Israel zieht Truppen aus dem Süden des Gazastreifens ab

Beirut/Jerusalem - Israel hat nach eigenen Angaben viele seiner Soldaten aus dem Süden des Gazastreifens abgezogen. Eine Brigade bleibe aber dort, sagte ein Militärsprecher am Sonntag. Das entspricht einigen Tausend Soldaten. Verteidigungsminister Yoav Gallant sagte, der Rückzug geschehe mit Blick auf künftige Einsätze. Ob damit die von Israel wiederholt angekündigte Offensive in Rafah an der Grenze zu Ägypten gemeint war, in der sich etwa 1,2 Millionen Menschen befinden, blieb unklar.

Gedenken in Israel an Terrorangriff vor sechs Monaten

Kairo/Tel Aviv/Washington - Israel hat am Sonntag des Terrorangriffs der Hamas mit fast 1.200 Toten vor sechs Monaten gedacht. Die USA drängen unterdessen Israel bei den indirekten Verhandlungen über eine Feuerpause im Gaza-Krieg und die Freilassung von Geiseln in den Händen der militanten Palästinensergruppe Hamas laut Medien zu Zugeständnissen in einem Kernpunkt.

Forderung nach Geiselfreilassung beim "Walkathon" in Wien

Wien - Zahlreiche Menschen - der Veranstalter hat laut Polizei rund 500 Teilnehmer angemeldet - haben Sonntagnachmittag beim "Walkathon - Bring Them Home Now!" in Wien für die Freilassung der in den Händen der Hamas befindlichen Geiseln demonstriert. "Solange diese Geiseln in den Händen der Hamas sind, sind wir alle nicht frei", sagte Doron Rabinovici der APA am Rande der Veranstaltung. Die Terrororganisation nehme sogar "ihre eigene Bevölkerung als Geiseln", so der Schriftsteller.

Frühester Hitzetag in Bruck an der Mur gemessen

Wien/Bruck/Mur - Am Sonntag ist der früheste Hitzetag mit mindestens 30 Grad in einem Kalenderjahr in Österreichs Messgeschichte registriert worden. In Bruck an der Mur in der Steiermark wurden exakt 30,0 Grad erreicht, teilte Geosphere Austria der APA mit. An allen anderen Messstationen des Landes blieben die Werte darunter, wie ein Update am Abend zeigte. Durch die Klimaerwärmung treten sehr warme Wetterlagen immer öfter schon früh im Jahr auf, wurde in einer Geosphere-Aussendung betont.

Rauch lässt Modell für Kindergrundsicherung ausarbeiten

Bregenz - Sozialminister Johannes Rauch (Grüne) lässt in seinem Ressort ein Modell für eine Kindergrundsicherung ausarbeiten. Er wisse zwar, dass die von ihm gewünschte Maßnahme in dieser Regierungsperiode "nicht mehr" kommen werde, wiederholte er im Interview mit der "Presse" (Montag-Ausgabe). "Aber eine nächste Regierung wird sich dieser Frage stellen müssen", das gelte auch für die Vereinheitlichung der Sozialhilfe.

Ukraine trifft mit Drohne Kuppel von AKW-Saporischschja

Kiew (Kyjiw)/Donezk - Die Ukraine hat offenbar das von Russland kontrollierte Atomkraftwerk in Saporischschja mit Drohnen angegriffen. Eine sei auf der Kuppel eines Kraftwerksblocks explodiert, habe aber keinen Schaden angerichtet, berichtete die von Russland eingesetzte Verwaltung des ukrainischen Kraftwerks am Sonntag. Die internationale Atombehörde IAEA in Wien erklärte, man sei darüber von russischer Seite informiert worden.

