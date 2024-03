AUA-Streik führt zu ersten Flugausfällen

Wien/Schwechat - Passagiere der Austrian Airlines (AUA) müssen vor Ostern umplanen. Der KV-Streit bei der AUA führt von Donnerstagfrüh bis Freitagmittag zu Flugausfällen. Aufgrund eines Streikbeschlusses der Gewerkschaft vida streicht die AUA am Gründonnerstag und Karfreitag insgesamt 400 Flüge. Betroffen sind vor allem der Flughafen Wien, aber auch Bundesländerflughäfen wie Innsbruck, Salzburg, Graz oder Klagenfurt. Das Unternehmen spricht von 50.000 betroffenen Fluggästen.

Mittlerweile 140 Tote nach Terroranschlag bei Moskau

Moskau - Nach dem schweren Terroranschlag auf eine Konzerthalle bei Moskau ist die Zahl der Toten auf 143 gestiegen. Das geht aus einer Liste hervor, die der russische Zivilschutz am Mittwochabend veröffentlichte. Zuvor hatte das Gesundheitsministerium von 140 Toten gesprochen. Nach Angaben von Behördenleiter Michail Muraschko liegen weiter 80 Opfer des Anschlags in Kliniken in Moskau und im Umland, darunter sechs Kinder. Bei vier Patienten sei der Zustand weiter sehr kritisch.

USA: Neues Treffen mit Israel zu Rafah-Offensive geplant

Tel Aviv/Washington - Die US-Regierung hat Pläne bestätigt, einen neuen Termin für Gespräche mit einer israelischen Delegation über die umstrittene geplante Offensive in Rafah zu finden. Das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu habe zugestimmt, sagte US-Präsidialamtssprecherin Karine Jean-Pierre am Mittwoch. Zuvor war eine entsprechende Delegationsreise in die USA von Israel abgesagt worden, weil Washington kein Veto gegen eine UN-Resolution zu einer Feuerpause eingelegt hatte.

Signa - Ex-Kanzler Kurz schreibt Millionenforderung ab

Wien - Eine insolvente Tochterfirma der insolventen Signa Holding von Rene Benko braucht Ex-Bundeskanzler und -ÖVP-Chef Sebastian Kurz - respektive dessen Firma SK Management - eine Millionenforderung nicht zu begleichen. Die Kurz-Firma fehlte laut "profil" auf der entsprechenden Gläubigerliste der Signa SFS. Ein Sprecher der Kurz-Firma hat dann auf Anfrage des Nachrichtenmagazins bestätigt, dass die Forderung nicht geltend gemacht wurde. Dies werde auch in Zukunft nicht erfolgen.

Islamistenanschläge in Zentralsomalia: Zahlreiche Tote

Mogadischu - Die islamistische Terrormiliz Al-Shabaab hat nach eigenen Angaben vom Mittwoch bei zwei Anschlägen in Zentralsomalia mindestens 53 Soldaten getötet. Die Miliz brachte demnach am Dienstag mit Sprengstoff beladene Fahrzeuge vor einer Kaserne zur Explosion, anschließend kam es zu heftigen Kämpfen. Ein somalischer Regierungssprecher sagte hingegen, bei dem Angriff seien zehn Islamisten getötet worden. Die Zahl der getöteten Soldaten bezifferte er mit lediglich fünf.

Kompromiss in Portugal: Neuer Parlamentspräsident gewählt

Lissabon - Nach dem Scheitern der Wahl eines Parlamentspräsidenten haben sich Parteivertreter in Portugal am Mittwoch auf einen Kompromiss geeinigt. Demnach hat bis September 2026 ein Kandidat des Mitte-Rechts-Bündnisses Demokratische Allianz (AD) von Ministerpräsident Lu�s Montenegro das Amt inne, anschließend übernimmt ein Kandidat der bisher regierenden Sozialisten (PS). AD-Vertreter Jos� Pedro Aguiar-Branco wurde daraufhin mit komfortabler Mehrheit gewählt.

Flexitarier erhöhen Chancen im Kampf gegen Erderwärmung

Potsdam - Die weltweite Umstellung auf eine fleischarme Ernährung würde die Chancen für eine Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad Celsius erhöhen. Das belegen Untersuchungen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen durch eine sogenannte flexitarische Kost könnte das verfügbare Kohlenstoffbudget an anderer Stelle entlasten. Preise für Treibhausgasemissionen, Energie und Lebensmittel würden sich demnach verringern.

