Israel zieht Truppen aus Khan Younis im Gazastreifen ab

Beirut/Jerusalem - Die israelische Armee hat am Sonntag ihre Truppen aus der Stadt Khan Younis im Süden des Gazastreifens abgezogen. Die 98. Kommando-Abteilung habe ihren dortigen Einsatz beendet, hieß es in einer Mitteilung der Armee. Sie soll sich nun "erholen und auf weitere Operationen vorbereiten". Unklarheit herrschte vorerst über die weitere Strategie. Die Zahl der bei israelischen Angriffen im Gazastreifen getöteten Menschen stieg unterdessen laut palästinischen Angaben auf 33.175 an.

Forderung nach Geiselfreilassung beim "Walkathon" in Wien

Wien - Zahlreiche Menschen - der Veranstalter hat laut Polizei rund 500 Teilnehmer angemeldet - haben Sonntagnachmittag beim "Walkathon - Bring Them Home Now!" in Wien für die Freilassung der in den Händen der Hamas befindlichen Geiseln demonstriert. "Solange diese Geiseln in den Händen der Hamas sind, sind wir alle nicht frei", sagte Doron Rabinovici der APA am Rande der Veranstaltung. Die Terrororganisation nehme sogar "ihre eigene Bevölkerung als Geiseln", so der Schriftsteller.

Gedenken in Israel an Terrorangriff vor sechs Monaten

Kairo/Tel Aviv/Washington - Israel hat am Sonntag des Terrorangriffs der Hamas mit fast 1.200 Toten vor sechs Monaten gedacht. Die USA drängen unterdessen Israel bei den indirekten Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und die Freilassung von Geiseln in den Händen der militanten Palästinensergruppe Hamas laut Medien zu Zugeständnissen in einem Kernpunkt.

Frühester Hitzetag Österreichs in Bruck an der Mur gemessen

Wien/Bruck/Mur - Am heutigen Sonntag (7. April 2024) ist an der Wetterstation Bruck an der Mur in der Steiermark der erste Hitzetag - das bedeutet mindestens 30 Grad - des Jahres gemessen worden. Das teilte Geosphere Austria der APA mit. Es ist der früheste Hitzetag in Österreichs Messgeschichte und zehn Tage früher als beim bisherigen Rekord. Den bisher frühesten 30er gab es am 17. April 1934 in der Stadt Salzburg.

Ukraine trifft mit Drohne Kuppel von AKW-Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Donezk - Die Ukraine hat offenbar das von Russland kontrollierte Atomkraftwerk in Saporischschja mit Drohnen angegriffen. Eine sei auf der Kuppel eines Kraftwerksblocks explodiert, habe aber keinen Schaden angerichtet, berichtete die von Russland eingesetzte Verwaltung des ukrainischen Kraftwerks am Sonntag. Die internationale Atombehörde IAEA in Wien erklärte, man sei darüber von russischer Seite informiert worden.

Ehemalige Brotfabrik in Niederösterreich in Flammen

Schwechat - Am Gelände der ehemaligen Hammerbrotwerke in Schwechat ist in der Nacht auf Sonntag aus bisher ungeklärter Ursache Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden gegen 2.00 Uhr alarmiert, berichtete die Feuerwehr Schwechat. Der Brand ist inzwischen unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Bei dem Industrieobjekt brannte es bereits vor 13 Monaten, im März 2023.

Lok der Liliputbahn im Wiener Prater entgleist

Wien - Eine Lok der Liliputbahn ist Sonntagmittag im Wiener Prater entgleist und umgekippt. Die Waggons blieben aufrecht, alle Fahrgäste und auch der Lokführer seien daher unverletzt geblieben, sagte Philipp Pertl, Sprecher der Betreiberfirma "Lilis Welt", der APA und bestätigte damit Medienberichte. Das Unternehmen vermutet hinter dem Vorfall einen Sabotageakt und hat Anzeige gegen unbekannt erstattet.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red