USA wiesen Flüchtlingsdeal-Aussage von Netanyahu zurück

Washington - Die US-Regierung hat eine Aussage des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu zurückgewiesen, wonach die jüngste Resolution des UN-Sicherheitsrates den Verhandlungen mit der islamistischen Hamas über eine Freilassung von Geiseln geschadet habe. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, sagte am Dienstag in Washington, diese Erklärung sei "in fast jeder Hinsicht ungenau, und sie ist unfair gegenüber den Geiseln und ihren Familien".

Nawalny-Porträts hinter Sowjet-Heldendenkmal in Wien

Wien - Mit zwei großen Porträts von Alexej Nawalny auf der Mauer hinter dem sowjetischen Heldendenkmal in der Wiener Innenstadt verweist die Familie Schwarzenberg seit Dienstag auf den russischen Politiker, der im Februar in einem Straflager starb. "Das Denkmal (aus dem Jahr 1945, Anm.) erinnert an Opfer der Diktatur und Herr Nawalny ist ein offensichtliches Opfer der Diktatur", sagte Maximillian Schaffgotsch von der Fürstlich Schwarzenberg'schen Familienstiftung der APA.

US-Bildhauer Richard Serra 85-jährig gestorben

New York - Der US-amerikanische Bildhauer Richard Serra ist tot. Er starb am Dienstag (Ortszeit) im Alter von 85 Jahren in seinem Haus in New York an einer Lungenentzündung, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf den Anwalt des Künstlers. Serra galt als einer der wichtigsten Bildhauer der Gegenwart. Seine riesigen und schweren Stahlskulpturen wurden in zahlreichen renommierten Ausstellungshäusern gezeigt und fanden sich im öffentlichen Raum, wo sie auch aneckten.

US-Behörden gehen nach Brückeneinsturz von sechs Toten aus

Annapolis (Maryland) - Nach dem Einsturz einer großen Autobrücke im US-Bundesstaat Maryland gehen die Behörden vom Tod sechs Vermisster aus. Die US-Küstenwache gab am Dienstagabend bekannt, dass die aktive Suche nach Überlebenden eingestellt werde. Angesichts der Wassertemperatur sei nicht mehr damit zu rechnen, dass noch jemand lebendig gefunden werde. Zudem wolle man die Gesundheit der Rettungskräfte angesichts der gefährlichen Strömung und Trümmerteilen im Wasser nicht aufs Spiel setzen.

Vier Personen in Tunesien zum Tode verurteilt

Tunis - Ein tunesisches Gericht hat am Mittwoch vier Personen zum Tode und zwei Personen zu lebenslanger Haft verurteilt, weil sie an der Ermordung des prominenten politischen Führers Chokri Belaid vor elf Jahren beteiligt gewesen sein sollen. Es handelte sich um das erste politische Attentat in dem Land seit Jahrzehnten.

Wahl des Parlamentspräsidenten in Portugal gescheitert

Lissabon - Die auch im dritten Anlauf gescheiterte Wahl des Parlamentspräsidenten hat in Portugal tiefe politische Gräben in der am 10. März neu gewählten "Assembleia da Rep�blica" offenbart. Bei der konstituierenden Sitzung in Lissabon verpassten alle Kandidaten am Dienstagabend auch in der vorerst letzten Abstimmungsrunde die nötige absolute Mehrheit von 116 Stimmen um Längen.

So viele Seniorenstudierende an den Unis wie nie

Wien - An den Unis gibt es so viele Seniorenstudierende wie nie: Im Wintersemester 2023/24 wurde laut Statistischem Jahrbuch des Bildungsressorts mit mehr als 5.200 an den öffentlichen Unis eingeschriebenen Seniorinnen und Senioren ein neuer Höchststand erreicht, das sind 1,8 Prozent aller Studierenden. Damit studieren sogar wieder mehr Frauen über 55 und Männer über 60 als vor Einführung der Studiengebühren 2001. Damals hatte sich die Zahl auf 2.300 halbiert.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red