Königreich unter Schock: Nachdem Prinzessin Kate ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hat, loben viele Menschen den Mut der 42-Jährigen und äußern die Hoffnung auf eine baldige Genesung. Die britischen Zeitungen berichteten am Samstag allesamt auf Seite Eins über das Schicksal der beliebten Prinzessin. "Kate, Du bist nicht allein", titelte die Boulevardzeitung "The Sun".

Sechs Hektar Wald in Brand: Großeinsatz in Osttirol

Sillian - Ein Waldbrand im Osttiroler Sillian (Bezirk Lienz) hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt. Seit Freitagnachmittag kämpften bis zu 200 Feuerwehrleute gegen die Flammen, die sich auf sechs Hektar ausgebreitet hatten, berichtete der ORF Tirol. Auch am Samstag standen noch zahlreiche Feuerwehren im Einsatz. Am Nachmittag war das Feuer aber weitgehend unter Kontrolle, hieß es von der Polizei zur APA. Über die Brandursache war noch nichts bekannt.

