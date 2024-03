Roter Feiertag bei Salzburger Bürgermeister-Stichwahlen

Salzburg - Die Bürgermeister-Stichwahlen am Palmsonntag in Salzburg wurden zum roten Feiertag: Die SPÖ holte nicht nur mit dem bisherigen Vizebürgermeister Bernhard Auinger die Landeshauptstadt zurück, sie eroberte heute auch in bisher tief-schwarzen Gemeinden die Bürgermeister-Büros. Das Finale in der Mozartstadt zwischen Auinger und dem Kommunisten Kay-Michael Dankl fiel überraschend klar aus, der SPÖ-Mann gewann mit 63,1 Prozent der Stimmen (ohne Briefwahl).

Streik droht: Vorerst weiter keine Bewegung in AUA-KV-Streit

Wien/Schwechat - Bei der AUA schwebt ein 36-stündiger Streik am Gründonnerstag und Karfreitag weiter wie ein Damoklesschwert über der bedeutenden Osterreisezeit. Am Sonntag blieben beide Parteien nach APA-Informationen trotz vorhandener Kontaktaufnahmen bei ihren weit entfernten Standpunkten. Ein neuer Gesprächstermin für Montag war bis Sonntagnachmittag nicht gefunden. Um Streichungen im angedrohten Streikzeitraum möglichst zu vermeiden, ist laut Luftfahrtkennern Klarheit bis Dienstag nötig.

Schwere russische Luftangriffe auf die Ukraine

Warschau - Das russische Militär hat am Wochenende erneut ukrainische Städte ins Visier genommen und dabei vor allem Objekte der Energieversorgung getroffen und beschädigt. Eine russische Rakete durchquerte in der Nacht auf Sonntag polnischen Luftraum, was bei dem NATO-Mitglied für Verstimmung sorgte und diplomatische Folgen nach sich zieht. Die Ukraine griff Ziele auf der von Russland besetzten Halbinsel Krim an und traf dabei nach eigenen Angaben zwei Landungsschiffe der Kriegsmarine.

Israel startet neuen Militäreinsatz in Khan Younis

Tel Aviv/Gaza - Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben am Sonntag einen neuen Militäreinsatz in Khan Younis im Süden des Gazastreifens begonnen. Ziel der Operation im Westen der Stadt sei es, "weiter Terror-Infrastruktur zu zerstören und Terroristen in dem Gebiet auszuschalten", hieß es in einer Mitteilung des Militärs. Der Einsatz habe mit "einer Serie von Luftangriffen auf rund 40 Terrorziele begonnen".

Passantin auf Linzer Schutzweg niedergefahren - Fahrerflucht

Linz - Die Linzer Polizei sucht nach einem Unfall mit Fahrerflucht Zeugen: Eine 27-jährige Fußgängerin war Sonntagfrüh auf einem Schutzweg in der Freistädter Straße niedergefahren worden, der Lenker machte sich aus dem Staub. Eine Radfahrerin entdeckte die Verletzte, die auf einem Grünstreifen lag, wenig später. Sie brachte sie nach Hause, da die 27-Jährige zunächst keine Rettung alarmieren wollte, berichtete die Polizei.

Babler gegen Senkung der Strafmündigkeit

Wien - Trotz der sich häufenden Messerattacken von Jugendlichen ist SPÖ-Chef Andreas Babler gegen eine Senkung der Strafmündigkeit. In der ORF-"Pressestunde" am Sonntag stellte er zwar fest, dass der "Rechtsstaat nicht wehrhaft genug" sei, als Gegenmittel forderte er aber mehr Polizisten und einen Jugendgerichtshof. Bei der Nationalratswahl hofft Babler, dessen SPÖ in Umfragen weit hinter der FPÖ liegt, weiter auf Platz eins, eine Koalition schloss er nur mit den Freiheitlichen aus.

