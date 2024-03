Weit über 100 Tote nach Anschlag bei Moskau - Festnahmen

Moskau - Nach dem Anschlag auf Besucher einer Konzerthalle bei Moskau ist die Zahl der Todesopfer deutlich gestiegen. Die staatliche Ermittlungskomitee sprach am Samstag von mindestens 133 Toten, im Staatsfernsehen war zuvor von 143 Toten die Rede gewesen. Der Kreml vermeldete die Festnahme von elf Personen im Zusammenhang mit dem tödlichsten Anschlag in Russland seit 20 Jahren. Darunter seien auch die vier mutmaßlichen Attentäter, bei ihnen handle es sich nicht um Russen.

SPÖ, Grüne und NEOS teilten sich Bühne gegen FPÖ

Wien - Drei Parlamentsparteien haben sich am Samstag eine Bühne für eine gemeinsame politische Botschaft geteilt: Bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Wien traten Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), SPÖ-Obmann Andreas Babler und Stephanie Krisper von den NEOS auf, um sich gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ auszusprechen. Die Veranstaltung auf dem Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt war trotz Regens gut besucht.

Täter nach Brandanschlag auf Obdachlosen ausgeforscht

Graz - Nach dem Brandanschlag auf einen 52 Jahre alten Ungarn in der Nacht auf Samstag am Grazer Lendplatz hat die Polizei am Samstagnachmittag bekanntgegeben, den Täter ausgeforscht zu haben. Der 65-jährige aus der Russischen Föderation soll ebenfalls aus dem Obdachlosenmilieu stammen und sich illegal und ohne festen Wohnsitz in Österreich aufhalten. Der Mann wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Das Opfer schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

AUA - Streik würde 430 Flüge und 52.000 Passagiere treffen

Wien/Schwechat - Der KV-Streit bei der AUA und dem Bordpersonal hat sich weiter zugespitzt. Es kam zum Streikbeschluss für den 36-stündigen Zeitraum von Gründonnerstag-Mitternacht bis Karfreitag-Mittag. Das sagte Gewerkschafter Daniel Liebhart am Samstag zur APA. Bei der AUA würden in der reisestarken Zeit 430 Flüge mit 52.000 Passagieren ausfallen. Ob der Streik noch abgewendet werden kann erscheint fraglich, ist aber möglich. Die AUA könnte aber ihr Offert sogar zurückziehen.

Biden unterzeichnet Haushaltsgesetz - US-Shutdown abgewendet

Washington - US-Präsident Joe Biden hat das im Kongress ausgehandelte Haushaltspaket unterzeichnet und so einen Stillstand der Regierungsgeschäfte abgewendet. Das teilte das Weiße Haus am Samstag mit. Mit dem Gesetz werden die Regierungsgeschäfte im laufenden Haushaltsjahr bis Ende September finanziert. Der US-Kongress hatte das Paket in Billionenhöhe mit der Abstimmung im Senat in der Nacht auf Samstag (Ortszeit) verabschiedet.

Weltweite Betroffenheit nach Moskau-Anschlag

Kabul/Rom - Der Anschlag von Moskau löste erwartungsgemäß international Betroffenheit aus - nicht nur von erwarteter Seite. Die USA, Europäische Union und die Vereinten Nationen verurteilten den Angriff. Aber auch die Taliban meldeten sich mit einer Verurteilung des Attentats. Es sei eine "koordinierte, klare und entschlossene Haltung" der Länder in der Region gegen Terror erforderlich, schrieb der Sprecher des Taliban-Außenministeriums, Abdul Kahar Balchi, am Samstag, auf X.

Sechs Hektar Wald in Brand: Großeinsatz in Osttirol

Sillian - Ein Waldbrand im Osttiroler Sillian (Bezirk Lienz) hat zu einem Großeinsatz der Feuerwehren geführt. Seit Freitagnachmittag kämpften bis zu 200 Feuerwehrleute gegen die Flammen, die sich auf sechs Hektar ausgebreitet hatten, berichtete der ORF Tirol. Auch am Samstag standen noch zahlreiche Feuerwehren im Einsatz. Am Nachmittag war das Feuer aber weitgehend unter Kontrolle, hieß es von der Polizei zur APA. Über die Brandursache war noch nichts bekannt.

