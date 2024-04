Fast 30 Grad in Innsbruck am Samstag

Wien - Mit viel Sonnenschein und sommerlichen Temperaturen ist das Wochenende gestartet - mancherorts hatte es schon ab dem frühen Samstagnachmittag um die 25 Grad. Dies gilt als meteorologisch-klimatologische Grenze für einen "Sommertag". Die höchste Temperatur im Messnetz der Geosphere Austria wurde mit 29,5 Grad an der Universität Innsbruck gemessen. Am Sonntag bleibt es sommerlich mit Nachmittagstemperaturen zwischen 24 und 29 Grad. Vereinzelt sind sogar 30 Grad möglich.

Hunderttausende demonstrieren gegen Ungarns Premier Orban

Budapest - Hunderttausende Menschen sind am Samstag dem Aufruf von P�ter Magyar zur Demonstration gegen den rechtsnationalen ungarischen Premier Viktor Orb�n und seine Regierung gefolgt. Der "Nationale Marsch für ein neues Ungarn", der durch die Budapester Innenstadt führte, endete auf dem Kossuth-Platz vor dem Parlament. Der Platz und die anliegenden Straßen waren voller Menschen und einem Meer an ungarischen Fahnen.

Deutsche Fregatte wehrt Angriff im Roten Meer ab

Berlin - Die deutsche Fregatte "Hessen" hat im Roten Meer einen Angriff gegen ein ziviles Frachtschiff abgewehrt. Das teilte die Bundeswehr am Samstagabend auf der Plattform X (früher Twitter) mit. "Ein anfliegender Flugkörper konnte zerstört werden." Die "Hessen" ist seit Ende Februar im Roten Meer im Einsatz, um Handelsschiffe gegen Angriffe der aus dem Jemen agierenden Houthi-Miliz zu schützen. Der Einsatz ist Teil der EU-Militärmission "Aspides".

Stichwahl um das Präsidentenamt in der Slowakei beendet

Bratislava - Die Stichwahl um das Präsidentenamt in der Slowakei ist zu Ende. Ein absoluter Großteil der knapp 6.000 Wahllokale im Land wurde planmäßig um 22 Uhr geschlossen, das Statistikamt begann mit der Stimmauszählung. Umfragen sagten ein knappes Rennen zwischen dem parteilosen Ex-Außenminister Ivan Korčok (60) und dem linksgerichteten Parlamentspräsidenten Peter Pellegrini (48) aus dem russlandfreundlichen Regierungslager voraus. Eine hohe Wahlbeteiligung zeichnete sich ab.

Drei tote Mädchen bei Busunfall in der Slowakei

Bratislava - Ein Reisebus ist am Rande eines katholischen Jugendtreffens in der Slowakei in eine Menschengruppe gefahren. Drei Mädchen, die von dem Fahrzeug erfasst und eingeklemmt wurden, seien ums Leben gekommen, sagte der slowakische Innenminister Mat�š Šutaj Eštok der Agentur TASR zufolge am Samstag. Der Politiker war an die Unglücksstelle in Spišsk� Podhradie im Osten des Landes gereist. Sieben weitere Menschen seien schwer bis lebensgefährlich verletzt worden.

Kind stirbt in Israel im überhitzten Auto

Ashdod - In der israelischen Hafenstadt Ashdod ist ein dreijähriger Bub gestorben, der bei Hitze in einem geparkten Auto eingeschlossen war. Das Kind hatte mehrere Stunden in dem Fahrzeug verbracht und wurde von Rettungskräften noch lebend geborgen, wie die Webseite "haaretz.com" berichtete. Es war demnach nicht mehr bei Bewusstsein und befand sich in einem kritischen Zustand, als es die Rettungskräfte ins Krankenhaus brachten. Der Wagen gehörte nicht seinen Eltern.

Notlage bei Trinkwasserversorgung in Vietnam

Hanoi - Wegen Dürre und Versalzung leiden in Vietnam tausende Menschen unter einem "ernsthaften" Trinkwassermangel. Die Behörden des südostasiatischen Landes erklärten deshalb am Samstag eine Notlage bei der Trinkwasserversorgung in dem Bezirk Tan Phu Dong. In dem Gebiet in der Provinz Tien Giang, 60 Kilometer südlich der Metropole Ho Chi Minh Stadt, herrscht seit Wochen eine Hitzewelle. Zudem dringt zunehmend Meerwasser in das Grund- und Oberflächenwasser ein.

