Signa - Investoren sehen "letztlich betrügerischen" Benko

Wien - Investoren erheben weiter schwere Vorwürfe gegen den gescheiterten Immobilienmagnat Ren� Benko, berichtet das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Demnach sieht Karl Gernandt, Vermögensverwalter des Hamburger Logistikmilliardärs Klaus-Michael Kühne, Investoren der Signa-Gruppe durch deren Gründer Ren� Benko "hinters Licht geführt". Benko habe dafür sein Firmenkonstrukt mit mehr als 1.000 Unterfirmen genutzt. Er habe "letztlich betrügerisch" gehandelt.

Papst Franziskus feierte Palmsonntagsmesse

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Sonntagvormittag die liturgische Feier zum Palmsonntag als Auftakt der Karwoche zelebriert. 25.000 Gläubige ließen ihre Olivenzweige segnen. Franziskus trug einen weißen Mantel, über den er die rote Stola für die Segnungsliturgie gelegt hatte. Zur Begrüßung schwenkten die in Rom versammelten Pilger Ölzweige. Diese erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem.

Polen wirft Russland Verletzung von Luftraum vor

Warschau - Russland hat bei Raketenangriffen auf die Westukraine Sonntag früh polnischen Angaben zufolge kurzzeitig den Luftraum des NATO-Mitglieds Polen verletzt. Am 24. März um 4.23 Uhr habe eine Verletzung des polnischen Luftraums durch einen in der Nacht von einem Langstreckenflugzeug Russlands abgeschossenen Marschflugkörper stattgefunden, schrieb der Generalstab der polnischen Streitkräfte auf der Plattform X (früher Twitter). Angriffsziele seien Städte in der Westukraine gewesen.

Ukraine greift Russland erneut auf der Krim an - ein Toter

Moskau - Die Ukraine hat die Hafenstadt Sewastopol auf der seit 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim in der Nacht zu Sonntag erneut mit Raketen beschossen. Bei dem groß angelegten Luftangriff sei ein 65-jähriger Einwohner der Stadt durch Raketensplitter ums Leben gekommen, vier weitere seien verletzt worden, teilte der von Russland eingesetzte Stadtchef von Sewastopol, Michail Raswoschajew, auf seinem Telegram-Kanal mit.

Präsidentschaftswahl im Senegal nach wochenlangen Unruhen

Dakar - Nach wochenlangen Unruhen im Senegal hat am Sonntag die Präsidentschaftswahl in dem westafrikanischen Land begonnen. Als Favoriten gelten der 62-jährige Ministerpräsident Amadou Ba und der 43-jährige Oppositionskandidat Bassirou Diomaye Faye. Insgesamt treten 16 Männer und eine Frau an. Mit ersten vorläufigen Ergebnissen wird in der Nacht gerechnet.

In Nigeria entführte Kinder und Schulangestellte frei

Maiduguri - Zweieinhalb Wochen nach ihrer Entführung sind mehr als 200 Kinder und Angestellte einer nigerianischen Schule nach Behördenangaben freigelassen worden. Sie seien unverletzt, teilte das Gouverneursbüro des Teilstaats Kaduna am Sonntag mit. Koordinator sei der Nationale Sicherheitsberater gewesen. Außerdem müsse der nigerianischen Armee gedankt werden. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

Historischer Frühstart bei der Spargelernte

Wien - Die österreichischen Spargelbäuerinnen und Spargelbauern beginnen heuer zwei bis drei Wochen früher als üblich mit der Ernte und legen damit einen historischen Frühstart hin. Grund sind die vergleichsweise hohen Bodentemperaturen, wodurch die Pflanzen zuletzt ideale Wachstumsbedingungen vorgefunden haben, wie der Präsident der Landwirtschaftskammer (LKÖ), Josef Moosbrugger, gegenüber der APA erklärte. Ebenso erwarten die Agrarier für heuer eine höhere Erntemenge.

Israel griff Hisbollah-Stützpunkt im Libanon an

Baalbek - Bei einem israelischen Luftangriff auf die Umgebung der libanesischen Großstadt Baalbek sind drei Menschen verletzt worden. Wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete, trafen fünf Raketen der israelischen Luftwaffe in der Nacht auf Sonntag ein zweistöckiges Gebäude in al-Osseira am Stadtrand von Baalbek im Osten des Libanon. Die Stadt gilt als Hochburg der mit der Hamas verbündeten islamistischen Hisbollah-Miliz.

