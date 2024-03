Stadt Salzburg könnte kommunistischen Bürgermeister bekommen

Salzburg - Bei nass-kaltem Wetter haben am Sonntag in 14 der 119 Salzburger Gemeinden die Bürgermeisterstichwahlen begonnen. Dort hat beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen keine Kandidatin bzw. kein Kandidat eine absolute Mehrheit erzielt. Besondere Spannung verspricht das Duell in der Landeshauptstadt, wo SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) auf KPÖ-Plus-Gemeinderat und Landtagsabgeordneten Kay-Michael Dankl trifft. Beide lagen am 10. März um lediglich 821 Stimmen auseinander.

Signa - Investoren sehen "letztlich betrügerischen" Benko

Wien/Hamburg - Investoren erheben weiter schwere Vorwürfe gegen den gescheiterten Immobilienmagnat Ren� Benko, berichtet "Der Spiegel". Demnach sieht Karl Gernandt, Vermögensverwalter des Hamburger Logistikmilliardärs Klaus-Michael Kühne, Investoren der Signa-Gruppe durch deren Gründer Ren� Benko "hinters Licht geführt". Benko habe dafür sein Firmenkonstrukt mit mehr als 1.000 Firmen genutzt. Er habe "letztlich betrügerisch" gehandelt. Ein Benko-Anwalt wies dies gegenüber der APA zurück.

Spekulationen und Trauer nach Terroranschlag in Russland

Moskau - Nach einem der schwersten Terroranschläge in der russischen Geschichte dauerten Spekulationen über die Hintergründe der Tat weiter an. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) hatte den Anschlag bereits in der Nacht auf Samstag für sich reklamiert, doch der russische Präsident Wladimir Putin deutete eine ukrainische Spur hinter dem Angriff an - ohne jedoch Beweise dafür anzuführen. Demnach sollen die Täter in Richtung Ukraine geflüchtet sein.

Papst Franziskus feierte Palmsonntagsmesse

Vatikanstadt - Papst Franziskus hat am Sonntagvormittag die liturgische Feier zum Palmsonntag als Auftakt der Karwoche zelebriert. 25.000 Gläubige ließen ihre Olivenzweige segnen. Franziskus trug einen weißen Mantel, über den er die rote Stola für die Segnungsliturgie gelegt hatte. Zur Begrüßung schwenkten die in Rom versammelten Pilger Ölzweige. Diese erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem.

Staatsanwalt will U-Haft wegen Brandanschlag auf Obdachlosen

Graz - Nach einem Brand in der Nacht auf Samstag am Grazer Lendplatz, bei dem ein Obdachloser schwerste Verbrennungen erlitten hatte, gilt es für die Ermittler zu klären, ob es sich tatsächlich um einen Brandanschlag oder möglicherweise doch nur um einen fahrlässig verursachten Unfall gehandelt hat. Bei der Staatsanwaltschaft läuft das Verfahren vorerst weiter als versuchter Mord, sagte Behördensprecher Christian Kroschl auf APA-Anfrage. U-Haft soll beantragt werden.

Polen wirft Russland Verletzung von Luftraum vor

Warschau - Russland hat bei Raketenangriffen auf die Westukraine Sonntag früh polnischen Angaben zufolge kurzzeitig den Luftraum des NATO-Mitglieds Polen verletzt. Am 24. März um 4.23 Uhr habe eine Verletzung des polnischen Luftraums durch einen in der Nacht von einem Langstreckenflugzeug Russlands abgeschossenen Marschflugkörper stattgefunden, schrieb der Generalstab der polnischen Streitkräfte auf der Plattform X (früher Twitter). Angriffsziele seien Städte in der Westukraine gewesen.

Präsidentschaftswahl im Senegal nach wochenlangen Unruhen

Dakar - Nach wochenlangen Unruhen im Senegal hat am Sonntag die Präsidentschaftswahl in dem westafrikanischen Land begonnen. Als Favoriten gelten der 62-jährige Ministerpräsident Amadou Ba und der 43-jährige Oppositionskandidat Bassirou Diomaye Faye. Insgesamt treten 16 Männer und eine Frau an. Mit ersten vorläufigen Ergebnissen wird in der Nacht gerechnet.

In Nigeria entführte Kinder und Schulangestellte frei

Maiduguri - Zweieinhalb Wochen nach ihrer Entführung sind mehr als 200 Kinder und Angestellte einer nigerianischen Schule nach Behördenangaben freigelassen worden. Sie seien unverletzt, teilte das Gouverneursbüro des Teilstaats Kaduna am Sonntag mit. Koordinator sei der Nationale Sicherheitsberater gewesen. Außerdem müsse der nigerianischen Armee gedankt werden. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt.

