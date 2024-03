Stadt Salzburg könnte kommunistischen Bürgermeister bekommen

Salzburg - In 14 der 119 Salzburger Gemeinden haben Sonntagfrüh die Bürgermeister-Stichwahlen begonnen. Dort hat beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen keine Kandidatin bzw. kein Kandidat eine absolute Mehrheit erzielt. Besonders spannend wird es in der Landeshauptstadt, wo es zu einem Duell zwischen Bernhard Auinger von der SPÖ und Kay-Michael Dankl von der KPÖ Plus kommt. Nach Graz könnte damit bald eine zweite Landeshauptstadt unter kommunistischer Führung stehen.

Nationaler Trauertag nach Terroranschlag in Russland

Moskau - Bei einem nationalen Trauertag gedenkt Russland an diesem Sonntag der mehr als 130 Opfer des Terroranschlags auf eine Konzerthalle bei Moskau. Die Terrormiliz Islamischer Staat hatte die Tat bereits in der Nacht zu Samstag für sich reklamiert, doch der russische Präsident Putin sah vielmehr eine "ukrainische Spur" hinter dem Anschlag. Kiew wies jede Beteiligung an der Tat zurück.

Sainz siegte in Australien vor Leclerc - Verstappen out

Melbourne - Nach neun Rennen Red-Bull-Dominanz und ebenso vielen Siegen von Max Verstappen ist am Sonntag Ferrari in die Formel-1-Erfolgsspur zurückgekehrt. Nachdem Verstappen in Melbourne schon nach wenigen Minuten ausgeschieden war, gelang der Scuderia durch den Spanier Carlos Sainz und den Monegassen Charles Leclerc sogar ein Doppelsieg - der erste seit Bahrain 2022. Auf den dritten Platz kam der Brite Lando Norris im McLaren, Teamkollege Oscar Piastri aus Australien wurde Vierter.

In Nigeria entführte Kinder und Schulangestellte frei

Maiduguri - Zweieinhalb Wochen nach ihrer Entführung sind mehr als 200 Kinder und Angestellte einer nigerianischen Schule nach Behördenangaben freigelassen worden. Sie seien unverletzt, teilte das Gouverneursbüro des Teilstaats Kaduna am Sonntag mit. Koordinator sei der Nationale Sicherheitsberater gewesen. Außerdem müsse der nigerianischen Armee gedankt werden. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Ukraine greift Russland erneut auf der Krim an - ein Toter

Moskau - Die Ukraine hat die Hafenstadt Sewastopol auf der seit 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim in der Nacht zu Sonntag erneut mit Raketen beschossen. Bei dem groß angelegten Luftangriff sei ein 65-jähriger Einwohner der Stadt durch Raketensplitter ums Leben gekommen, vier weitere seien verletzt worden, teilte der von Russland eingesetzte Stadtchef von Sewastopol, Michail Raswoschajew, auf seinem Telegram-Kanal mit.

Israel griff Hisbollah-Stützpunkt im Libanon an

Baalbek - Bei einem israelischen Luftangriff auf die Umgebung der libanesischen Großstadt Baalbek sind drei Menschen verletzt worden. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, trafen fünf Raketen der israelischen Luftwaffe in der Nacht auf Sonntag ein zweistöckiges Gebäude in al-Osseira am Stadtrand von Baalbek im Osten des Libanon. Die Stadt gilt als Hochburg der mit der Hamas verbündeten islamistischen Hisbollah-Miliz.

Gaza-Krieg: Annäherung bei Geiselverhandlungen

Doha/Tel Aviv/Gaza - In die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas über eine befristete Waffenruhe und die Freilassung von Geiseln ist israelischen Medienberichten zufolge etwas Bewegung gekommen. Israel sei den Islamisten bei der Zahl der palästinensischen Häftlinge entgegengekommen, die gegen 40 israelische Geiseln in der Gewalt der Hamas auszutauschen wären, berichteten der Fernsehsender Channel 12 und das Portal "walla.co.il" am Samstagabend.

Historischer Frühstart bei der Spargelernte

Wien - Die österreichischen Spargelbäuerinnen und Spargelbauern beginnen heuer zwei bis drei Wochen früher als üblich mit der Ernte und legen damit einen historischen Frühstart hin. Grund sind die vergleichsweise hohen Bodentemperaturen, wodurch die Pflanzen zuletzt ideale Wachstumsbedingungen vorgefunden haben, wie der Präsident der Landwirtschaftskammer (LKÖ), Josef Moosbrugger, gegenüber der APA erklärte. Ebenso erwarten die Agrarier für heuer eine höhere Erntemenge.

