Stadt Salzburg könnte kommunistischen Bürgermeister bekommen

Salzburg - Bei nass-kaltem Wetter haben am Sonntag in 14 der 119 Salzburger Gemeinden die Bürgermeisterstichwahlen begonnen. Dort hat beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen keine Kandidatin bzw. kein Kandidat eine absolute Mehrheit erzielt. Besondere Spannung verspricht das Duell in der Landeshauptstadt, wo SPÖ-Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) auf KPÖ-Plus-Gemeinderat und Landtagsabgeordneten Kay-Michael Dankl trifft. Beide lagen am 10. März um lediglich 821 Stimmen auseinander.

Streik droht: Vorerst weiter keine Bewegung in AUA-KV-Streit

Wien/Schwechat - Bei der AUA schwebt ein 36-stündiger Streik am Gründonnerstag und Karfreitag weiter wie ein Damoklesschwert über der bedeutenden Osterreisezeit. Am Sonntag blieben beide Parteien nach APA-Informationen trotz vorhandener Kontaktaufnahmen bei ihren weit entfernten Standpunkten. Ein neuer Gesprächstermin für Montag war bis Sonntagnachmittag nicht gefunden. Um Streichungen im angedrohten Streikzeitraum möglichst zu vermeiden, ist laut Luftfahrtkennern Klarheit bis Dienstag nötig.

Signa - Investoren sehen "letztlich betrügerischen" Benko

Wien/Hamburg - Investoren erheben weiter schwere Vorwürfe gegen den gescheiterten Immobilienmagnat Ren� Benko, berichtet "Der Spiegel". Demnach sieht Karl Gernandt, Vermögensverwalter des Hamburger Logistikmilliardärs Klaus-Michael Kühne, Investoren der Signa-Gruppe durch deren Gründer Ren� Benko "hinters Licht geführt". Benko habe dafür sein Firmenkonstrukt mit mehr als 1.000 Firmen genutzt. Er habe "letztlich betrügerisch" gehandelt. Ein Benko-Anwalt wies dies gegenüber der APA zurück.

Israel startet neuen Militäreinsatz in Khan Younis

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Sonntag einen neuen Militäreinsatz in Khan Younis im Süden des Gazastreifens begonnen. Ziel der Operation im Westen der Stadt sei es, "weiter Terror-Infrastruktur zu zerstören und Terroristen in dem Gebiet auszuschalten", hieß es in einer Mitteilung des Militärs. Der Einsatz habe mit "einer Serie von Luftangriffen auf rund 40 Terrorziele begonnen".

Babler gegen Senkung der Strafmündigkeit

Wien - Trotz der sich häufenden Messerattacken von Jugendlichen ist SPÖ-Chef Andreas Babler gegen eine Senkung der Strafmündigkeit. In der ORF-"Pressestunde" am Sonntag stellte er zwar fest, dass der "Rechtsstaat nicht wehrhaft genug" sei, als Gegenmittel forderte er aber mehr Polizisten und einen Jugendgerichtshof. Bei der Nationalratswahl hofft Babler, dessen SPÖ in Umfragen weit hinter der FPÖ liegt, weiter auf Platz eins, eine Koalition schloss er nur mit den Freiheitlichen aus.

Über Treppe gestürzt - Steirer nach Rauferei in Lebensgefahr

St. Georgen am Kreischberg - Ein 29 Jahre alter Steirer ist am Samstagabend während einer Rauferei vor einem Gastlokal in St. Georgen am Kreischberg in der Steiermark (Bezirk Murau) über eine Treppe gestürzt und hat sich dabei lebensbedrohliche Verletzungen zugezogen. Laut Polizei ging es bei dem Streit mit einem 25-Jährigen um die Durchsetzung des Hausrechts. Der jüngere Mann stieß den Älteren von sich weg, dieser stürzte über die Treppe und blieb bewusstlos liegen.

Passantin auf Linzer Schutzweg niedergefahren - Fahrerflucht

Linz - Die Linzer Polizei sucht nach einem Unfall mit Fahrerflucht Zeugen: Eine 27-jährige Fußgängerin war Sonntagfrüh auf einem Schutzweg in der Freistädter Straße niedergefahren worden, der Lenker machte sich aus dem Staub. Eine Radfahrerin entdeckte die Verletzte, die auf einem Grünstreifen lag, wenig später. Sie brachte sie nach Hause, da die 27-Jährige zunächst keine Rettung alarmieren wollte, berichtete die Polizei.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red