Weit über 100 Tote nach Anschlag bei Moskau - Festnahmen

Moskau - Nach dem Anschlag auf Besucher einer Konzerthalle bei Moskau ist die Zahl der Todesopfer deutlich gestiegen. Die staatliche Ermittlungskomitee sprach am Samstag von mindestens 133 Toten, im Staatsfernsehen war zuvor von 143 Toten die Rede gewesen. Der Kreml vermeldete die Festnahme von elf Personen im Zusammenhang mit dem tödlichsten Anschlag in Russland seit 20 Jahren. Die vier Hauptverdächtigen sind am Samstagabend zum Verhör in die russische Hauptstadt gebracht worden.

SPÖ, Grüne und NEOS teilten sich Bühne gegen FPÖ

Wien - Drei Parlamentsparteien haben sich am Samstag eine Bühne für eine gemeinsame politische Botschaft geteilt: Bei einer Demonstration gegen Rechtsextremismus in Wien traten Vizekanzler Werner Kogler (Grüne), SPÖ-Obmann Andreas Babler und Stephanie Krisper von den NEOS auf, um sich gegen eine Regierungsbeteiligung der FPÖ auszusprechen. Die Veranstaltung auf dem Ballhausplatz vor dem Bundeskanzleramt war trotz Regens gut besucht.

Täter nach Brandanschlag auf Obdachlosen ausgeforscht

Graz - Nach dem Brandanschlag auf einen 52 Jahre alten Ungarn in der Nacht auf Samstag am Grazer Lendplatz hat die Polizei am Samstagnachmittag bekanntgegeben, den Täter ausgeforscht zu haben. Der 65-jährige aus der Russischen Föderation soll ebenfalls aus dem Obdachlosenmilieu stammen und sich illegal und ohne festen Wohnsitz in Österreich aufhalten. Der Mann wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Das Opfer schwebt weiterhin in Lebensgefahr.

AUA - Streik würde 430 Flüge und 52.000 Passagiere treffen

Wien/Schwechat - Der KV-Streit bei der AUA und dem Bordpersonal hat sich weiter zugespitzt. Es kam zum Streikbeschluss für den 36-stündigen Zeitraum von Gründonnerstag-Mitternacht bis Karfreitag-Mittag. Das sagte Gewerkschafter Daniel Liebhart am Samstag zur APA. Bei der AUA würden in der reisestarken Zeit 430 Flüge mit 52.000 Passagieren ausfallen. Ob der Streik noch abgewendet werden kann erscheint fraglich, ist aber möglich. Die AUA könnte aber ihr Offert sogar zurückziehen.

DSN: Österreich "wesentliches Zielland" russischer Spionage

Wien - Der österreichische Staatsschutz bestätigt, dass Österreich im Zusammenhang mit russischer Einflussnahme und Spionage ein "wesentliches Zielland" ist. "Auch in Österreich stehen Politiker bestimmter Parteien und Entscheidungsträger im Fokus der Russen, was Desinformation betrifft", sagte der DSN-Chef Omar Haijawi-Pirchner dem "Kurier" (Sonntag-Ausgabe). Spionagehandlungen von Russland seien "allgegenwärtig".

Tausende demonstrieren in Israel für Freilassung der Geiseln

Gaza - Tausende Menschen haben am Samstagabend in Israel für die Freilassung von Geiseln aus der Gewalt der islamistischen Hamas und gegen die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu demonstriert. In Tel Aviv riefen sie "Die Zeit läuft ab, bringt sie nach Hause!", wie israelische Medien berichteten. Eine 34-jährige israelische Geisel starb indes nach Angaben des bewaffneten Flügels der Hamas. Der Tod sei auf einen "Mangel an Medikamenten und Nahrung" zurückzuführen.

Verzögerungen bei Präsidentenwahl in der Slowakei

Bratislava - Die Präsidentschaftswahl in der Slowakei ist am Samstag bisher überwiegend problemlos verlaufen. Allerdings wird das laufende Wahlmoratorium im ganzen Land um 30 Minuten verlängert, wie der Sprecher des slowakischen Innenministeriums Matej Neumann der Nachrichtenagentur TASR gegenüber bestätigt hat. Dementsprechend wird auch die Veröffentlichung der ersten Teilergebnisse später als erwartet beginnen. Die Wahllokale hätten ursprünglich bis 22.00 Uhr geöffnet sein sollen.

"Brand Aus" nach Waldbrand in Osttirol

Sillian - Ein Waldbrand in der Osttiroler Gemeinde Sillian (Bezirk Lienz) ist am späten Samstagnachmittag nach rund 24 Stunden gelöscht worden. Im Zuge von Holzbringungsarbeiten war Freitagnachmittag auf 6,5 Hektar ein Brand entstanden, der von 180 Feuerwehrleuten und vier Hubschraubern bekämpft worden war. Die Ursache für das Feuer war weiterhin unklar, teilte die Polizei mit.

