Wien - Die heimische Industrie schlägt angesichts sinkender Produktion, ausbleibender Aufträge und hoher Lohnstückkosten Alarm. "Wir stecken in der Rezession und werden auch länger darin bleiben", sagte Siegfried Menz, Obmann der Bundessparte Industrie in der Wirtschaftskammer (WKÖ), am Freitag bei einer Pressekonferenz. Licht am Ende des Tunnels sei noch nicht in Sicht. Die Industrievertreter forderten daher von der Politik bessere Rahmenbedingungen.

Berlin - Kinderehen sollen in Deutschland auch in Zukunft verboten sein. Das Justizministerium legte am Freitag den Entwurf für ein Gesetz vor, um den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zum Umgang mit im Ausland geschlossenen Ehen von Minderjährigen Rechnung zu tragen. Länder und Verbände haben jetzt bis zum 19. April Zeit, zu dem Vorschlag Stellung zu nehmen. Mädchen, die bei der Eheschließung unter 16 Jahre alt waren, sollen aber Unterhalt bekommen.

Los Angeles - Bei einem filmreifen Einbruch in einen Geldspeicher nahe Los Angeles haben Diebe bis zu 30 Millionen Dollar (knapp 28 Millionen Euro) Bargeld erbeutet. Der spektakuläre Coup wurde am Ostersonntag in einem Flachbau in Sylmar im San Fernando Valley (US-Staat Kalifornien) durchgeführt, wo Bargeld von Unternehmen aus der Region aufbewahrt wird, wie die Polizei am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte.

Berlin - Die deutschen Ampel-Fraktionen haben sich nach wochenlangen Diskussionen auf einen Entwurf für eine bundesweite Rechtsgrundlage zur Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge und Asylbewerber geeinigt. Das teilten die Bundestagsfraktionen von SPD, Grünen und FDP am Freitag mit. In der Formulierungshilfe heißt es, die Bezahlkarte stelle ein taugliches Mittel dar, um beispielsweise Geldzahlungen an Schleuser zu unterbinden.

Dortmund - Ein 13-jähriger Bub soll in Deutschland am Donnerstagabend einen 31 Jahre alten Obdachlosen getötet haben. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Ein Handyvideo zeige, wie das Kind am Dortmunder Hafen mit einem Messer auf den Mann eingestochen habe. "Nach den durchgeführten Ermittlungen und insbesondere der Auswertung eines Videos steht fest, dass ihm die tödlichen Stiche von einem der strafunmündigen Kinder beigebracht wurden", hieß es von Ermittlerseite.

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag mit Kursverlusten geschlossen. Der Leitindex ATX fiel 0,15 Prozent auf 3.566,61 Punkte. Der am Nachmittag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht fiel robust aus, Eile bei den Zinssenkungen sei angesichts der Daten nicht geboten, hieß es von Experten. Am Vortag hatte ein US-Notenbanker infrage gestellt, ob es 2024 überhaupt eine Zinssenkung geben soll. Rosenbauer kletterten nach Jahresergebnissen 2023 um 1,5 Prozent. Bankaktien gaben nach.

